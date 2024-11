Les galeries d’art et de design présentent de plus en plus souvent leurs collections dans une atmosphère « comme à la maison », ce qui permet aux visiteurs d’expérimenter pleinement ce que l’on ressent lorsque l’on possède de l’art chez soi.

À la Grecque

Sur l’île grecque d’Antiparos, Thanasis Panourgias et Harry Spyrou ont ouvert un restaurant et un bar à cocktails, Bardot. Le mariage d’une cuisine contemporaine et d’une architecture rustique, avec des matériaux tels que le stuc calcaire, l’argile et le foin, a tout de suite séduit les habitants et les touristes. Surfant sur cette vague de succès, l’entreprise s’est agrandie avec un espace de galerie tout aussi particulier, de l’autre côté de la rue. Maison Bardot réunit de manière surprenante l’art grec et l’art international.

Maison Bardot – Antiparos, Grèce

Olivier Garcé (c) Sean Davidson

Trésors dans le grenier

L’architecte d’intérieur Olivier Garcé a transformé son habitation new-yorkaise en un espace d’exposition pour l’art et le design contemporains. L’appartement, situé au troisième étage d’une bâtisse typique de West Village, regorge d’œuvres d’amis et de collègues de Garcés. Objets de collection, céramiques expérimentales et œuvres d’art originales peuvent être admirés sur rendez-vous.

Olivier Garcé – New York, États-Unis

Chevron versus Art

Lorsque Kwinten Lavigne et Amaryllis Jacobs ont ouvert les portes de leur galerie de design Maniera il y a dix ans, ils exposaient notamment leurs créations dans leur appartement et dans un espace épuré aux allures de bureau. En 2023, ils ont investi l’hôtel Danckaert, également connu sous le nom de Villa Dewin, un bâtiment classé Art déco à Bruxelles. Artistes, designers et architectes interagissent désormais avec les magnifiques planchers à chevrons, les carrelages géométriques et les vitraux. Un design impressionnant dans un cadre impressionnant.

Maniera – Bruxelles, Belgique

Maniera (c) Jeroen Verrecht

S’attendre à l’inattendu

Hollie Bowden, architecte d’intérieur londonienne, se décrit comme une « maximaliste minimale ». Ses créations combinent des intérieurs aérés aux teintes terreuses avec des touches inattendues et surréalistes. En plus de son studio de décoration d’intérieur, elle a ouvert The Gallery, où elle expose et vend une collection d’objets éclectiques et théâtraux soigneusement sélectionnés.

The Gallery by Hollie Bowden – Londres, Angleterre

The Gallery by Hollie Bowden (c) Maureen M Evans

Zeuxis (c) Karel Balas

Baigneurs

La conservatrice Amélie du Chalard a ouvert à Paris la galerie Zeuxis, un espace d’art installé dans un élégant hôtel particulier. En collaboration avec le cabinet parisien Batiik Studio, elle a transformé le bâtiment classique en galerie d’art, tout en préservant les éléments d’origine du XIXe siècle et le caractère familial de l’édifice. Ainsi, on y perçoit encore les différentes fonctions des pièces, telles que la salle de bains et le salon, où une sélection changeante d’œuvres d’art est exposée.

Zeuxis – Paris, France

Par Inge Rylant

