Beaucoup de noir et de blanc, un plan de travail en marbre dans la cuisine, des classiques du design, des livres et beaucoup d’œuvres d’art : quiconque entre dans la maison anversoise du galeriste Jason Poirier (54 ans) et de sa compagne Ann comprend immédiatement qu’elle est habitée par un collectionneur d’art.

« C’est une déformation professionnelle », dit-il en riant. « Ma compagne pense qu’il n’y a plus de place sur nos murs, mais j’arrive toujours à trouver une petite place pour une œuvre unique. J’aime regrouper les œuvres d’art par thème ou chercher un lien entre les œuvres. J’ai accroché dans la cuisine plusieurs petites réalisations associées à la nourriture, comme un croquis d’une théière ou d’une huître. Je change beaucoup. Si une œuvre finit par me manquer, je la ressors de mon stock. Je ne jette rien, pas même des invitations ou des brochures, parfois au grand dam de ma compagne, qui aimerait que ce soit un peu plus ordonné. Outre une vaste collection d’œuvres d’art, je possède également une très grande bibliothèque. La passion pour la collection m’a été insufflée il y a longtemps. Enfant, je collectionnais les timbres. Tous les dimanches, mon grand-père m’emmenait aux foires de timbres. Ce qui me plaisait aussi, c’était de partager cet enthousiasme pour cette collection avec mon grand-père. Ces timbres ne valent évidemment rien, mais c’est comme ça que j’ai attrapé le virus de la collection. »

Une maison à soi

« Après la mort prématurée de mon père, je me suis lancé à la recherche d’un espace où archiver son travail. Je voulais faire quelque chose de tous ses livres, documents et œuvres d’art. Dans les années 1970, mon père possédait une galerie, X-ONE Gallery. Quand ma recherche d’une maison et d’un espace de projet m’a amené à cette propriété et que j’ai vu le numéro de la maison sur le mur « 58+ », je me suis dit que j’allais faire pivoter le X. C’est ainsi que ma galerie, PLUS-ONE Gallery, est née. J’avais l’impression que cette rencontre était écrite. Cette maison avec une extension arrière servait à l’époque de bureau et d’entrepôt. Après une rénovation complète, nous avons longtemps utilisé l’extension comme galerie. Aujourd’hui, c’est un espace polyvalent. J’y ai installé mon bureau et ma bibliothèque, les enfants y jouent au ping-pong et y passent du temps avec leurs amis. Il faut pouvoir vivre et se déplacer dans sa maison. Mais je déteste quand quelque chose se casse. Les céramiques, par exemple, sont très poreuses. C’est pourquoi, ces derniers temps, je collectionne plutôt des bronzes que des céramiques, comme les œuvres de Tomoo Gokita ou de Genesis Belanger, délivrées par Case Studyo. Elles sont plus difficiles à faire tomber. (rires) Avec le recul, je me dis que cette maison et les gros travaux de rénovation ont été le meilleur investissement qui soit. Si je devais donner un conseil aux jeunes en matière d’investissement : essayez d’acheter un appartement ou une maison. Cela ne doit pas forcément être la maison où vous allez vieillir. Vous pourrez toujours la revendre. Mais la propriété, c’est un premier pas pour vous constituer un capital pour l’avenir. »

‘Je retrace le parcours de vie de mon père dans l’art’

Une vie dans l’art

« Je retrace le parcours de vie de mon père dans l’art. J’essaie d’établir une chronologie de toutes ses expositions. Il s’intéressait beaucoup à l’art minimaliste et conceptuel à l’époque. Je n’aimais pas ça quand j’avais 15 ans, mais aujourd’hui j’apprécie énormément son sens artistique. Si j’achète des choses en plus, c’est pour la chronologie de mon père. Je collectionne aussi naturellement les œuvres des artistes avec lesquels je travaille. J’essaie de transmettre ma passion à mes enfants, mais je ne veux rien leur imposer. Récemment, je passais en revue toutes les œuvres accrochées au mur de la cuisine avec mon fils Sam et il m’a montré une œuvre qu’il pensait être très moderne. Voyant qu’il s’agissait d’une œuvre de 23, il a automatiquement supposé qu’elle datait de 2023. Imaginez sa stupeur quand je lui ai dit qu’il s’agissait d’une œuvre centenaire. Je suis content qu’il commence à découvrir ces choses-là. Outre la valeur d’une œuvre d’art, je pense que l’histoire qui s’y rattache est au moins aussi importante : j’ai reçu certaines œuvres en cadeau, tandis que j’en ai acheté d’autres dans un lieu particulier ou à l’occasion d’une rencontre spéciale. Toutes les œuvres de notre maison ont une valeur émotionnelle. Je donne toujours ce conseil aux personnes qui commencent une collection d’œuvres d’art : choisissez quelque chose qui vous rend heureux. Je remarque que, pour beaucoup, l’achat d’œuvres d’art est source de stress : l’offre est tellement vaste. Qu’est-ce qui est vraiment bon ? Et surtout, quelles sont les œuvres qui continuent à prendre de la valeur ? Je recommande souvent aux collectionneurs novices d’acheter quelque chose d’un artiste qu’ils peuvent rencontrer, dont ils peuvent suivre l’évolution au fil des années. À qui souhaite acheter de l’art uniquement pour l’investissement, je conseille d’opter pour des œuvres rattachées à des musées. Cela signifie généralement qu’un grand nombre de personnes s’accordent sur le fait que l’œuvre de cet artiste est prometteuse. »

