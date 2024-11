Après trois ans de travaux, la Maison Ruinart ouvre son domaine fraîchement rénové à Reims. Le pavillon Nicolas Ruinart et un musée d’art en plein air sont les éléments phares de cette rénovation.

La Maison Ruinart, située au 4 rue des Crayères à Reims, est non seulement la plus ancienne maison de champagne au monde, mais aussi celle qui possède les crayères les plus profondes (patrimoine mondial de l’Unesco). Une attraction qui attire quelque 25 000 visiteurs par an. « Notre infrastructure avait atteint ses limites », explique Frédéric Dufour, PDG de Ruinart. « D’autre part, nous voulions également réinventer l’univers de Ruinart. L’artisanat et la tradition sont très présents dans la partie historique du domaine, mais la modernité faisait défaut. Alors qu’avec notre marque, nous cherchons simplement à trouver un bon équilibre entre tradition et modernité au quotidien. C’est pourquoi nous avons voulu renforcer le côté moderne et réorganiser complètement le lieu.

Une marque aussi renommée que LV

Le groupe LVMH souhaite que le « 4 rue des Crayères » devienne une marque aussi importante et célèbre que, par exemple, Louis Vuitton ou Dior. De grandes ambitions pour lesquelles aucune dépense n’a été épargnée. Il ne reste pratiquement plus rien de la place ouverte ornée d’une mosaïque de pelouses devant les bâtiments historiques. « Là, un jardin débordant de fleurs blanches et de hêtres arrivera bientôt à maturité et servira de baromètre pour l’évolution des vignobles », explique l’architecte paysagiste Christophe Gautrand. Si vous arrivez aujourd’hui au 4 rue des Crayères, vous trouverez un mur blanc. La différence est telle que la file de minibus noirs qui nous transportait est passée devant sans même s’en rendre compte. « Avec le long chemin d’accès blanc – le chemin des crayères – qui permet d’accéder au domaine, nous avons voulu évoquer l’atmosphère de nos caves de craie », explique M. Gautrand. « Le chemin suit une pente graduelle de plusieurs dizaines de mètres, taillée dans la craie, et relie la rue à la façade arrière du Pavillon Nicolas Ruinart, où se trouve l’entrée principale. Comme une crayère, mais à l’air libre, le passage labyrinthique suscite l’émerveillement. Les murs blancs reproduisent exactement la surface des crayères, dont les murs ont été scannés puis recréés à la main. »

Des choix précis de matériaux

Pour le choix des matériaux, les concepteurs n’ont pas pris de risque. Sou Fujimoto, architecte : « Lors de nos entretiens exploratoires, nous avons examiné les possibilités de travailler avec des structures en béton. Mais finalement, après avoir consulté Frédéric, nous avons opté pour plus de durabilité. Il ne s’agit pas seulement d’un toit vert et d’un paysage magnifique tout autour, mais aussi de la construction et de la manière dont le bâtiment est réalisé. Nous avons d’abord pensé à utiliser de la pierre issue des crayères, mais elle est trop tendre pour servir de fondation à un bâtiment. Nous avons donc cherché des pierres locales. Les murs sont constitués de pierres d’environ 60 centimètres d’épaisseur. Le toit est en bois et concave, comme si une bulle de champagne géante lui avait donné sa forme. » La façade en verre partiellement transparente fait également référence au champagne. La partie supérieure présente une impression blanche qui filtre la lumière du soleil, offrant ainsi des conditions idéales à l’intérieur. La façade en verre est un concept fort. De l’extérieur, le bâtiment semble presque flotter, la partie supérieure devenant progressivement blanche, comme une sorte de brume ou de nuage. « L’idée m’est venue lorsque j’ai versé du champagne dans une coupe et que j’ai vu la belle mousse blanche se former sur le dessus du champagne », explique Sou Fujimoto. « L’aspect de l’éclairage était lui aussi très important. L’espace est défini par la lumière et par la manière dont vous faites entrer et dont vous contrôlez la lumière du jour. Cette légèreté crée un beau contraste entre le pavillon et la maison existante. »

