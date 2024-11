Aujourd’hui, les tendances mode évoluent à une vitesse fulgurante. Un jour, le minimalisme et le greige dominent la scène streetstyle et haute couture, le lendemain, tout le monde parle des couleurs éclatantes et du maximalisme. Avec la collection MAGIC d’Alain Afflelou, vos lunettes peuvent suivre non seulement les tendances, mais aussi votre humeur du jour.

Il y a huit ans qu’ Alain Afflelou a lancé sa collection la plus innovante: la ligne MAGIC. Grâce à des clips magnétiques, vos verres s’adaptent à toutes les montures optiques de la collection MAGIC. Ainsi, vos lunettes suivent les tendances mode, vos envies, et mêmes vos besoins spécifiques du moment. De simples lunettes à des lunettes solaires élégantes ou des modèles adaptés à la conduite nocturne. Tout est possible avec ces lunettes personnalisables, selon vos souhaits.

Des lunettes à votre mesure

En plus d’avantages pratiques évidents, l’attraction principale des lunettes MAGIC, c’est l’élément ‘mix and match’. La ligne MAGIC Caractères s’adresse aux clients avec un style qu’on remarque et qui prefèrent des modèles audacieux et expressifs. Les montures de la collection capsule Fil d’Or sont ornées d’élégants détails dorés. Et pour les amateurs de minimalisme, il existe des modèles simples en métal léger.

Alain Afflelou, Caractère Fil d’Or

Et la personnalisation ne s’arrête pas là. La marque française vous invite également à personnaliser vos verres avec des couleurs fortes. Des verres clips roses pour voir la vie plus jolie ou des clips jaunes pour apporter à vos journées un lumineux optimisme. Et puisque rien n’est fixe, pour refléter toutes vos envies, vous pouvez changer de style en un simple clic.

Pour chaque style, chaque caractère, chaque moment de la journée, une nouvelle paire de lunettes. Et cela vaut aussi pour la période de fin d’année. Ne laissez pas cette nouvelle paire de boucles d’oreilles étincelantes ou ce collier en diamants être les seuls accessoires à vous faire briller à la table de fêtes.

