Sept raisons d’organiser votre prochain évènement professionnel en Wallonie

Avec ses 16.844 km2 de superficie, la Wallonie est la plus grande région du Royaume, mais elle est aussi et surtout un partenaire de taille pour les entreprises. Entre situation idéale au cœur de l’Euregio, sites atypiques, accueil chaleureux et tables gastronomiques, la région a tout pour plaire. L’idéal pour organiser des événements professionnels inoubliables.

La preuve en sept arguments imparables, qui devraient achever de vous convaincre de faire le pari de la Wallonie. Du team building au congrès international, de la conférence à la mise au vert, la région se prête à tous les rendez-vous professionnels, et bénéficie en outre de nombreux atouts.

Louvexpo – La Louvière ©WBT – C9communication

1. Une région accessible

Grâce à son positionnement géographique en plein cœur de l’Europe, la Wallonie est idéalement située à proximité de grandes villes telles que Bruxelles, Paris, Amsterdam et Luxembourg. Dotée d’un réseau de transport bien développé, elle est facilement accessible en train, notamment via la gare de Liège-Guillemins, ou en voiture grâce aux autoroutes. Les aéroports internationaux de Bruxelles, Charleroi et Liège permettent également d’y accéder rapidement. Grâce à ses infrastructures modernes et à ses excellents réseaux routier et ferroviaire, la région offre une facilité d’accès optimale pour organiser des événements.

2. Une grande diversité de lieux et d’espaces

Des salles de réunion intimistes aux centres de congrès modernes comme le Palais des Congrès de Liège ou celui de Mons, la Wallonie met à disposition des entreprises une large gamme de lieux adaptés aux événements professionnels de toutes tailles. Et son offre ne se limite pas aux espaces business traditionnels. Envie de réunir vos collaborateurs dans un château, d’organiser une conférence dans un musée ou encore d’avoir un domaine viticole comme cadre pour votre évènement ? C’est possible, et il ne s’agit-là que de quelques-unes des options atypiques qui vous attendent en Wallonie.

Domaine de Ronchinne à Assesse ©WBT – Maurice Kauffmann

3. L’atout de la proximité

Au regard de la superficie d’autres régions européennes, on pourrait presque dire de la Wallonie qu’elle est petite, mais ce serait une erreur de perspective, car elle a tout d’une grande. Et c’est justement son territoire compact qui fait d’elle une région si propice à l’émulation. Commencer la journée par un symposium dans un hôtel ultra moderne du centre-ville de Liège, et enchaîner avec une activité de team building en pleine nature ? C’est possible. Passer de forêts verdoyantes à des centres urbains en une heure seulement ? Pas de problème. Tout est proche, et donc, tout est à portée de rêve : il suffit de penser à son évènement idéal, même s’il implique plusieurs ambiances et paysages, et en Wallonie, c’est possible.

4. Des services de qualité

En 1905, Liège accueillait l’Exposition universelle. Depuis 1923, Namur accueille des milliers de personnes chaque année à l’occasion des Fêtes de Wallonie, tandis que Charleroi, Mons ou encore Wavre ont-elles aussi leur lot d’événements d’envergure. Un programme ambitieux qui implique la présence en Wallonie d’un large éventail de prestataires expérimentés, certains depuis plusieurs décennies, car la région a derrière elle plus d’un siècle d’organisation d’events, ce qui lui vaut la renommée bien méritée de son savoir-faire en matière d’hospitalité. Des hôtels haut de gamme aux options plus économiques, la Wallonie dispose également d’une large gamme de logements de toutes tailles et pour tous les budgets.

Balzaal Hotel ©Van der Valk Sélys in Luik

5. Une qualité de vie élevée

Elles ne sont pas légion, les régions où on peut passer de villes dynamiques à une nature verdoyante, des forêts aux plaines, des lacs aux champs… Avec ses nombreux paysages de carte postale, la Wallonie invite aux découvertes, et contribue à rendre chaque rendez-vous MICE encore plus mémorable. Entre cadres urbains et campagnes pittoresques, des sites historiques aux hauts-lieux culturels, il y a toujours quelque chose à voir à proximité. Cette diversité fait de la Wallonie le cadre idéal pour marier business et plaisir, et profiter de l’offre pour organiser des activités atypiques en marge de votre événement professionnel. Conférence et visite de château, séminaire et dégustation de produits locaux, symposium et randonnée pédestre ou à vélo… Vous en rêvez, la Wallonie le concrétise – et vos invités ne sont pas prêts de l’oublier.

