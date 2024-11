Que vous soyez amateur de mode et de design belges ou que vous préfériez admirer le travail d’artistes d’outre-mer, Trends Style répertorie les plus belles expositions du moment – il y en a pour tous les goûts.

1. Muller Van Severen : Frames, Anvers

Quand un objet utilitaire devient-il un objet d’art et vice versa ? Le duo de designers Muller Van Severen a toujours su que la frontière était floue, mais en fait aujourd’hui pour la première fois l’expérience avec des projets « one-off » dans le cadre d’une exposition à la Tim Van Laere Gallery. Plus une œuvre d’art qu’un ustensile, mais utilisable si vous le souhaitez.

Jusqu’au 23 novembre. Jos Smolderenstraat 50, Anvers timvanlaeregallery.com

2. Pop Forever. Tom Wesselmann & …, Paris, France

Axell06-10 002 © Adagp, Paris

Qui dit pop art, dit instinctivement Roy Lichtenstein et Andy Warhol, mais pas aussi spontanément Tom Wesselmann (1931-2004). Mais cela va changer. Avec « Pop Forever. Tom Wesselmann & … », la Fondation Louis Vuitton à Paris confirme que l’Américain mérite une place d’honneur au sein du mouvement artistique dont il a été l’un des pionniers. Une belle exposition dans laquelle ses peintures, pleines de nus surréalistes, dialoguent avec les autres icônes de la vague artistique colorée.

Jusqu’au 25 février, 8 Av. du Mahatma Gandhi, Paris, France fondationlouisvuitton.fr

3. Paul Smith Art Space, Londres, Royaume-Uni

À l’ère où le shopping en ligne engendre une concurrence féroce, il faut faire de sa boutique une destination. Sir Paul Smith ne le sait que trop bien. Depuis Art Frieze le mois dernier, « Paul Smith Art Space » fait office de galerie d’art permanente au sous-sol du flagship store au 9 Albemarle Street. La responsable de toutes les futures expositions n’est nulle autre que Katie Heller, qui a travaillé pour Soho House et Whitechapel Gallery. « Fabrics of Life », à visiter jusqu’au 3 janvier, est sa première exposition à mettre le textile à l’honneur.

Albemarle St. 9, Londres, Royaume-Uni paulsmith.com

4. Rêve, Zemst

LVMH n’est pas la seule entreprise à explorer de nouveaux horizons pour augmenter son chiffre d’affaires. Récemment, le groupe a acheté un club de football de Ligue 2, le Paris FC. Le concessionnaire BMW Grégoir voit aussi plus grand avec Rêve, un nouveau concept lifestyle dans le château de Diependael, un pied-à-terre fraîchement restauré. L’espace réunit ses nouvelles marques, des bougies parfumées aux meubles chinois Camerich, ainsi qu’un nouveau club de motards réservé aux clients sur invitation.

Tervuursesteenweg 511, Zemst gregoir.com/reve/

5. Natan: Fashion Art & Demure, Bruxelles

L’expression « Very demure… very mindful » est devenue virale en ligne, en réaction, bien qu’ironique, à cette autre tendance virale de la « brat girl » sauvage, débridée et fêtarde. Demure est la fille soignée qui a tout sous contrôle, qui arrive à l’heure et qui est toujours élégante. On comprend pourquoi la maison de couture belge Natan a baptisé l’exposition consacrée à sa nouvelle collection « Fashion Art & Demure ». Les vêtements y dialoguent avec des œuvres d’art sélectionnées par Edouard Vermeulen.

Jusqu’au 30 décembre. Louise Tower, avenue Louise 145, 1000 Bruxelles

6. Precious Strenght. Maria Pergay Across the Decades, New York

Cristobal Balenciaga, Pierre Cardin et Salvador Dali ont tous succombé à son mobilier futuriste. Acier inoxydable ondulé, couleurs vives, textiles texturés : si les superbes créations de Maria Pergay (1930-2023) se retrouvent aujourd’hui encore sur les podiums des designers, pour le grand public, la Parisienne moldave est tombée dans l’oubli. Même si vous n’avez pas fait le déplacement à New York pour découvrir l’exposition à la galerie Demisch Danant, son travail vaut le détour.

Jusqu’au 30 novembre, 30 W 12th St, New York, États-Unis

PAR Natalie Helsen

