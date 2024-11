Frénésie de collection: 3 collections d’art privées à ne pas manquer

Lorsque des collections privées deviennent publiques, mieux vaut sortir son agenda. Nous avons sélectionné trois centres d’art européens incontournables : une exquise maison-musée, un environnement architectural et une sensibilité aux tendances.

France: Fondation Maeght

La Cour Giacometti, Alberto Giacometti, Grande tête (1960) © Olivier Amsellem, Archives Fondation Maeght

Quoi ? Ouverte en juillet 1964, la Fondation Maeght a été le tout premier institut d’art privé en France. Depuis, c’est devenu un véritable lieu de pèlerinage artistique, accueillant chaque année plus de 100 000 amateurs d’art moderne et contemporain.

Qui sont les collectionneurs à l’origine de ce projet ? Le couple légendaire d’éditeurs et de marchands d’art Aimé (1906-1981) et Marguerite Maeght (1909-1977), qui ont eu l’idée de créer leur fondation alors qu’ils pleuraient leur fils Bernard, décédé prématurément. Forts de leur expérience de galeristes parisiens et inspirés par des exemples américains tels que la Fondation Guggenheim, ils ont conçu leur musée comme un lieu de rencontre artistique où les artistes peuvent exposer et dialoguer. Leurs liens très étroits avec les artistes les plus célèbres de leur époque ont constitué un atout certain.

Salle Nicole Dassault © Sergio Grazia

Où admirer la collection ? Dans la commune idyllique de Saint-Paul-de-Vence, dans le sud de la France, connue comme le village d’art par excellence entre Nice et Cannes. Une réputation due non seulement au couple Maeght, mais aussi à l’auberge voisine, emblématique et très appréciée des artistes, La Colombe d’Or. Un peu plus loin se trouve également l’incontournable antenne du sud de la France de la Fondation CAB, basée à Bruxelles.

Dans quel décor ? Les toits en forme de U constituent une incroyable prouesse architecturale, signée par l’architecte moderniste espagnol Josep Lluís Sert (1902-1983), qui a également conçu le bâtiment de la Fondation Miró à Barcelone. Œuvre d’art totale, le bâtiment situé sur la Colline des Gardettes continue aujourd’hui encore de captiver l’imagination. Ainsi, le célèbre designer Simon Porte Jacquemus y a organisé le défilé de sa marque de mode en début d’année.

Le Labyrinthe Miró (1964-1973) © Olivier Amsellem, Archives Fondation Maeght

Que contient la collection ? La collection permanente comprend plus de 13 000 sculptures, peintures, dessins et gravures d’artistes de renom tels qu’Alexander Calder, Barbara Hepworth, Joan Miró, Marc Chagall, Fernand Léger et bien d’autres. Sans oublier l’incroyable jardin rempli d’œuvres in situ d’artistes proches du couple Maeght. Un labyrinthe de Miró, une piscine de Georges Braque, une mosaïque de Chagall et une cour intérieure d’Alberto Giacometti : le paradis des amateurs d’art, en somme.

Bon à savoir ? Le sculpteur Alberto Giacometti a installé en personne ses œuvres dans la cour qui porte son nom, dont le célèbre homme grand et mince, L’Homme qui marche.

Qu’est-ce qui est exposé actuellement ? Une sélection de la collection est exposée en permanence. Cette année, la Fondation a célébré son 60e anniversaire par un agrandissement souterrain de plus de 500 mètres carrés. Un espace supplémentaire pour des expositions temporaires, comme celle consacrée aux peintures à l’encre abstraites de l’artiste contemporaine coréenne Minjung Kim cet hiver.

fondation-maeght.com

Italie: Collezione Maramotti

Caspar David Friedrich (1989), Claudio Parmiggiani, Collezione Maramotti © Dario Lasagni

Quoi ? La Collezione Maramotti est une collection italienne privée d’art contemporain ouverte au public, sur réservation, depuis 2007.

Qui est le collectionneur à l’origine de ce projet ? Achille Maramotti (1927-2005), un collectionneur d’art inspiré principalement connu en tant que fondateur de la célèbre maison de couture italienne Max Mara.

Afgebeelde werken: Mark Manders © Cesare di Liborio

Où admirer la collection ? Dans la ville de Reggio Emilia, au nord de l’Italie, au cœur de la région d’Émilie-Romagne, connue pour son parmigiano reggiano.

Dans quel décor ? La collection réside dans l’ancien siège de Max Mara, construit en 1957 par les architectes locaux Antonio Pastorini et Eugenio Salvarani. Lorsque la marque a déménagé en périphérie de la ville dans les années 2000, l’architecte britannique Andrew Hapgood, qui travaille aujourd’hui pour le cabinet de David Chipperfield, a transformé le bâtiment d’usine en un édifice aux allures de musée. Ce qui attire l’attention ? Les impressionnantes voûtes en béton, qui s’opposent avec une certaine brutalité aux œuvres d’art qui y sont exposées.

Afgebeelde werken: Chantal Joffe © Dario Lasagni

Afgebeelde werken: Mario Merz © Dario Lasagni

Que contient la collection ? La Collezione Maramotti comprend plus d’un millier d’œuvres européennes, majoritairement italiennes, et américaines réalisées entre 1945 et aujourd’hui. Des mouvements tels que l’expressionnisme abstrait, le pop art italien et l’arte povera y sont mis à l’honneur. Et la collection ne cesse de s’enrichir sous l’œil attentif des descendants de Maramotti, également amateurs d’art. Parmi les artistes les plus en vue de la collection figurent Francis Bacon, Rosemarie Trockel, Jean-Michel Basquiat, Lucio Fontana, Mark Manders, Chantal Joffe et Bill Viola. Autre fait intéressant : un entrepôt voisin abrite une œuvre in situ de l’artiste américain Jason Dodge intitulée A Permanently Open Window. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une fenêtre toujours ouverte que l’on peut venir observer sur demande.