6. L’esprit d’équipe

Au sud du pays, les habitants sont connus pour leur tempérament chaleureux et accueillant. Et pour imprégner votre équipe d’un peu de cette bonhomie légendaire, rien de tel que de profiter de l’offre variée de teambuldings et autres incentives clients de la région. Promenades culinaires à Durbuy ou à Liège, promenades en forêt, chasse au trésor dans un château, ou encore, pour les mordus d’adrénaline, Helico Drop voire même évènement à Spa-Francorchamps : vous en rêvez, la Wallonie le réalise.

Meet in Wallonia Day 2023 ©WBT Olivier Legardien

7. Une offre adaptée au secteur MICE

Les destinations wallonnes proposent des incentives sur mesure aux entreprises, en offrant des expériences uniques qui motivent et récompensent les employés ou partenaires commerciaux. Que ce soit à travers des activités de team building, des circuits personnalisés ou bien des séminaires, la région offre une multitude d’options adaptées aux besoins des partenaires business. De plus, les autorités locales soutiennent activement le secteur MICE grâce à des initiatives et des subventions visant à attirer des événements internationaux, qui contribuent ainsi à renforcer l’attractivité de la Wallonie pour les professionnels du monde entier.

Entre situation géographique stratégique, infrastructures modernes et de qualités, hébergements hauts de gamme et réseau de transports performant, la Wallonie offre tout ce dont une entreprise a besoin pour un événement réussi, et plus encore. Grâce à ses atouts logistiques, à son cadre dépaysant, la Wallonie n’est pas un choix pour l’organisation d’événements MICE, c’est une évidence.

La Wallonie, région de tous les possibles

Vespa Electrica Travel Dinant ©Electrica Travel

Avec sa situation idéale et sa grande diversité de lieux et de paysages, la Wallonie est l’endroit parfait pour organiser un événement professionnel. Sur place, le service Tourisme d’affaires de VISITWallonia est un partenaire de choix et soigne chaque détail des projets MICE.

MICE ? Acronyme de « meetings, incentives, conferences, events », le terme trouve un écho toujours plus fort en Wallonie, qui renforce sa position de destination business depuis quelques années. Pas étonnant, donc, que VISITWallonia (Wallonie Belgique Tourisme asbl) ait un département dédié, le service Tourisme d’affaires, qui vous aide à organiser vos événements professionnels.

Comment ? En proposant un vaste panel de services, qui vont des conseils à l’assistance plus concrète, et ce, en toute neutralité.

Salle de seminaire au SPARKOH! à Frameries ©SPARKOH!

Dans les moindres détails

Envie d’assurer que votre événement soit un succès ? Vous êtes en de bonnes mains, puisque VISITWallonia offre une aide logistique personnalisée… et entièrement gratuite. Les maîtres mots : objectivité, flexibilité et adaptabilité, trois piliers qui forment les bases de tout rendez-vous professionnel réussi, qu’il s’agisse d’un congrès, d’une conférence, d’un team building ou encore d’un dîner d’affaires.

Du choix de l’endroit à la recherche de salles appropriées en passant par les partenaires Horeca sur place, aucun détail n’est laissé au hasard, et VISITWallonia s’engage à fournir des conseils neutres, avec pour seul objectif de « couronner de succès l’organisation de n’importe quel événement ».

De multiples possibilités

Entre tables gastronomiques, nature verdoyante et hubs d’activité économique, la Wallonie est un territoire qui regorge de richesses… et de secrets, que VISITWallonia se fera un plaisir de vous aider à découvrir en toute convivialité. Le sud du royaume est réputé pour le tempérament chaleureux et accueillant de ses habitants, et dès l’organisation de votre évènement, celui-ci contribue à rendre l’expérience inoubliable.

En savoir plus ? Visitez notre site web.