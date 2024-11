La fibre optique, essentielle pour développer un réseau d’entreprise inviolable

La Quantum Key Distribution (distribution quantique de clés ou QKD), composante de la communication quantique, est l’une des innovations les plus prometteuses en matière de cybersécurité et de connectivité. Sur la base des principes de la physique quantique, elle crée des réseaux de communication sécurisés et protège ainsi le trafic de données contre le piratage. La protection des données sensibles et des infrastructures critiques devrait être une priorité pour chaque entreprise. La QKD offre des avantages significatifs dans ce domaine.

L’avantage fondamental de la QKD est qu’il est impossible d’intercepter ces clés de sécurité sans laisser de traces. Or, les systèmes de cryptage traditionnels ne peuvent pas garantir la détection instantanée d’une tentative de piratage. Pour les entreprises qui travaillent avec des informations confidentielles (comme les banques, les pouvoirs publics, les télécommunications, les établissements de soins de santé…), la QKD offre une protection inégalée.

Marc Hulzebos, Innovation Officer Eurofiber

La technologie quantique comprend trois sous-domaines principaux : l’informatique, la communication et la détection. La communication quantique nécessite une connexion par fibre optique rapide et stable. « Nous sommes actifs dans la fourniture de connexions par fibre optique pour le marché des entreprises depuis plus de 20 ans. La communication quantique va entraîner un changement radical dans la technologie de la communication. Chez Eurofiber, nous nous intéressons depuis plusieurs années à la technologie du chiffrement quantique », explique Marc Hulzebos, Innovation Officer du groupe. « Nous nous concentrons principalement sur la QKD, car nous sommes convaincus que cette couche de sécurité supplémentaire et innovante, ajoutée à la connexion par fibre optique, contribue à la sécurité de l’infrastructure numérique du futur. En effet, nous aspirons tous à un réseau d’entreprise inviolable. »

Investir dans la technologie QKD offre aux entreprises un avantage concurrentiel et une sécurité supérieure et les positionne en tant que précurseurs en matière d’innovation technique. En outre, la QKD améliore la sécurité au sein de la chaîne complexe des partenaires, fournisseurs et clients, réduisant ainsi la vulnérabilité de ces chaînes d’entreprise et parallèlement, les risques de cyberattaques.

À long terme, la QKD épargne des coûts aux entreprises en évitant les fuites de données et les amendes pour non-conformité et en réduisant les atteintes à la réputation. Les protocoles de cryptage nécessitent en outre moins de mises à jour, ce qui profite à l’efficacité opérationnelle.

« Au début de cette année, en collaboration avec un consortium, nous avons été les premiers au monde à parvenir à établir des connexions de réseau quantique évolutives dans le port de Rotterdam. Nous avons démontré dans une configuration de test que le recours à la QKD empêche l’accès aux informations sensibles. À l’avenir, ce type de connexion quantique pourra améliorer la sécurité de dizaines de milliers de navires et aussi mieux sécuriser le trafic économique contre la menace des ordinateurs quantiques. La distribution quantique de clés offre aux entreprises des avantages immédiats et à long terme en matière de sécurité et de positionnement stratégique. En investissant dans cette technologie, en plus d’une connexion par fibre optique fiable, les entreprises peuvent se préparer pour l’avenir quantique et se protéger encore mieux contre les menaces de plus en plus complexes dans le monde de la cybersécurité », conclut Marc.