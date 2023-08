La nouvelle DS 9 E-Tense propose le summum du luxe à la française

La France jouit d’une longue tradition de luxe et d’innovation, y compris dans le secteur automobile. Qui ne se souvient de la légendaire DS de 1955 ? Aujourd’hui, c’est la DS 9 E-Tense qui incarne ce que la France a de mieux à offrir. La version 2023 de l’élégante berline haut de gamme reçoit notamment un nouveau système multimédia et des finitions intérieures exclusives.

Peut-être le premier réflexe des personnes en quête d’une voiture de luxe est-il de se tourner vers les célèbres marques allemandes. Mais heureusement, il existe des alternatives pour ceux qui privilégient la personnalité et la classe, comme DS Automobiles. La marque premium française se distingue par un design original, un confort de conduite de haute tenue, une finition raffinée et une technologie moderne. Bref, le savoir-faire français sous ses meilleurs atours. La DS 9 E-Tense en est le parfait exemple. Le modèle 2023 de la berline de luxe a encore bénéficié de nouveaux perfectionnements.

Technologie moderne

Outre un design revisité pour le tableau de bord, la DS 9 E-Tense se voit pourvue du nouveau système multimédia DS Iris. La nouvelle interface tactile haute résolution (12 pouces) et la reconnaissance vocale renforcent la fluidité d’utilisation de fonctions telles que la navigation 3D, la climatisation et les sources audio numériques. L’écran affiche également une vue à 360 degrés autour de la voiture grâce à de nouvelles caméras haute résolution.

Le système DS Iris est connecté à l’application MyDS équipant votre smartphone. Cette fonction ultrapratique vous permet de charger directement vos destinations sur l’écran du DS 9 E-Tense. L’appli vous offre encore une foule d’autres possibilités, comme ventiler l’habitacle lorsqu’il fait chaud, programmer la fonction de charge de la batterie ou verrouiller les portières à distance.

Esprit de voyage

Dès que vous prenez place à bord de la DS 9 E-Tense, vous ressentez un sentiment de sophistication, notamment grâce à la sellerie pur cuir de la nouvelle collection Esprit de voyage. Les sièges sont recouverts de cuir Nappa gris perle, dont la texture rappelle celle des bracelets de montre. La console centrale, le tableau de bord et les panneaux de porte sont également revêtus du même cuir Nappa gris perle. Le ciel de pavillon est quant à lui proposé en Alcantara gris galet. L’ensemble forme un tout élégant qui évoque à la fois les grandes maisons de couture françaises et l’art du voyage.

Opéra

La gamme s’enrichit par ailleurs d’une variante Opéra proposant une profusion exceptionnelle d’équipements de série, l’un des atouts majeurs de DS Automobiles. Vous bénéficiez notamment d’amortisseurs commandés par caméra qui préparent la voiture aux irrégularités de la chaussée (DS Active Scan Suspension) et d’un système audio exceptionnel (Focal Electra). Grâce au pack Lounge, les passagers arrière peuvent également compter sur des sièges chauffants, massants et climatisés assortis d’appuie-têtes dédiés aux places latérales. Il est même possible d’avancer le siège du passager avant en appuyant sur un bouton de courtoisie accessible depuis le siège arrière.

Une hybride rechargeable fiscalement avantageuse

La DS 9 E-Tense vous offre le choix entre deux motorisations hybrides rechargeables. La DS 9 E-Tense 250 combine un bloc essence développant 200 ch et un moteur électrique de 110 ch. La batterie permet de parcourir jusqu’à 75 km en mode électrique pur (cycle combiné WLTP). Le haut de gamme est occupé par la DS 9 E-Tense 4×4 360, équipée d’un moteur essence de 200 ch et de deux moteurs électriques : l’un de 110 ch (intégré à la boîte de vitesses avant) et un second de 113 ch (couplé à l’essieu arrière). L’ensemble vous permet de parcourir jusqu’à 62 km en mode électrique avec une charge de batterie. Bon à savoir : grâce à leurs faibles émissions de CO 2 , ces modèles hybrides rechargeables resteront fiscalement intéressants au cours des prochaines années. Sur ce plan également, la DS 9 E-Tense se révèle brillante.

Vous souhaitez découvrir par vous-même la nouvelle technologie de la DS 9 E-Tense ? Réservez dès maintenant un essai dans un DS Store.