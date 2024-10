La Kia EV3 établit une nouvelle norme parmi les SUV compacts

Dans le segment des SUV compacts et entièrement électriques, Kia lance un nouveau venu intéressant : l’EV3, qui pourrait bien devenir très populaire auprès des entreprises et des particuliers. “Compact” ne signifie certainement pas “moins”, comme en témoignent la technologie et l’autonomie de l’EV3.

Après l’EV6, la Niro EV et l’EV9, Kia lance à présent un SUV électrique plus compact. « L’EV3 joue un rôle essentiel dans notre engagement à démocratiser l’électromobilité chez Kia. Le plus impressionnant, c’est que cela ne se fait pas au détriment de l’autonomie. La gamme standard offre déjà une autonomie de 436 km (WLTP). C’est plus que suffisant pour les conducteurs qui effectuent des trajets quotidiens moyens ou qui ont la possibilité de recharger leur véhicule à la maison ou au travail », explique Olivier Gelas, Managing Director de Kia Belux.

605 km d’autonomie

L’EV3 Standard Range possède une batterie de 58,3 kWh. Vous pouvez également opter pour l’EV3 Long Range avec 81,4 kWh et une autonomie pouvant aller jusqu’à 605 km. Aucune voiture électrique de moins de 40 000 euros ne peut aujourd’hui se targuer d’une telle autonomie. Les instruments vous indiquent l’autonomie maximale et minimale réalisable en fonction de votre style de conduite, ainsi qu’une estimation de l’autonomie basée sur l’efficacité de la conduite passée.

Une technologie intelligente

Avec ses 4,30 mètres de long, l’EV3 est peut-être compact, mais il offre des gadgets haut de gamme. De nombreuses technologies proviennent de l’EV9, le SUV phare de Kia. Ainsi, l’EV3 est le premier véhicule de son segment à être équipé d’un système V2L (Vehicle-to-Load). Celui-ci permet d’alimenter des appareils externes tels que des vélos électriques, des ordinateurs portables, de petits réfrigérateurs, des cafetières ou des sèche-cheveux. Grâce à la clé numérique Digital Key 2.0, vous n’avez plus besoin d’emporter des clés physiques et vous pouvez déverrouiller ou démarrer l’EV3 avec votre smartphone ou smartwatch.

L’intérieur est équipé d’un écran large de près de 30 pouces. Il s’étend jusqu’au centre du tableau de bord pour permettre au passager avant d’accéder à des fonctions telles que le divertissement et la navigation. De son côté, l’assistant Kia AI répond à toutes vos questions. L’EV3 a donc de nombreux atouts, dont un grand coffre (460 à 1 251 litres) et une puissance plus que suffisante pour des performances souples (204 ch). Cerise sur le gâteau, pour les particuliers ou les entreprises individuelles : en Flandre, l’EV3 entre en ligne de compte pour la prime EV de 5 000 euros en 2024.

