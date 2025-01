Nous nous sommes rendus au siège de Paveau à Gand, où l’ancienne avocate Isabelle De Pauw défend avec ferveur son amour de l’eau et du verre. Ce qui n’était au départ qu’une idée née en plein confinement, des bouteilles en verre élégantes et rechargeables, s’est transformé en un succès international.

Isabelle De Pauw (37 ans), avec sa marque Paveau, prouve que la durabilité, la fonctionnalité et le design peuvent parfaitement former un mariage coloré et réussi. Elle a étudié le droit à Louvain et a d’abord travaillé au barreau de Gand. « J’étais spécialisée en droit social et droit pénal. J’étais et je suis toujours fascinée par les dossiers judiciaires, mais j’ai fini par rejoindre l’entreprise de mon mari. Elle est spécialisée dans les cadeaux B2B, des stylos à bille personnalisés aux textiles. Bref, la structure idéale pour lancer une nouvelle idée. Pourtant, je ne voulais pas créer pour créer. Il devait y avoir une histoire derrière. »

Confinement

Isabelle a mis du temps à trouver le produit au travers duquel elle pouvait s’exprimer pleinement. Elle eut finalement l’illumination pendant le confinement de 2020. « J’étais bien enceinte de notre deuxième enfant et, lors d’une énième soirée à la maison, je me suis demandé pourquoi il n’y avait pas de jolies bouteilles en verre rechargeables. Nous avions des carafes, mais je ne les trouvais pas assez bien. C’est ainsi que j’ai conçu une bouteille refermable, d’un volume de 1,2 litre. Lorsque mon mari est rentré du travail, je lui ai dit : « Chéri, j’ai une super idée. » Nous avons réfléchi toute la soirée et, après mon congé de maternité, j’ai commencé à développer la bouteille. Le 31 décembre 2020, le premier prototype est arrivé de Chine. »

Du rêve à la réalité

L’inspiration n’est pas venue de nulle part : Isabelle a toujours eu le goût des belles tables et de la décoration. Et la jeune entrepreneuse voulait bien plus que des bouteilles fonctionnelles : elles voulaient en faire de véritables objets de design. Influencée par la cristallerie vintage colorée de Val-Saint-Lambert qu’elle avait reçue en cadeau de mariage de sa grand-mère, Isabelle a donné à ses créations une touche personnelle et artistique.

© Katoo Peeters

« En août 2021, j’ai lancé ma bouteille idéale en quatre versions : transparente, bleue, verte et jaune. Le nom Paveau est inspiré de pavo real, mon nom de famille en espagnol. » Chaque bouteille en verre soufflé bouche trône dans un élégant coffret décoré d’images de l’artiste anversois Ward Nijs. « Pour un objet en verre de cette taille, je trouvais qu’il était important de concevoir un bel emballage et d’en faire un joli cadeau. Je pense que l’aspect ‘cadeau’ a également contribué à son succès. J’ai ensuite poussé les portes de mes magasins préférés à Gand et à Bruxelles, notamment Vanhie, Dhondt, Par Terre et Decozone. C’était un rêve de pouvoir y vendre mes produits. Six semaines plus tard, j’étais en rupture de stock. Heureusement, j’avais écouté mon mari et passé une nouvelle commande auprès de mon fournisseur avant le lancement. Prêt juste à temps pour Noël ! »

Percée à Paris

Le succès international de Paveau s’accélère avec la participation d’Isabelle au salon Maison & Objet à Paris en janvier 2023. « J’avais sept couleurs à l’époque, et on m’avait attribué un stand tout au fond (rire). Mais j’ai adoré. Tous les détaillants viennent y faire leurs achats et je ne m’attendais pas à susciter un tel intérêt. Avec une soixantaine de nouveaux clients, nous n’avons cessé de croître depuis lors. Il faut savoir se faire conseiller, surtout quand on a étudié le droit et non l’économie. Aujourd’hui, j’ai quatre employés permanents et une dizaine de représentants sur le terrain. »

Paveau est maintenant en plein essor en Allemagne et la marque belge est présente dans les rayons de grands magasins tels que Le Bon Marché et les Galeries Lafayette. Exposée dans plus de cinq cents magasins, Isabelle poursuit son joyeux marathon de la couleur. Cet automne, la collection s’est enrichie de trois nouvelles couleurs, qui conviennent aussi bien aux tables hivernales qu’aux fêtes estivales. « Je rêve déjà de nouvelles collections, mais la marque de fabrique reste la bouteille. Je ne veux pas devenir une marque avec des assiettes et des bols. C’est presque un défi de ne pas se précipiter et d’avancer au bon rythme. Si je commercialise quelque chose, il faut que ce soit dans l’air du temps et que ce ne soit pas un fardeau pour la planète. »

© Katoo Peeters

Sensibilisation

Si le parcours professionnel d’Isabelle a radicalement changé, passant de juriste à entrepreneuse, elle est toujours animée par une profonde mission sociale. Pour elle, Paveau ne se résume pas à une esthétique captivante ou à un chiffre d’affaires en hausse. « Je suis rêveuse, mais pas fantasque. En fait, je suis une manifestante. Je veux réaliser ces rêves. L’utilisation consciente de l’eau me fascine particulièrement. Dans le cadre de mes études de droit, à l’âge de 18 ans, j’ai vécu un an à Melbourne dans une famille d’accueil. Lorsque je suis arrivée, on m’a tout de suite dit : ‘Only one rule: shower 5 minutes!’ Parce qu’ils vivent dans un pays où les sécheresses et les incendies de forêt sont fréquents, les Australiens respectent leur eau. Cela m’a marquée à vie. C’est d’ailleurs pour cela que toutes mes bouteilles portent le nom de plages australiennes.

« Nos nouvelles boîtes arborent notre devise, ‘Treasure our tap water’. Au lieu de la gaspiller, de la polluer ou de l’emballer dans du plastique, célébrons-la et élevons-la au rang de bien précieux. Les marques et les lobbyistes nous ont lavé le cerveau en nous faisant croire que l’eau en bouteille est meilleure. Parce que je veux faire la différence, une partie des recettes est reversée à une association caritative pour chaque bouteille vendue. Récemment, nous avons travaillé avec Plastic Bank, une organisation qui retire le plastique des océans et emploie des personnes dans des endroits où le plastique pose un problème majeur. Attention, je ne fais pas la guerre au plastique en soi. Le plastique offre de nombreuses possibilités, mais proposer aux consommateurs de l’eau emballée dans du plastique est absurde. L’avenir nous dira si je gagnerai cette bataille. »

paveau.com

par Arne Rombouts image Katoo Peeters

Isabelle De Pauw . Elle a étudié le droit à la KULeuven et a travaillé au barreau de Gand, avant de rejoindre l’entreprise de son partenaire.

. Pendant les confinements de 2020, elle a eu l’idée de créer une ligne de carafes de luxe et a lancé Paveau.

. Aujourd’hui, Paveau est également vendu dans des grands magasins de luxe tels que Le Bon Marché et les Galeries Lafayette à Paris

. Elle vit à Gand avec son mari et leurs deux enfants.