‘Conseil pour les nouveaux collectionneurs : choisissez ce qui vous rend heureux’

Jason Poirier ne vit pas juste d’art, il vit parmi

Ami de Keith

« J’ai beaucoup de cadeaux spéciaux accrochés au mur. À l’âge de 17 ans, j’étais très ami avec Keith Haring. Il m’a donné quelques réalisations. Un jour, je lui ai donné des photos de moi bébé dont il a fait une œuvre : ‘The story of Jason’. Dans le couloir, j’ai accroché une photo de moi bébé sur laquelle Keith a dessiné un pénis. Pour le clin d’œil : elle est à côté d’une réalisation de Guy Mees datant de 1969 et représentant mes parents, et moi dans le ventre de ma mère. Ce genre de souvenirs a beaucoup de valeur pour moi. Keith était déjà mondialement connu. Son langage visuel n’a pas eu besoin des réseaux sociaux pour se faire connaître, parce que le mouvement pop art était bien ancré. À l’époque, je ne pouvais évidemment pas m’offrir ses œuvres, mais nous nous retrouvions avec un groupe d’amis pour un vernissage et il dessinait quelque chose. Cette spontanéité me manque parfois. Aujourd’hui, tout se passe sur et en périphérie des réseaux sociaux. C’est à la fois une malédiction et une bénédiction. Les amateurs d’art arrivent informés. Ils savent ce qu’ils veulent parce qu’ils ont déjà tout vu sur Instagram. Avant, les gens fréquentaient les galeries et les expositions pour découvrir des artistes. Ils se laissaient davantage surprendre. »

Ce qui est exposé dépend toujours du moment

Sneakerhead

« J’ai l’étrange habitude d’acheter une nouvelle paire de baskets pour chaque nouvelle exposition. Avant, j’achetais beaucoup de baskets colorées, mais aujourd’hui j’ai tendance à opter pour des modèles plus sobres. La marque Salomon est ma préférée en ce moment. Il y a une évolution. Parfois, mon fils me dit de ne plus porter l’une ou l’autre paire parce que sa valeur a explosé sur un site de revente. Mais je continue quand même à les porter. Même si je ne considère pas ma panoplie de baskets comme une collection, j’ai du mal à les jeter. J’ai environ 60 paires. »

Le galeriste collectionne chaque artiste que son père a exposé

‘J’ai beaucoup de cadeaux spéciaux accrochés au mur’

Maddy, le chien, a été adopté à Aruba

« Outre l’art et une paire de baskets occasionnelle, je dépense beaucoup d’argent dans la nourriture. Nous sommes une famille recomposée. La semaine où les enfants ne sont pas avec nous, nous en profitons pour essayer de nouvelles adresses. Lorsque je suis dans une autre ville, je me fais un devoir de découvrir les nouveaux restaurants. J’utilise l’application Raisin, qui répertorie les établissements qui servent du vin naturel. Dans une nouvelle ville, je cherche toujours le quartier où se trouvent les galeries et les établissements servant du vin naturel. Un combo gagnant. »

Par Kristin Stoffels Image Charlotte Van Noten

Jason Poirier dit Caulier Propriétaire et directeur de la PLUS-ONE Gallery

Auparavant actif dans la communication et le graphisme

Représente des artistes belges et internationaux, dont Florian Tomballe, Victor Verhelst, Ritsart Gobyn, Beni Bischof et Tatjana Gerhard

Il forme une famille recomposée avec sa compagne Ann. Ensemble, ils ont quatre enfants.

En savoir plus