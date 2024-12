Passez la journée à Barcelone chez Loewe ou parmi les espadrilles colorées. La nuit, direction le speakeasy Bobby’s Free pour une expérience unique. Et découvrez encore quelques bonnes adresses pour profiter pleinement de cette vibrante ville espagnole.

Barcelone se visite en marchant ou, mieux, en flânant dans les avenues bordées d’acacias et d’ormes, dans les quartiers à l’architecture changeante, le long de la plage où les locaux se retrouvent, font du sport ou prennent l’apéritif. La ville, animée, ludique et très accessible, est un gigantesque parcours artistique. S’il y a bien un endroit où les enfants doivent découvrir l’histoire de l’art, c’est Barcelone.

Le Barri Gòtic, centre historique, abrite des vestiges de la muraille romaine, un labyrinthe de ruelles et des places où il fait bon se détendre l’été. El Born, avec sa rue Passeig del Born, proche de la plage, est parfait pour observer les passants. Eixample est une galerie à ciel ouvert, dominée par les chefs-d’œuvre de Gaudí.

Les musées incontournables incluent le musée Picasso, la Fundació Joan Miró et le MNAC. Alzueta est une galerie d’art intéressante. Parmi les expositions en cours : « When the trees lose their leaves » de Bruno Ollé, qui travaille à la frontière entre la sculpture et la peinture.

Pour un séjour luxueux, optez pour The Mandarin Oriental, avec vue sur le Passeig de Gràcia et ses boutiques haut de gamme, dont Loewe. L’intérieur, signé Patricia Urquiola, se distingue par ses jeux de couleurs et textures.

Shopping

Barcelone est un paradis du shopping, avec des flagship stores de luxe, les chaînes de mode espagnoles (ne manquez pas de visiter Massimo Dutti) et une scène vintage bien représentée. La Carrer de La Riera Baixa dans El Raval, est la rue incontournable du vintage : de Laura Ashley à vintage Carhartt.

Deux bonnes adresses pour des souvenirs :

La Manual Alpargatera, pour des espadrilles fabriquées à Barcelone dans toutes les couleurs. Et, pour ne rien gâcher, la boutique est superbe.

Santa Eulalia, une boutique haut de gamme, avec The Row, Wandler, Casablanca et Saint Laurent. N’espérez pas faire le tour en dix minutes : la boutique est immense.

Déjeuner

Tapas, bon café, ambiance branchée : Changüí est parfait pour un déjeuner en toute tranquillité. Installez-vous au soleil, un verre de vin espagnol à la main.

Dîner

Pour un dîner chic, Slow & Glow (une étoile Michelin) offre une expérience raffinée et décontractée, avec vue sur la cuisine ouverte et un bar où prolonger la soirée.

After hours

Pas facile à dénicher : le Speakeasy Bobby’s Free, bien caché dans un salon de coiffure sur lequel on ne s’arrête pas. Pour y entrer, vous devrez fournir le mot de passe du moment, divulgué tous les mois sur Instagram. À l’intérieur, un bar intimiste et d’excellents cocktails vous attendent.

PAR Els Keymeulen

