Envie de maîtriser votre consommation de gaz et d’électricité ? Faites-le maintenant, avec Pixel Pro.

Vous connaissez votre entreprise mieux que personne. Vous savez ce que vous voulez et vous souhaitez que les choses restent sous contrôle. Le contrôle sur les investissements, les charges, les processus… Et vous préférez probablement également assurer vous-même une bonne gestion du gaz et de l’électricité pour vos activités.

Votre énergie à nouveau sous contrôle

Le marché de l’énergie n’est plus vraiment prévisible. Le contexte géopolitique a créé de fortes incertitudes. Heureusement, après des hausses à des niveaux historiques, les prix de l’énergie ont enfin commencé à baisser. Mais quand vont-ils se stabiliser ? Impossible de le dire. C’est donc le moment de prendre le contrôle. Notre nouvelle offre Pixel Pro est faite pour cela : un contrat de gaz et d’électricité adapté aux besoins des indépendants et des professions libérales, qui vous permet d’avoir votre énergie toujours en mains.

Au courant, toujours et partout

Vous êtes peut-être souvent en déplacement ? Via l’app, Pixel Pro vous permet d’avoir accès à vos factures d’énergie perso et pro depuis le bureau et la maison, à tout moment et où que vous soyez. Vous pouvez les envoyer à votre comptable depuis votre bureau ou de partout ailleurs.

Vous comptez vous développer ? Le contrat Pixel Pro s’adapte tout simplement à votre évolution pour un ou plusieurs sites, parce que la flexibilité est essentielle pour tout entrepreneur.

Proactivité et tranquillité d’esprit

Votre temps est précieux. Vous préférez donc le consacrer à ce qui compte réellement. C’est pourquoi nous avons veillé à ce que Pixel Pro soit aussi clair et aussi utile que possible. Vous pouvez suivre votre consommation d’énergie en permanence et vous êtes informé de toute actualité fiscale ou réglementaire. Résultat : vous pouvez vous concentrer sur votre activité.

Guidé dans votre transition énergétique

Pixel Pro est un contrat d’énergie professionnel qui vous accompagne de A à Z. Qu’il s’agisse d’une modification de contrat ou tout simplement d’optimiser votre contrat d’énergie dans le cadre de vos activités, les experts de TotalEnergies sont là pour vous. Vous décidez de passer à un contrat Pixel Blue Pro pour profiter du bonus d’installation de panneaux solaires ? Là encore, ils vous accompagnent du diagnostic à l’installation, ainsi que dans le choix de batteries de stockage et de bornes de recharge adaptées à votre activité.

Si vous souhaitez d’autres informations, Fabrizio Rossi, directeur des ventes de TotalEnergies Gaz & Électricité Belgique, vous en dit un peu plus dans cette vidéo. Vous pouvez également calculer votre tarif sur notre site internet. C’est l’endroit tout indiqué pour trouver le contrat Pixel Pro le mieux adapté à votre activité.