Bon à savoir ? Tous les deux ans, Collezione Maramotti, en collaboration avec Max Mara et la célèbre galerie d’art londonienne Whitechapel Gallery, décerne le Max Mara Art Prize for Women à une artiste, s’identifiant comme une femme, active sur la scène artistique britannique. La lauréate se voit offrir une résidence de six mois en Italie pour préparer sa première exposition solo. Avec des lauréates comme Andrea Büttner, Laure Prouvost et Emma Talbot, le prix a déjà acquis une grande renommée.

Collezione Maramotti © Claudia Marini

Qu’est-ce qui est exposé actuellement ? Quelque deux cents œuvres de la collection sont exposées en permanence, en plus d’expositions temporaires en continu. Comme en ce moment Deadweight, l’exposition solo itinérante de Dominique White, lauréate du neuvième Max Mara Art Prize, qui a reçu quatre étoiles de The Guardian lors de son inauguration à Londres au début de l’année. Ses installations maritimes captivantes sont exposées à Reggio Emilia jusqu’au 16 février. De plus, ce spectacle visuel est accessible gratuitement, conformément aux souhaits du fondateur Achille Maramotti, qui partageait son art avec les employés des bureaux de Max Mara avant même d’avoir une salle d’exposition publique.

France et ItalieCollection Pinault

Punta della Dogana © Thomas Mayer

Quoi ? La collection Pinault est l’une des collections privées d’art contemporain les plus célèbres d’Europe, répartie dans trois musées exceptionnels : Bourse de Commerce, Palazzo Grassi et Punta della Dogana.

Palazzo Grassi © Matteo de HNA

Qui est le collectionneur à l’origine de ce projet ? L’homme d’affaires, amateur d’art et mécène français François Pinault, aujourd’hui âgé de 88 ans et collectionneur depuis plus de 50 ans. Il a fait ses débuts d’entrepreneur dans le commerce du bois, avant de se tourner vers le secteur du luxe dès la fin des années 1990. Il s’est fait connaître en tant que fondateur et directeur de Kering, le groupe de luxe derrière de grandes marques de mode telles qu’Alexander McQueen, Balenciaga, Bottega Veneta, Gucci et Saint Laurent. En 2003, le milliardaire a remis l’entreprise à son fils et, depuis lors, Pinault se consacre exclusivement à l’art.

Où admirer la collection ? Dans deux des principales villes artistiques d’Europe : Venise et Paris. Le Palazzo Grassi de Venise, un palais du XVIIIe siècle situé sur le Canal Grande, a ouvert ses portes en 2006. Par la suite, Punta della Dogana, un ancien poste de douane, a ouvert ses portes en 2009 à moins d’un kilomètre de là. Enfin, au printemps 2021, le troisième musée de Pinault a ouvert ses portes : la Bourse de Commerce, dans le célèbre bâtiment historique de la Bourse au cœur de Paris. « J’ai longtemps caressé l’espoir de présenter ma collection à ma ville de cœur », avait-il déclaré à l’époque.

Courtesy Nairy Baghramian & Kurimanzutto, Mexico City, New York, in de expo “Julie Mehretu. Ensemble” (2024) Palazzo Grassi, Venetië © Marco Cappelletti © Palazzo Grassi, Pinault Collection

Dans quel décor ? Pinault a un faible pour le minimalisme de l’architecte japonais Tadao Ando, reconnaissable à ses murs de béton percés de trous, et il lui a confié le soin de ramener les trois bâtiments chargés d’histoire dans le présent. Résultat ? Une visite à la Collection Pinault s’apparente aussi à une visite d’une attraction architecturale.

Que contient la collection ? Elle comprend plus de 10 000 œuvres, créées entre 1960 et aujourd’hui par quelque 380 artistes du monde entier. La collection comprend des sculptures, des peintures, de l’art vidéo, des photos, des œuvres sonores, des installations et des performances. Parmi elles figurent des œuvres de grands noms tels que Marlene Dumas, Olafur Eliasson, Roni Horn et Annie Leibovitz, mais aussi de Belges célèbres comme Francis Alÿs, Luc Tuymans, Michaël Borremans et Edith Dekyndt.

© Studio Bouroullec, Courtesy Bourse de Commerce – Pinault Collection. Foto: Studio Bouroullec

© Ryan Gander / ADAGP, Paris 2021

Bon à savoir ? La Bourse de Commerce possède un animal de compagnie ! L’artiste britannique Ryan Gander y a installé l’œuvre in situ Ever After: A Trilogy (I… I… I…) (2019), un trou creusé dans le mur d’où sort une minuscule souris animatronique. Soyez aux aguets lorsque vous prenez l’ascenseur.

Qu’est-ce qui est exposé actuellement ? La collection est présentée sous la forme de présentations permanentes, d’œuvres in situ et d’expositions temporaires. Au Palazzo Grassi, vous pouvez découvrir jusqu’au 6 janvier Ensemble, de l’artiste américano-éthiopienne Julie Mehretu, qui expose pour l’occasion des œuvres d’amis artistes aux côtés de ses œuvres abstraites. Punta della Dogana présente jusqu’au 24 novembre Liminal, de l’artiste français Pierre Huyghe, sa plus grande exposition à ce jour. Enfin, la Bourse de Commerce présente jusqu’au 20 janvier Arte povera, une ode au mouvement italien, avec des œuvres d’artistes emblématiques tels que Pino Pascali et Michelangelo Pistoletto.

pinaultcollection.com

