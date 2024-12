New Kids: 5 nouvelles adresses shopping à découvrir cet hiver

Besoin d’un coup de boost ? Que diriez-vous d’une virée shopping ? Découvrez la nouvelle boutique d’intérieur à Bruxelles et laissez-vous inspirer par les magnifiques bijoux de Cartier. Un week-end à Paris prévu ? Faites un tour dans les nouvelles boutiques de Saint Laurent ou The Row.

1. Zangra, Bruxelles

Beaux luminaires de couleur parfaite, prises électriques rondes en bakélite, jolies ampoules qui pullulent dans les magazines de décoration d’intérieur… Vous vous demandez où les dénicher ? Très probablement chez Zangra, en Belgique. En plus d’une boutique en ligne, le magasin vous accueille depuis peu aussi au Quai au Foin à Bruxelles.

Quai au Foin 39, Bruxelles zangra.com

2. Cartier, Bruxelles

Après plusieurs mois de rénovation, Cartier a retrouvé son emplacement de toujours sur le boulevard de Waterloo à Bruxelles. L’adresse reste la même, mais tout le reste a changé. Ce faisant, la maison française de joaillerie réaffirme l’importance de l’artisanat traditionnel. La boutique arbore des vitraux de l’artiste Raphaëlle Collette, de l’art textile de Laurentine Périlhou et un bas-relief complexe en papier mâché de l’Atelier Blundell & Therrien. Et avec l’exposition de toute la collection, c’est-à-dire bien plus que les bagues Trinity, les bracelets Juste Un Clou et les montres Tank, elle promet un régal pour les yeux.

Boulevard de Waterloo 54, 1000 Bruxelles cartier.com

3. Diptyque, Anvers

L’expérience olfactive à Anvers s’est améliorée le mois dernier. Diptyque, la maison de parfums (d’intérieur) et de produits de beauté parisienne, vient tout juste d’ouvrir dans la Schuttershofstraat. La boutique est délicieusement classique et s’inspire de la boutique parisienne originale de 1961 à Saint-Germain-des-Prés. Et la gamme est infinie, des emblématiques bougies parfumées aux soins du corps.

Schuttershofstraat 53, Anvers diptyqueparis.com

4. The Row, Paris, France

Les minimalistes se réjouissent. Dix-huit ans après que Mary-Kate et Ashley Olsen se sont imposées comme des créatrices de mode épurées, la marque The Row ouvre sa toute première boutique en Europe continentale. Après New York, Los Angeles et Londres, elle part à la conquête de Paris. À deux pas de la rue Saint-Honoré, mais pas dans la rue même – la marque des sœurs serait bien isolée aux côtés de Balenciaga, Burberry et homologues – The Row s’est installée dans une boutique d’un goût très sûr, où les collections exposées avec parcimonie et l’intérieur se font concurrence pour attirer l’attention.

1 Rue du Mont Thabor, Paris, France therow.com

5. Saint Laurent Babylone

Aujourd’hui, Saint Laurent c’est : Anthony Vaccarello, escarpins pointus, smokings mémorables et fabuleuses robes bodycon ultra-moulantes. Mais dans le septième arrondissement de Paris, Saint Laurent est désormais aussi un espace d’art et une librairie exposant des livres d’art inspirants dans un cadre soigné. Le nom « Saint Laurent Babylone » est un clin d’œil à Sèvres-Babylone, sur la Rive Gauche parisienne, où vivaient Yves Saint Laurent et Pierre Bergé.

9 rue de Grenelle, Paris, France ysl.com

PAR Natalie Helsen

