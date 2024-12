Sécurité du cloud – élaborez un environnement sûr dès le départ

Le manque d’investissement dans la sécurité du cloud est une erreur qui peut coûter cher. De nombreuses organisations migrent vers le cloud sans tenir suffisamment compte des besoins de base en matière de sécurité et attendent la survenue d’incidents pour prendre des mesures. En investissant de manière proactive dans la sécurité du cloud, les organisations peuvent atténuer les risques et optimiser les coûts.

Security by design

L’une des principales mesures pour développer un environnement cloud sécurisé consiste à appliquer le principe de « security by design », c’est-à-dire intégrer la sécurité dès la conception de l’environnement. Trop souvent, nous voyons des entreprises qui ne réfléchissent à la sécurité qu’après avoir migré leur environnement IT vers le cloud. Il peut en résulter des incidents de sécurité qui auraient pu être évités si la sécurité avait été intégrée dès le départ. Dans le cloud, le modèle de responsabilité partagée est d’application, ce qui signifie que les organisations sont elles-mêmes responsables de la sécurité de leurs données. Une stratégie de migration adaptée, dans laquelle la sécurité joue un rôle central, est donc nécessaire.

Solutions consolidées pour réduire la complexité et les coûts

©iStock

Même si les environnements cloud unique sont encore populaires, les entreprises belges optent de plus en plus pour une stratégie multicloud, qui offre en général davantage de flexibilité, mais implique souvent aussi une gestion de la sécurité plus complexe et onéreuse. Le recours à des solutions consolidées permet aux entreprises d’optimiser leurs dépenses. Pour celles qui gèrent un environnement cloud élargi, la sécurité constitue un défi de taille. Identifier les incidents de cybersécurité qui méritent la priorité revient souvent à chercher une aiguille dans une botte de foin. La solution CNAPP de Check Point permet d’identifier et de hiérarchiser les risques de manière efficace et détecte les « combinaisons toxiques » : des combinaisons uniques d’erreurs et de vulnérabilités qui constituent ensemble un sérieux risque pour la sécurité. Cette approche aide non seulement les équipes de sécurité à identifier les risques, mais aussi à les hiérarchiser et à les traiter, avec à la clé une sécurité améliorée, des coûts réduits et une gestion simplifiée.

Set the basics right

Pour commencer, il est judicieux d’élaborer un aperçu de l’utilisation du cloud. Sans vue d’ensemble claire, vous naviguez à l’aveugle et n’êtes pas en mesure de pallier les manquements :

Dressez une liste de tous les outils et services basés sur le cloud dont dépend votre organisation : e-mail, stockage, CRM…

Identifiez les applications essentielles aux opérations quotidiennes de votre entreprise, les données sensibles que vous traitez et celles qui sont moins importantes

Notez qui a accès à quelle application, quels appareils sont utilisés et comment l’accès est géré

Vérifiez que les mesures de sécurité de vos fournisseurs de cloud répondent aux exigences légales et aux besoins de votre entreprise

Veillez à savoir où sont stockées vos données et si le fournisseur propose des options de back-up et de récupération adéquates

©iStock

Une bonne sécurité de base commence par une analyse des risques et inclut plusieurs composants indispensables :

Authentification multifacteur

Cryptage

Mises à jour et correctifs

Back-up et disaster recovery

Suivi et sensibilisation

Garantir la sécurité des environnements cloud n’est pas un investissement optionnel, mais une étape nécessaire pour renforcer la résilience de chaque organisation. En intégrant la sécurité dans le cloud dès le départ et en optant pour des solutions consolidées et évolutives, les entreprises peuvent non seulement améliorer leur sécurité, mais aussi optimiser leurs coûts. Dans un monde numérique où les menaces évoluent en permanence, il est essentiel de se tourner vers l’avenir et de considérer la sécurité comme un élément fondamental.

Lieven van Rentergem, security engineer expert chez Check Point Software Technologies