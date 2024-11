Pourquoi Volkswagen est le partenaire idéal pour la mobilité électrique

Vous l’avez sans doute aussi remarqué : de plus en plus de véhicules commerciaux roulent exclusivement à l’électricité. À l’heure actuelle, la plupart des nouvelles voitures de société en Belgique sont électriques. Parmi lesquelles beaucoup sont des Volkswagen, et ce n’est pas un hasard. En effet, cette marque de qualité propose un très large choix dans la gamme électrique ID. ainsi que les solutions de recharge d’EDI.

Tous les modèles Volkswagen ID. sont fiscalement déductibles et sont assortis d’un avantage toute nature très attractif pour les employé(e)s. Et ce n’est pas leur seul atout. Ils offrent une expérience de conduite agréable grâce à des accélérations fluides et au silence apaisant régnant dans l’habitacle. L’autonomie maximale (selon le cycle WLTP) dépasse les 500 km sur tous les modèles de la gamme ID. (et même jusqu’à 707 km pour l’ID7), excepté pour l’ID. Buzz qui propose tout de même une autonomie maximale de 423 km. Vous effectuez des trajets plus longs ? Un court arrêt de recharge suffit. Avec une borne de recharge rapide (jusqu’à 200 kW sur l’ID.7 et l’ID.7 Tourer), la batterie passe de 10 à 80 % de charge en moins d’une demi-heure.

De l’ID.3 à l’ID. Buzz

Volkswagen se profile comme un partenaire solide pour les entreprises du fait de la diversité de son offre électrique, qui commence aujourd’hui avec la berline compacte ID.3 cinq portes (néanmoins très spacieuse à l’intérieur). L’autonomie confortable (388 à 604 km, selon la version de la batterie) répond aux besoins de la plupart des conducteurs. Pour les amateurs de sportivité, il existe désormais une version GTX (pare-chocs avant différent, vitres arrière assombries, jantes de 20 pouces, etc.).

ID.3: 15,2 – 16,6 kWh/100KM – 0G CO2/KM (WLTP)

Si vous privilégiez l’espace ou le style SUV, le SUV polyvalent ID.4 et le SUV coupé ID.5 (autonomie de 360 à 574 km) sont faits pour vous. Les championnes de l’autonomie électrique sont les nouvelles ID.7 (588 à 707 km) et ID.7 Tourer (577 à 688 km). Les breaks électriques comme l’ID.7 Tourer sont encore très rares. La transmission à 4 roues motrices est également possible sur les ID.7 et ID.7 Tourer, dans la version sportive GTX.

ID.7 Tourer: 14,4 – 19,1 kWh/100KM – 0G CO2/KM (WLTP)

Tout le monde connaît l’adorable minibus électrique ID. Buzz (423 km d’autonomie). Mais saviez-vous que l’ID. Buzz est désormais également disponible avec un empattement plus long et jusqu’à sept places ? Il y en a donc pour tous les goûts dans la gamme ID. Et ce n’est pas tout. Une nouvelle citadine électrique à 25 000 euros est également en préparation, basée sur le prototype ID.2all. Il s’agit de l’un des 10 nouveaux modèles électriques que Volkswagen lancera d’ici 2026.

ID. Buzz: 20,5 kWh/100KM – 0G CO2/KM (WLTP)

Différentes solutions de recharge

Pour ceux qui roulent à l’électricité, une borne de recharge privée et une carte de recharge sont également très pratiques. EDI (Electric by D’Ieteren) propose des solutions de recharge pour la maison ou le bureau, allant des câbles de recharge aux bornes de recharge connectées et ultrarapides. La carte de recharge EDI vous donne accès au plus grand réseau de bornes de recharge en Europe. Grâce à l’application, vous voyez toujours les points de charge disponibles et vous suivez les sessions de charge. Tout a donc été pensé pour faciliter au maximum la transition vers la conduite électrique, pour vous et votre entreprise.

Rendez-vous sur https://www.volkswagen.be/ et découvrez toute la gamme ID.