Financement, entretien et assurance : chez BMW et MINI, tout est compris

Vous vous voyez déjà au volant d’une BMW X3 ou d’une MINI Aceman flambant neuve ? C’est un excellent choix, car il s’agit de beaux modèles haut de gamme dotés des dernières technologies. Mais une nouvelle voiture n’est qu’une partie du puzzle. Qu’en est-il du financement, de l’entretien et de l’assurance, par exemple ? Heureusement, pour tous ces aspects, vous pouvez vous adresser à une seule adresse.

Il y a toujours quelque chose de nouveau à découvrir chez BMW et MINI. En effet, BMW présente la quatrième génération de la X3 en version essence, diesel ou hybride rechargeable, tandis que MINI aborde un nouveau segment entre la Cooper et la Countryman avec la MINI Aceman 100 % électrique, qui gagnera sans aucun doute le cœur de nombreux professionnels et particuliers. Les deux marques touchent une corde sensible chez les automobilistes belges. Que BMW soit le leader du marché dans notre pays n’est pas une surprise. Mais la qualité et l’attrait de ses produits ne sont pas les seules raisons de son succès.

Si vous optez pour une BMW ou une MINI, vous pouvez y ajouter toute une série de services qui vous facilitent la vie en tant que propriétaire ou conducteur. En vous rendant dans un show-room, vous obtiendrez non seulement des conseils sur le véhicule en lui-même, mais aussi sur la meilleure façon de financer, d’entretenir et d’assurer la voiture de vos rêves. Pour cela, vous pouvez vous adresser à BMW/MINI Financial Services.

De plus en plus de clients –professionnels et particuliers – découvrent les avantages de ces formules. « Tous nos services sont proposés directement par le réseau de concessionnaires officiels, tant pour les véhicules neufs et d’occasions. »

« L’une de nos grandes forces est que nous faisons tout en interne », explique Peter Van Hoylandt, Chief Sales & Marketing chez BMW Group Financial Services Belux. « En tant que société de leasing principale du BMW Group, nous avons le grand avantage de maîtriser tous les aspects de la mobilité moderne. De plus, en ayant tout sous notre propre contrôle, BMW/MINI Financial Services peut réagir rapidement aux développements du marché et adapter ses produits et services de manière optimale aux besoins de ses clients au sein des marques du groupe BMW, et ce dans un secteur automobile qui évolue rapidement. »

Peter Van Hoylandt

Le financement sans soucis

Vous ne savez pas quel est le meilleur choix à moyen terme ? Ou vous aimez changer régulièrement de voiture ? Avec un financement, vous pouvez facilement anticiper les changements de situation. « Les clients professionnels et privés ont le choix, à la fin du contrat, de reprendre ou de restituer leur voiture. Cela s’est avéré être une proposition forte ces dernières années. Nous constatons qu’aujourd’hui, de nombreux clients choisissent toujours l’essence, mais qu’en sera-t-il dans quelques années ? Le monde de la mobilité évolue rapidement. Nous prenons tous les risques et offrons la flexibilité nécessaire. »

Pour les clients professionnels, les choses peuvent être encore plus flexibles avec BMW SWITCH. « Il s’agit d’une variante de notre service de renting financier qui vous donne la possibilité de résilier le contrat de manière anticipée et sans frais, 18 mois avant la date d’expiration. Concrètement : si le contrat dure 48 mois, vous pouvez restituer votre véhicule gratuitement au bout de 30 mois. Vous pouvez ainsi passer d’une voiture essence à une voiture 100% électrique. Cette formule est idéale si si vous souhaitez réagir avec souplesse à l’évolution de la fiscalité ou si vous aimez rouler avec le dernier modèle. Nous constatons que cette formule a beaucoup de succès. »

Entretien et assurance compris

Les clients professionnels se concentrent sur ce qui compte vraiment pour eux : leur propre cœur de métier. « Nous observons une tendance très nette : les clients professionnels choisissent de plus en plus souvent d’intégrer d’emblée le contrat d’entretien et/ou l’assurance. Grâce à cette formule ALL-IN, vous savez parfaitement ce que vous payez par mois, tout figure sur une seule facture. Non seulement l’entretien, mais aussi les réparations… Tout est inclus. Il n’y a donc pas lieu de s’inquiéter », estime Peter Van Hoylandt.

Tout cela est bien beau, mais pourquoi faire appel à BMW/MINI Financial Services ? « Le côté pratique et la flexibilité sont essentielles. Si vous avez une question ou un problème, vous pouvez toujours vous adresser à votre concessionnaire. Que ce soit au moment de l’achat, pendant la durée du contrat ou à la fin de celui-ci, vous disposez d’un point de contact unique. L’entretien et les réparations sont effectués avec des pièces d’origine dans le réseau officiel de concessionnaires, de sorte que votre voiture reste toujours en parfait état », poursuit Peter Van Hoylandt.

Enfin, il souligne la haute qualité qui fait la réputation de la marque. « Nous sommes une marque premium et, en tant que client, vous pouvez également vous attendre à un service premium. Bref, vous choisissez les services que vous voulez et tout est regroupé sur une seule facture, ce qui signifie que vous n’avez pas de frais imprévus. ALL IN. SIMPLY SMART. Il n’y a rien de plus simple. »

La nouvelle MINI Aceman Electric a tout pour devenir une championne sur le marché

Financement, contrat d’entretien ou assurance : découvrez tous les services de BMW Financial Services.