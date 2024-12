Prise de décision basée sur les données : faire le bon choix plus rapidement

Dans un monde en mutation, les entreprises se doivent de réagir plus rapidement. Ethias opte pour une prise de décision basée sur les données. La méthode de BUFFL permet de prendre des décisions avec un haut degré de certitude.

Les résultats d’hier n’apportent aucune garantie pour demain. . Voilà une expression que les investisseurs et les chefs d’entreprise devraient connaître. « Les organisations possèdent souvent d’énormes quantités de données historiques », déclare Gert Lintermans, Chief Commercial Officer chez BUFFL, « mais elles ne nous donnent plus la compréhension suffisante pour prendre des décisions éclairées. »

Scale-up établie à Malines, BUFFL aide les entreprises à prendre des décisions basées sur les données en ouvrant un dialogue avec leur groupe cible via une plateforme technologique, une propre communauté et une méthodologie de validation itérative. « Nous invitons le client à la table des décisions », ajoute Gert Lintermans.

Gert Lintermans

Le client est roi

Cette perspective, associée aux informations historiques, est une mine d’or pour l’entreprise. « Le client est plus que jamais aux commandes », affirme Dries Olemans, dont les responsabilités chez Ethias incluent les écosystèmes. « Le client attend également de son assureur une expérience en ligne fluide et personnalisée, comme avec Netflix ou Amazon. Il veut tous les produits et les services, immédiatement. »

L’assureur est donc confronté à un défi de taille. « Il faut que le produit ou le service convienne du premier coup. ‘First time right’ est notre grand principe », poursuit Dries Olemans. « Par ailleurs, les produits d’assurance sont souvent complexes. » Pour développer les produits que recherchent les clients, il faut du temps, une ressource devenue très rare. « S’il faut prévoir un certain délai pour un produit, nous risquons de perdre du terrain par rapport à la concurrence, ou le marché peut avoir changé entretemps. »

Dries Olemans

La rapidité fait la différence

La prise de décision basée sur les données permet à Ethias de prendre les bonnes mesures plus rapidement tout au long du processus. « C’est une manière de capter plus rapidement ce qui se passe sur le marché et d’y répondre », résume Dries Olemans. « Avant de prendre la décision finale d’élaborer un produit ou un service, la prise de décision basée sur les données permet de répondre rapidement à quelques questions : quel type de solution le client attend-il ? Quel est son budget ? etc. »

Cette méthode de travail itérative donne une impulsion à l’organisation sans pour autant prendre des risques inutiles. L’approche peut être déployée aux niveaux stratégique, tactique et opérationnel. « Le facteur vitesse est essentiel », insiste Gert Lintermans. « Auparavant, une étude de marché classique exigeait un délai de réalisation assez long. À l’ère du numérique, quelques heures suffisent bien souvent pour savoir ce dont on a besoin. »

Cela concerne tant la rapidité de la collecte des données que la rapidité d’analyse. L’avènement de nouvelles technologies (comme l’intelligence artificielle) va augmenter encore cette rapidité à court terme. BUFFL propose aujourd’hui des résultats d’analyses de manière très accessible, à l’aide de tableaux de bord alimentés par de l’information en temps réel.

Un support objectif

Développée par BUFFL avec l’Université d’Anvers, cette méthodologie fournit des réponses qu’une entreprise peut immédiatement appliquer dans la pratique : de l’information concrète et une aide à la décision fondées sur des données objectives. « Cela nous permet de nous concentrer véritablement sur le client et de toujours partir de l’expérience client pour chaque trajet décisionnel », détaille Dries Olemans. « Le client est pour ainsi dire invité à s’asseoir à la table des décisions. »

BUFFL propose une solution pour donner une base objective à l’orientation client. « Traditionnellement, plusieurs aspects pèsent sur une décision », continue Gert Lintermans. « Il y a l’intuition, les suppositions, un peu de capital sympathie, mais aussi la personnalité et l’ancienneté de la personne qui propose une idée. Le recours aux données atténue ces facteurs. »

Complémentaire

Ethias applique aujourd’hui la prise de décision basée sur les données à différents niveaux. Par exemple, sur le plan stratégique, l’entreprise peut réfléchir au rôle qu’elle souhaite jouer dans certains écosystèmes et dans le paysage qui évolue. En fonction de ses groupes cibles, elle étudie les produits et services souhaités par les clients. Ensuite, l’application de la prise de décision basée sur les données permet de définir le marketing et la communication les plus appropriés à chaque offre.

« Nos données historiques sont bien entendu précieuses », conclut Dries Olemans. « Nous en tirons énormément d’informations qui nous enseignent sur l’évolution de notre portefeuille. Les données que BUFFL nous apporte en plus, nous donnent des perspectives supplémentaires. BUFFL nous apprend à faire face aux évolutions rapides et à anticiper l’avenir de manière ciblée, sans courir plus de risques. »