Une cave secrète

Le pavillon est le point de départ des visites guidées. Il crée la surprise jusque dans ses moindres détails. Un imposant carrousel de verre au plafond en miroir fait office de cave à vin pour les bouteilles de Ruinart Blanc de Blancs, qui tapissent les murs. Le pavillon présente également une sélection d’objets lifestyle et des éditions uniques pour lesquelles la maison Ruinart a collaboré avec de nombreux artistes. Au milieu du pavillon, près des caves, se cache une cave secrète abritant des bouteilles historiques et des cuvées rares, comme Dom Ruinart La Réserve. Parmi les perles rares, on trouve par exemple les cinq cuvées exceptionnelles qui ont marqué l’histoire moderne de Ruinart.

L’art en plein air

Depuis sa création, la Maison Ruinart attire des artistes internationaux explorant le lien entre nature et culture. Le domaine, transformé, présente désormais un musée en plein air avec des œuvres contemporaines. Parmi eux, Eva Jospin, qui a créé son installation Promenade(s) en 2023 pour Ruinart, et Jeppe Hein et ses Récits de Champagne en 2022. Cette année, la maison a invité six artistes pour Conversations avec la nature : Andrea Bowers, qui combine art et activisme ; Marcus Coates, qui explore de nouvelles relations avec la nature ; Pascale Marthine Tayou, qui apporte une esthétique tout à fait inattendue ; Henrique Oliveira, qui associe le végétal et l’organique dans ses sculptures ; Tomoko Sauvage, qui s’est inspirée de la formation des bulles et de la transparence et Thijs Biersteker, dont les créations s’appuient sur des données scientifiques. L’installation artistique de Biersteker dans les arbres montre la quantité d’eau que les arbres aspirent en permanence du sol. « Dans un an, l’installation sera également un microclimat pour les insectes », explique M. Biersteker.

Sculpture ‘Cerf Contrôle’ de Pascale Marthine Tayou, Camerounais résidant à Gand. © Mathieu Bonnevie

« L’univers Ruinart doit allier art, nature, artisanat, créativité et hospitalité, ainsi que nos vins et notre gastronomie », explique M. Dufour. Au nouveau Bar by Ruinart, vous découvrirez le savoir-faire de la maison au cours d’expériences gastronomiques. Vous pouvez y aller pour le déjeuner ou le dîner, ou pour le buffet de desserts composé de délicieux gâteaux et pâtisseries dans l’après-midi. En outre, tout au long de l’année se déroulent des événements avec des chefs amis de la maison, comme Arnaud Donckele : un grand chef triplement étoilé au Michelin qui travaille avec Ruinart depuis de nombreuses années.

Pratique . Un visite à 4 Rue des Crayères, 51100 Reims, commence par une promenade le long du Chemin des Crayères à travers un parc boisé de 7.000 mètres carrés. Environ 5.000 mètres carrés de la forêt sont une zone protégée. Diverses espèces d’arbres y ont été plantées pour résister au changement climatique. Le parc paysager, accessible gratuitement, présente l’art sous toutes ses formes.

. En plus de l’architecture magnifique et du jardin, vous pourrez apprécier diverses expériences artistiques et culinaires au pavillon Nicolas Ruinart, résultant de collaborations captivantes.

. Maison Ruinart est ouverte tous les jours, sauf durant la fermeture annuelle en janvier.

. Une partie du domaine (le jardin de sculptures, le pavillon Nicolas Ruinart avec le Bar by Ruinart, la boutique) est accessible gratuitement de 11h à 22h du jeudi au lundi, et de 11h à 20h le mardi et mercredi.

. Des visites des caves de craie (incluant une dégustation de deux cuvées) commencent à 9h30 Réservations et informations:ruinart.com

