Les entreprises exportatrices mieux préparées et mieux assurées

Bien que les crises se succèdent, les exportateurs belges se montrent plus confiants dans leurs perspectives. Ils s’adaptent aux difficultés, comme les prix élevés de l’énergie ou les problèmes d’approvisionnement, et assurent davantage leurs risques.

Le principal enseignement du huitième Baromètre des exportateurs de Credendo et Trends-Tendances est le regain d’optimisme des entreprises exportatrices, quatre sur cinq se déclarant moyennement ou très confiantes. « Dans un environnement marqué par la fin de la crise du Covid, la guerre en Ukraine et d’autres conflits régionaux, les ruptures dans les chaînes d’approvisionnement, l’inflation, les hausses de coûts et le dérèglement climatique, les entreprises font à nouveau preuve d’une grande résilience », observe Nabil Jijakli, Deputy CEO de Credendo.

Une bonne nouvelle qui s’explique essentiellement par la diminution de l’impact des incertitudes. « Par exemple, 42% des entreprises déclarent être fortement affectées par les prix élevés de l’énergie, contre 56% en 2022. L’impact de la guerre en Ukraine, des problèmes d’approvisionnement, de la pénurie de main-d’œuvre ou du dérèglement climatique est également moindre. »

Adaptation aux difficultés

Si la conjoncture s’est un peu améliorée, Nabil Jijakli y voit surtout l’effet des mesures prises par les entreprises. « Afin de limiter leur facture énergétique, 45% des entreprises ont sensibilisé leurs employés afin d’éviter le gaspillage. Quatre sur dix investissent dans des installations de production d’énergie, comme des panneaux solaires, une éolienne, etc. L’isolation des bâtiments, les programmes de gestion de l’énergie et les équipements économes en énergie sont aussi plébiscités. »

Les entreprises s’adaptent également face aux problèmes d’approvisionnement qui ont affecté près de deux exportateurs sur trois au cours des six mois précédant l’enquête. « Quinze pour cent ont revu leurs chaînes d’approvisionnement et quatre sur dix vont prendre davantage de mesures, dont surtout une diversification de leurs fournisseurs. »

Assurer les risques crédit

Grâce à ces mesures, les exportateurs se montrent plus confiants dans leurs perspectives : les trois quarts envisagent une croissance de leurs exportations au cours des trois prochaines années. Mais, il demeure de nombreux freins.

« Dans le détail, les coûts de production en Belgique sont l’élément le plus cité au vu de l’environnement conjoncturel actuel. Ensuite, plusieurs freins sont épinglés par environ un exportateur sur cinq, dont les risques de non-paiement et les risques politiques. »

Pour s’en prémunir, 29% des entreprises exportatrices privilégient d’abord le paiement à l’avance à 100%. Elles sont aussi de plus en plus nombreuses à opter pour l’assurance-crédit parmi les solutions de Credendo. « Nos assurances-crédit et investissement permettent aux entreprises de se prémunir contre différents risques, comme le non-paiement d’une facture, l’impossibilité de transférer des devises, un conflit, une expropriation, etc. Nos offres sont basées sur un suivi minutieux des secteurs d’activité et de plus de 240 pays et entités, dont nous évaluons les risques politiques et économiques pour permettre aux entreprises de se développer à l’étranger en toute connaissance de cause. »

Le climat inquiète (un peu) moins

La part d’exportateurs se déclarant affectés par le dérèglement climatique a chuté de 47% à 36%. On observe aussi un recul de l’adhésion à l’affirmation que les entreprises doivent adapter leur stratégie au changement climatique. « Cela peut paraître surprenant mais ne perdons pas de vue que les deux Baromètres précédents avaient été réalisés après, respectivement, les inondations de 2021 et la canicule de 2022. Par ailleurs, quatre entreprises sur cinq affirment agir contre le changement climatique sans attendre le législateur. »

Pour ce faire, elles peuvent notamment compter sur le Credendo Green Package. « Ce programme soutient les projets ayant un impact environnemental positif à travers différentes mesures comme une quotité garantie plus élevée (98%), une plus grande participation de Credendo dans les garanties bancaires (80%) ou la possibilité de financer des initiatives domestiques ayant un potentiel à l’exportation. Dans le cadre du Credendo Green Package, Credendo a notamment déjà soutenu DEME et Jan De Nul pour des projets éoliens offshores, EnergyVision dans le photovoltaïque ou John Cockerill pour des investissements dans l’hydrogène. »

Baromètre de référence

Pour cette huitième édition, le Baromètre des exportateurs de Credendo et Trends-Tendances est donc à nouveau riche en précieux enseignements.

« La concordance observée avec les données réelles disponibles a posteriori en fait un indicateur fiable et précieux en cette période de polycrises. Une fiabilité qui repose avant tout sur la qualité des participants, que nous tenons à nouveau à remercier. Cette année, près de mille participants ont pris part à notre enquête, dont une grande majorité de hauts dirigeants. »