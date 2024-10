La nouvelle Volvo EX30 est un succès belge

Ces derniers mois, la nouvelle Volvo EX30 apparaît de plus en plus souvent dans les rues. Le modèle le plus compact de Volvo est manifestement apprécié, même par les conducteurs de flottes. De plus, la success-story de la EX30 prendra bientôt une tournure belge.

Du Red Dot Award “Best of the Best Product Design 2024” au “World Urban Car 2024” : la nouvelle Volvo EX30 a déjà remporté de nombreux prix. Mais le plus grand compliment, bien sûr, est sa popularité auprès du public, y compris en Belgique. La EX30 n’a pas manqué son lancement commercial et répond bien aux souhaits du marché des flottes.

Le “E” du nom indique que la EX30 est entièrement électrique et donc déductible à 100 % pour les entreprises. En fonction de votre profil de conduite, vous pouvez choisir entre trois versions : la version à moteur unique (jusqu’à 337 km d’autonomie), la version à moteur unique à autonomie étendue (jusqu’à 476 km) et la version à transmission intégrale Twin Motor Performance (jusqu’à 450 km).

Un habitacle durable

La EX30 est le modèle Volvo dont l’empreinte carbone est à ce jour la plus faible sur une distance de 200 000 km. Le groupe motopropulseur, mais aussi l’habitacle, ont été conçus en tenant compte de l’impact écologique. De nombreux matériaux ont été recyclés, comme les panneaux décoratifs en denim, dont les fibres sont issues du processus de recyclage des jeans, ou le Nordico, un revêtement de siège souple fabriqué en partie à partir d’huile de pin.

Les concepteurs ont intelligemment limité le nombre de pièces. La barre de son Harman Kardon en est un bon exemple : elle court sur toute la largeur au bas du pare-brise et libère de l’espace dans les portières avant. Au cœur de l’habitacle, une tablette moderne (12,3 pouces) regroupe les principales fonctions, de Google Maps (navigation) ou Google Assistant (commande vocale) au Park Pilot Assist (aide au stationnement automatique).

Production locale

La durabilité passe aussi par la production locale. À partir de la mi-2025, la EX30 sortira de la chaîne de production de Volvo Car à Gand. C’est évidemment une bonne nouvelle pour les plus de 6 500 employés qui, aujourd’hui, fabriquent également la EC40, la EX40, le XC40 et le V60. Pour Volvo, il s’agit d’une stratégie délibérée visant à produire le plus près possible du marché le plus important du modèle. Ainsi, plus la EX30 sera populaire dans notre région, mieux ce sera pour l’usine Volvo de Gand.

