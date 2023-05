Pourquoi il vaut mieux commander votre voiture de société hybride rechargeable sans plus attendre

Vous êtes à la recherche d’une voiture de société hybride rechargeable et souhaitez bénéficier d’une déductibilité fiscale maximale ? Dans ce cas, vous avez tout intérêt à vous décider rapidement. Si vous commandez avant le 1er juillet 2023, vous bénéficierez de nombreux avantages dans les années à venir. CUPRA, la plus jeune marque du groupe Volkswagen, propose trois véhicules hybrides rechargeables fiscalement avantageux.

La fiscalité des voitures de société à moteur thermique – y compris les hybrides rechargeables – va bientôt changer, avec des conséquences importantes à la clé. Si vous êtes actuellement à la recherche d’une nouvelle voiture de société, vous avez tout intérêt à être au fait de ces changements, car vous pouvez en tirer avantage. Pour les véhicules hybrides rechargeables, qui sont actuellement déductibles à 100 %, le système actuel est beaucoup plus intéressant. Si vous commandez ce type de voiture avant le 1er juillet 2023, vous conservez l’avantage fiscal de la déductibilité à 100 % pour les années à venir, tant que la voiture reste immatriculée au nom de la même entreprise.

Si vous commandez à partir du 1er juillet 2023 une voiture de société qui n’est pas zéro émission, vous entrerez dans un nouveau système dégressif dans lequel la déductibilité fiscale des frais de voiture diminuera d’un quart d’année en année. À partir de 2025, vous pourrez encore déduire au maximum 75 %, pour arriver à 0 % en 2028. Mais ce n’est pas la seule raison pour laquelle mieux vaut se décider maintenant. La cotisation de solidarité ou de CO 2 , que vous payez en tant qu’employeur si l’employé est également autorisé à utiliser la voiture de société à des fins privées, augmentera aussi de manière exponentielle au cours des prochaines années.

Au travail en électrique

Curieux de connaître la différence exacte dans votre situation ? N’hésitez pas à faire appel à un CUPRA Master, un conseiller de la marque barcelonaise qui allie émotion et plaisir de conduire. En effet, la gamme CUPRA compte quelques hybrides rechargeables intéressantes : les versions e-HYBRID de la Formentor, de la Leon et de la Leon Break, qui combinent un moteur à essence avec un moteur électrique et un pack batterie rechargeable sur borne de recharge. Vous bénéficiez ainsi d’une conduite silencieuse à zéro émission, mais aussi d’une performance de pointe. Vous êtes prêt à passer à la conduite tout électrique ? Ne manquez pas de découvrir la CUPRA Born ! Tout comme les hybrides rechargeables de CUPRA, cette cinq portes 100 % électrique bénéficie d’une déductibilité fiscale à 100 % en tant que voiture de société.

Superbe SUV coupé

La CUPRA Formentor est un SUV coupé qui se distingue d’emblée par son allure dynamique. Une véritable gagnante dans son segment : les lecteurs et le jury d’experts du Moniteur Automobile lui ont décerné le prix de meilleur SUV compact actuel. La conduite de la Formentor e-HYBRID offre jusqu’à 58 kilomètres d’autonomie électrique pour vous rendre au travail sans émission. Et ce, en tout confort grâce à la transmission DSG à sept vitesses et à la solide puissance du groupe motopropulseur de 204 ou même 245 ch dans la version VZ (qui signifie Veloz ou ‘rapide’ en espagnol).

Break pratique

Si vous recherchez plutôt une voiture de société pratique et dynamique de taille moyenne, CUPRA vous propose la Leon Break. Tout comme pour la Formentor, vous avez le choix entre deux puissances pour l’hybride rechargeable : 204 ou 245 ch. La Leon est une superbe cinq portes pouvant rouler jusqu’à 60 km entièrement à l’énergie électrique. La Leon Break e-HYBRID atteint 59 km d’autonomie en mode tout électrique et offre un grand coffre à bagages pouvant contenir jusqu’à 1450 litres. Vous ferez donc plaisir non seulement à votre employeur, grâce à la déductibilité fiscale, mais aussi à votre famille, qui disposera d’un vaste espace pour de chouettes aventures.

Solutions de recharge d’EDI

Les hybrides rechargeables de CUPRA ne consomment pratiquement pas d’essence, surtout si vous chargez systématiquement la batterie, ce que les solutions de recharge d’EDI (Electric by D’Ieteren) vous permettent de faire rapidement et facilement. Pensez par exemple à une borne de recharge intelligente à la maison ou au travail, au split billing pour facturer la consommation d’électricité à l’employeur, ou à des cartes de recharge donnant accès au plus grand réseau de recharges publiques dans plus de 25 pays européens. Bon à savoir : pour les entreprises, les bornes de recharge sont actuellement déductibles à 150 % sous certaines conditions. Encore une bonne raison d’opter dès maintenant pour une voiture de société hybride rechargeable !

Découvrez ici les hybrides rechargeables de CUPRA et passez votre commande avant le 1er juillet 2023.