La Hyundai IONIQ 5 électrique : une charge rapide comme l’éclair

Vous allez bientôt opter pour une voiture d’entreprise électrique ? Dans ce cas, ne manquez pas d’essayer la Hyundai IONIQ 5 mise à jour. Hyundai a apporté de nombreuses améliorations à ce SUV original. Avec sa technologie de recharge rapide et sa version N sportive, l’IONIQ 5 a une longueur d’avance.

Hyundai développe considérablement sa gamme électrique, ce qui est une bonne nouvelle pour les conducteurs de flottes belges, qui, ces derniers mois, passent massivement aux modèles électriques. La famille IONIQ se compose désormais du SUV IONIQ 5, du sportif IONIQ 5 N et de l’élégante berline quatre portes IONIQ 6. Il y aura également un SUV électrique pour la ville, l’INSTER, et Hyundai dévoilera une nouvelle voiture familiale électrique cette année. Quant au KONA Electric, il a récemment été entièrement remanié et est désormais plus grand.

L’idéal pour les gros rouleurs

Dans notre pays, le groupe cible de l’IONIQ 5 se compose principalement de conducteurs qui utilisent leur voiture à des fins professionnelles. « L’IONIQ 5 est idéal pour les gros rouleurs qui souhaitent également bénéficier des avantages fiscaux d’une voiture électrique. Les conducteurs sont parfois réticents à l’idée de conduire une voiture électrique en raison de l’anxiété liée à l’autonomie, mais la famille IONIQ apporte une réponse parfaite à ce problème », estime Isabelle Michiels, Marketing Manager de Hyundai Belux.

Elle souligne notamment la technologie de charge rapide de l’IONIQ 5, bien pratique pour les longs trajets. L’architecture 800V prend à peine 5 minutes pour augmenter l’autonomie de 100 km. Sur un chargeur rapide de 350 kW, la batterie passe de 10 à 80 % en 18 minutes. « Peu de marques proposent une technologie permettant une recharge aussi rapide. La technologie de charge rapide change la donne, car la taille de la batterie perd de son importance. »

Version N sportive

La capacité de la batterie passe à 63 kWh ou à 84,0 kWh dans la version Long Range, pour une autonomie maximale de 570 km. Et ce n’est pas la seule amélioration. Des pare-chocs redessinés, une lunette arrière avec essuie-glace, un spoiler arrière plus long, une isolation acoustique supplémentaire pour le moteur de la roue arrière, un meilleur emplacement pour le chargeur de smartphone dans l’habitacle : les designers et les ingénieurs n’ont pas lésiné sur leurs efforts. Ils ont également développé la nouvelle ligne N au look sportif et l’IONIQ 5 N qui, avec ses 650 ch (en mode N Grin Boost), s’impose comme une véritable voiture de sport. Après tout, qui a dit qu’une voiture de société électrique ne pouvait pas être sympa ?

