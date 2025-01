C’est une nouvelle année, mais les tendances ne s’arrêtent jamais. D’un parfum artistique à une collaboration design, en passant par les équipements de ski les plus stylés – sur ou en dehors des pistes.

Carrousel de Noël

Pour les fêtes de fin d’année, Louis Vuitton capture l’essence de la convivialité, la joie enfantine de la découverte et l’attrait de plus de 170 ans de créations intemporelles dans une campagne époustouflante. Nous passons notre tour pour les autos tamponneuses, mais sommes-nous trop vieux pour un carrousel Louis Vuitton ? Ça, jamais.

louisvuitton.com

Smells like…

Les imposants couloirs du KMSKA. Le musée s’est associé à la parfumeuse Laura de Coninck pour transposer l’essence du musée populaire dans un parfum. Elle s’est inspirée des jardins d’agrément des maîtres flamands, de l’architecture du bâtiment et même de la chaleur du parquet grinçant des anciennes salles. Après de nombreuses recherches, de Coninck a créé une véritable œuvre d’art sous forme de parfum.

À découvrir dans la boutique du musée 145 €, 100 ml.

Alerte nouvelle marque

Arnaud et Tania Wittmann, de la maison de joaillerie bruxelloise Maison De Greef, créent depuis longtemps des collections et des pièces uniques pour des clients réguliers. Cette année, ils lancent leurs créations sous un nouveau nom : Atelier Wittmann. Le produit phare de la marque est sans doute la collection Link, intemporelle et audacieuse. « Ce que le bracelet d’amour est à Cartier, le Link l’est à l’Atelier Wittmann. » Le créateur de bijoux Arnaud Wittmann a créé le premier bracelet à maillons Link en 2009. Aujourd’hui, la collection a été renouvelée et élargie pour inclure le Little Link et le Mini Link.

Découvrez la collection en exclusivité à la Maison De Greef, 22 rue au Beurre, Bruxelles

Marine Serre x Zalando

Une collection de neuf pièces entièrement en cuir rouge. La marque française Marine Serre n’a pas manqué son lancement sur Zalando. La plateforme en ligne mise depuis quelque temps sur des collaborations avec des designers et élargit désormais son offre avec la célèbre Marine Serre. Bonne nouvelle, depuis cette année, la créatrice française conçoit également pour hommes.

Zalando.be

Un café ?

Sans aucun doute le meilleur investissement pour votre bureau à domicile : le nouvel Oracle Jet de Sage, une machine à expresso automatisée pour un café de qualité barista. L’appareil présente des caractéristiques innovantes, telles que la connectivité wifi pour des mises à jour logicielles en toute transparence et de nouvelles boissons à choisir, y compris l’infusion à froid. Pour le barista à domicile, avec ou sans talent.

Sage Oracle Jet, 1.899,90 € – Sageappliances.com

La neige!

Ou une montre blanche comme neige ? Cet exemplaire de Rado possède un boîtier monobloc blanc et une couronne en céramique high-tech. La montre fait partie des 888 pièces disponibles, donc très exclusive.

True Square Automatic Open Heart Diamonds Limited Edition de Rado, 3.500 €

La nouvelle LBD

Notez-le quelque part : le noir passe un peu à l’arrière-plan, et le marron prend la vedette cette saison et la saison prochaine. Des mocassins à la veste, tout commence avec la robe de fête, une nouvelle définition de la LBD : long brown dress. Notre inspiration pour cette saison ? Natan haute couture.

natan.be

La chaussure hybride

De la sneakerina à l’hybride mocassin/chaussure à lacets : la chaussure du moment est un mash-up. La preuve : Le dernier lancement de Maison Margiela et Dr Martens : un mocassin classique avec les éléments utilitaires du bottes Dr Martens.

MM6 x Dr Martens 1461 Penton Mash-up, 350 €

Alpine Allure

Campagne de vacances Zalando

une neige craquante, un blush frais sur les joues et ces articles dans votre valise. Tout ce dont vous avez besoin pour des sports d’hiver réussis.

Bonnet, Moschino, 160 € Bonnet, Moschino, 160 € Veste polaire, Weekend Maxmara Angolo, 360 € Veste polaire, Weekend Maxmara Angolo, 360 € Speedy 40 Bandoulière Winter, Louis Vuitton, prix sur demande Speedy 40 Bandoulière Winter, Louis Vuitton, prix sur demande Lunettes de ski, Dior Alps M3U, 1.050 € Lunettes de ski, Dior Alps M3U, 1.050 € Gants en soie, Hermès, prix sur demande Gants en soie, Hermès, prix sur demande Jupe midi, Moncler, 750 € Jupe midi, Moncler, 750 € Cardigan à logo, Gucci via My Theresa, 1.980 € Cardigan à logo, Gucci via My Theresa, 1.980 € Bottes, Mou, 259 € Bottes, Mou, 259 € Bonnet en tricot, Chanel, prix sur demande Bonnet en tricot, Chanel, prix sur demande Montre, Constellation Globemaster, 39 mm, Or Sedna, bracelet en cuir, 27.900 € Montre, Constellation Globemaster, 39 mm, Or Sedna, bracelet en cuir, 27.900 €

Du tout cuit

Conseil : Suspendez cette année un œuf plutôt qu’une boule de Noël dans votre sapin. Après une première édition couronnée de succès, les illustratrices Lenah de Wit et Inge Rylant rééditent PULPOO.O : une série de boules de Noël alternatives fabriquées à la main en papier mâché.

@pulpoo.o

Des bijoux pour votre intérieur

En collaboration avec Serax, la maison de joaillerie Wouters & Hendrix se lance pour la première fois dans la décoration d’intérieur avec Les Objets Mouleversants. Une collection d’objets quotidiens conçus avec une touche de surréalisme.

Set de trois bougeoirs, 55 € – wouters-hendrix.com

C’est par là

Avec l’Arrow, Veuve Clicquot reflète la distance entre les lieux emblématiques et les caves de la maison de champagne. La Belgique est représentée par Bruxelles, Anvers et Knokke. Détail amusant : l’Arrow garde une bouteille de champagne au frais pendant une heure.

veuveclicquot.com, 63 €

Magic Monogram

Les meilleurs cadeaux sont personnels. C’est bien compris par la marque italienne My Style Bags. Elle propose une large sélection de sacs, allant de la trousse de toilette au sac de week-end. Notre coup de cœur de la collection actuelle : le modèle Harvard Twin Deluxe en daim et cuir.

Duffelbag, 360 €, My Style Bags.

Un hiver gâté

Loin du sac Kelly et des sandales d’Oran, mais au moins aussi emblématique : la collection de haute joaillerie d’Hermès.

hermes.com, prix sur demande

Door Kristin Stoffels

En savoir plus