The Gift Guide de Trends Style vous attend en librairie

Dernière édition de l’année : la cerise sur le gâteau. Le point culminant d’une année merveilleuse, au cours de laquelle nous sommes sortis de notre zone de confort et sommes allés plus loin que jamais. C’est pourquoi, dans cette toute dernière édition de l’année, nous mettons l’accent sur toute la beauté du mois de décembre. Des cadeaux les plus extraordinaires du catalogue de Noël de Neiman Marcus aux bijoux abordables de Wouters & Hendrix : ceux qui ont de la place sous le sapin pour un ou deux paquets de plus vont se régaler.

Quand choisir ­devient un art

Depuis 1915, le grand magasin américain Neiman Marcus propose les cadeaux de Noël les plus spectaculaires. D’un sous-marin à un jet privé, en passant par un duo d’éléphants ou une guitare Gibson accompagnée de cours de ZZ Top. Vous n’avez pas encore trouvé tous vos cadeaux ? Pensez à jeter un coup d’œil au dernier catalogue.

Un problème de luxe

2025 promet d’être une année mouvementée pour la mode. Le secteur du luxe traverse une crise profonde, tandis que Zara et H&M tentent de se réinventer. Sans parler des rotations de personnel à la pelle.

À la pointe de la plume (signé Montblanc)

Bien que plus personne n’écrive à la main tous les jours, tout le monde veut un stylo Montblanc – et de préférence le légendaire Meisterstück. Nous ne comprenons que trop bien pourquoi.

Elsa Peretti: ‘Tout s’est emballé’

Beauté Italienne, fêtarde, icône de style, philanthrope et muse de Halston. Elsa Peretti est tout cela à la fois, mais surtout : depuis 50 ans, elle est la légendaire créatrice de bijoux de Tiffany.

Santa’s Little Helper

De votre tante qui est maman de deux corgis à votre partenaire qui a une collection de disques : avec cette sélection de cadeaux pour la maison, vous ferez plaisir à tout le monde.

The business of gifting

Bijna ieder juweel dat bij Colman over de toonbank gaat, is een cadeau. Eigenares Stella Wolf heeft de afgelopen 30 jaar die mooie momenten met haar klanten gedeeld. Aan de vooravond van haar pensioen praten we met haar over de ­toekomst van de juwelensector, de kunst van het juiste cadeau uitkiezen en diamanten tiara’s.

Trends Style sera disponible en librairie à partir du jeudi 5 décembre, à obtenir avec Trends.

En savoir plus