Light leasen, est-ce possible? (Spoiler alert: oui!)

‘Louer’ de l’éclairage sans pour autant devoir acheter ou entretenir des luminaires, est-ce possible? La réponse est ‘oui’. Cette forme innovante de location est non seulement financièrement intelligente, mais aussi flexible, écologique et durable.

En tant qu’entreprise, comment reduire son empreinte écologique sans compromettre son efficacité operationnelle ou son budget? Voilà la question. La réponse réside dans le leasing innovant et durable : connaissez-vous le modèle ‘as-a-service’?”

‘Own less, lease more’: en remplaçant des investissements importants dans l’immobilier de l’entreprise par des solutions flexibles et axées sur le service, il y a moyen de rester à jour sans prévoir des dépenses en capital majeures. Intelligent! Le principe est simple: vous n’achetez pas un produit, mais un service. Pas de pompe à chaleur, mais de la chaleur. Pas de lampes et luminaires, mais de la lumière. Vous louez et le fabricant reste le propriétaire. Avantageux à la fois pour votre société et la planète, car ce système incite les fabricants à concevoir des produits durables, récyclables et réutilisables. En termes de cash-flow, cette solution est optimale : des paiements périodiques sont effectués tout au long de la durée du contrat. Cette forme de leasing rend l’intégration dans l’économie circulaire particulièrement accessible puisque la durabilité, avec l’innovation, est l’un des moteurs essentiels de notre économie actuelle.

Voilà la solution!

Connaissez-vous ETAP Lighting ? Avec Circular Light as a Service (C-Laas), vous pouvez chez eux louer de la lumière, entièrement adaptée à votre entreprise. En contrepartie d’une redevance annuelle fixe, vous bénéficiez d’un design lumineux sur mesure, de l’installation, d’un éclairage conforme aux normes et de l’entretien de l’ensemble du système. ETAP Lighting contrôle les performances de l’éclairage et s’engage à contrôler l’efficacité énergétique. A vous de décider la durée du contrat avec un maximum de 20 ans. À la fin de la période sélectionnée, vous avez le choix : prolonger le contrat, racheter le système d’éclairage ou le restituer pour lui donner une seconde vie. ETAP Lighting garantit que votre éclairage restera efficace sur le plan énergétique et facile à entretenir, même après cette longue période.

Le principe gagnant-gagnant

Le modèle C-LaaS peut être proposé dans divers secteurs : établissements de santé, bureaux, halls industriels, salles de sport, etc., et est souvent utilisé dans les projets de rénovation, où l’ancien éclairage fluorescent est remplacé par un module amélioré. De plus en plus d’entreprises et d’organisations découvrent ce nouveau modèle d’entreprise qui leur permet de répartir les coûts sur la durée du contrat sans devoir investir une grande somme de leur propre capital. C’est tout bénéfice ! En outre, en tant qu’entreprise, vous contribuez à un avenir durable, plus vert et plus lumineux. Tout le monde y gagne !

