Carte blanche

C’est la neuvième fois que Dior donne carte blanche à une poignée d’artistes pour revisiter l’emblématique sac à main Lady Dior. À l’instar de la jeune artiste Hayal Pozanti, qui a utilisé le sac comme toile. Cette New-Yorkaise d’origine turque crée des peintures et des gravures abstraites lumineuses aux formes audacieuses, imbriquées et superposées qui rappellent les hiéroglyphes anciens et le codage numérique contemporain. Pour son interprétation du Lady Dior, elle a utilisé du cuir végétal, des perles et un doux tissu pelucheux.

Sounds good

Le nouveau fleuron de Bang & Olufsen est le Beoplay H100. Déjà plébiscité dans le monde entier pour sa nouvelle technologie EarSense, qui adapte en temps réel le son à la morphologie de l’utilisateur. En outre, ce modèle est doté d’une détection automatique de marche/arrêt, d’un système avancé de réduction du bruit et d’une conception ergonomique pour un confort de port durable. Fidèle au principe cradle-to-cradle, ce casque est également durable, puisque ses composants modulaires peuvent être facilement remplacés ou réparés.

Millennial pink

L’artiste numérique argentin Andrés Reisinger a acquis une renommée internationale après que son œuvre onirique en rose typique est devenue virale sur les réseaux sociaux. Au musée Moco d’Amsterdam, vous pouvez voir sa dernière exposition DREAMS, où les installations physiques et l’art numérique se croisent. Entrez dans un monde fantastique rempli de scènes roses et oniriques.

Matchy

Nous nous étions juré de ne jamais le faire : assortir notre tenue à celle du chien. Jusqu’à ce que la créatrice de sacs à main Mieke Dierckx imagine sa collection Amigo, une ligne d’accessoires pour nos fidèles compagnons à quatre pattes. De la laisse aux sacs à crottes, tout est en cuir et assorti aux sacs à main de la collection Mieke Dierckx.

Wild at heart

On peut l’observer dans nos jungles urbaines : les imprimés léopard aux taches sauvages regagnent du terrain.

3 x Fashion meets Art

Cet automne, nombre de créateurs ont trouvé l’inspiration dans le monde de l’art. Nos coups de cœur :

1. Collaborations chez MSGM

MSGM s’est associée à l’architecte Franco Albini et à l’artiste Tiago Alexandre. La marque a intégré à sa gamme des motifs inspirés du métro, des illustrations de casques de moto ou de fleurs pixelisées.

2. Splendeur florale chez Loewe

Le directeur artistique de Loewe, Jonathan Anderson, s’est inspiré de feu Albert York, un peintre connu pour ses paysages idylliques et ses compositions florales. La collection était présentée dans une galerie avec des œuvres d’art de York accrochées aux murs. La pièce est éclairée dans des tons de vert, une ode à la couleur la plus utilisée par Albert York dans ses peintures.

3. Peintures murales chez Roksanda

L’élément déclencheur de la collection AW24 de Roksanda Ilinčić a été une visite de la maison de Le Corbusier sur la Côte d’Azur, en France. Les peintures murales du hall de la maison ont été le point de départ de sa ligne. La créatrice a présenté sa collection à l’emblématique Tate Britain, comme il sied à de véritables œuvres d’art.

Office siren

Les lunettes du moment ont de petits verres et une monture tape-à-l’œil et semblent sortir tout droit de l’armoire de l’« intello » d’une comédie romantique des années 2000. Sexy et un brin sérieuses.

Ahead of the curve

Sur notre liste de souhaits pour cet hiver : un talon décalé.

Modular x Cosentino

Concevoir un meuble dans lequel l’éclairage est intégré. Voilà le défi que le spécialiste de l’éclairage Modular Lighting et le spécialiste des sols Cosentino ont lancé à l’architecte d’intérieur Justine Kegels. « Je voulais marier la pierre et l’éclairage dans un design qui ne soit pas seulement fonctionnel, mais qui fasse aussi office d’objet d’art », explique-t-elle. En jouant avec l’ombre, la lumière et les couleurs, Justine Kegels a créé une collection qui s’intègre parfaitement dans les différents styles d’intérieur.

En un clic

Le produit star de la marque de lunettes Alain Afflelou est la collection MAGIC, une gamme de clips magnétiques qui se fixent sur les lunettes pour transformer les lunettes optiques en lunettes de soleil ou en lunettes anti-lumière bleue, par exemple. Cette année, la marque a élargi sa collection de lunettes et de clips MAGIC avec une nouvelle collection capsule Fil d’Or, qui propose des montures dans les huit couleurs phares, ornées d’un empiècement doré sur le haut de la monture.

Hourra !

Essentiel Antwerp fête un quart de siècle de tenues colorées avec un élégant livre de table basse rempli d’images de campagne captivantes, d’imprimés et de coulisses. Trop beau pour rester sur une étagère.

À vos crayons

Une collection de maquillage conçue comme une palette d’artiste, voici ce qu’est Trait d’Hermès. Une gamme colorée de 40 teintes pour les yeux et les lèvres, sous la forme d’un crayon dont le bois est issu de forêts gérées durablement.

Par Kristin Stoffels et Natalie Helsen

