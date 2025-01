Dubaï enchanteresse : activités de pleine conscience pour un séjour ultime dédié au bien-être

Les dernières tendances en matière de voyage montrent que les voyageurs sont de plus en plus à la recherche d’expériences axées sur le bien-être et la pleine conscience. Pour se détendre, mais aussi pour se reconnecter avec soi-même et s’épanouir. Du luxe pur aux centres holistiques pour le bien-être mental, Dubaï est un paradis pour ceux qui recherchent un large éventail d’activités centrées sur le bien-être.

Si Dubaï est surtout renommée à l’échelle internationale pour ses sites emblématiques et ses activités teintées d’aventure, son offre en matière de wellness est, elle aussi, digne d’intérêt. Le niveau très élevé des soins de bien-être (souvent inédits) et la diversité de l’offre constituent ses atouts majeurs. À seulement 6 heures de vol de Bruxelles, Dubaï est la destination idéale pour les vacanciers désireux de passer un séjour de détente en pleine conscience, avec la garantie de profiter du soleil pendant les mois froids de l’hiver.

Luxe et sérénité

Dubaï est l’endroit incontournable pour une expérience luxueuse de classe mondiale. Nulle part ailleurs, vous ne trouverez une telle offre de soins exclusifs. Les high luxury spas sont généralement dotés de technologies de pointe dans le domaine du bien-être.

Vous avez envie de découvrir l’une des adresses les plus exceptionnelles dédiées au bien-être à Dubaï ? Dans ce cas, une visite du Talise Ottoman Spa au luxueux hôtel Jumeirah Zabeel Saray s’impose : un endroit merveilleux qui conjugue le faste ottoman (mosaïques, marbre et détails en or) et le luxe moderne. Pour une expérience de bien-être ultime, nous vous recommandons de réserver le soin du visage Gold Hammam.



L’Anjana Spa à l’hôtel Rixos The Palm offre, en plus d’une vue époustouflante sur la ville et la mer, une large gamme de soins inspirés de la médecine traditionnelle orientale.

Le Bab al Shams est l’endroit rêvé pour une expérience wellness dans le désert. Une cuisine exquise et des vues imprenables sont d’autres atouts de cet hôtel à l’architecture arabe traditionnelle.

Détente en pleine conscience

Quiconque s’intéresse un tant soit peu à la pleine conscience sait que le repos va bien au-delà du simple aspect physique. Si les massages et les soins du visage procurent une relaxation profonde, la véritable sérénité vient de l’intérieur. Tel est également le credo des instituts de pleine conscience de Dubaï , tout en offrant des soins abordables.

SEVA ne se contente pas de proposer des soins du visage et des massages et adopte une approche plus poussée. Sound healing, yoga kundalini, méditation, repas végétaliens, dégustation d’herbes aromatiques et de thés : tout y est réuni pour vous offrir une relaxation totale.



Le studio de yoga Samadhi se concentre lui aussi sur les aspects physiques et mentaux du bien-être, en proposant une gamme de soins holistiques, différents types de yoga et, bien sûr, une séance de méditation relaxante. Les candlelight soundbaths offrent une expérience inédite qui doit absolument figurer sur votre liste d’envies.



Expériences de yoga uniques

Hatha, Bikram… Nous connaissons tous quelques types de yoga, mais à Dubaï, vous en découvrirez bien d’autres encore. AURA – Yoga in the Sky vous promet une expérience de yoga unique en contemplant une vue panoramique sur The Palm. Les séances de yoga en pleine conscience sont parfaites pour qui souhaite se détendre, améliorer sa souplesse et profiter en même temps d’une vue imprenable sur Dubaï.



Une expérience aquatique vous attend à l’Underwater Yoga à l’hôtel Atlantis The Palm : la séance de yoga se déroule sous l’eau, dans une piscine spécialement conçue à cet effet. La résistance de l’eau rend les exercices un peu plus difficiles et plus efficaces, tandis que l’eau procure une profonde relaxation et une sensation d’apesanteur. Flexibilité, force, équilibre et détente, avec une touche de luxe.



Le Desert Yoga Retreat propose des séances de yoga et de pleine conscience dans des paysages désertiques à couper le souffle. Une séance de yoga relaxante combinée au silence du désert procure à la fois une paix intérieure et une connexion intense avec la nature.

Pour plus d’informations et d’inspiration de voyage, consultez le site visitdubai.com.