Des voitures de société aux camionnettes : vous trouverez tout au Salon de l’Auto

Vous êtes à la recherche d’une nouvelle voiture de société ou d’une camionnette ? Ne manquez pas le Salon de l’Auto du 10 au 19 janvier 2025. Brussels Expo accueillera le plus grand showroom automobile du pays. Plus de 60 marques y dévoileront leurs derniers modèles, tandis que des aménageurs professionnels montreront les possibilités de transformation.

Le Salon de l’Auto de Bruxelles fait son grand retour en 2025, à l’endroit et à l’heure habituels. La 101e édition se concentrera sur les voitures particulières, les véhicules utilitaires et les véhicules de loisirs. L’idéal donc pour ceux qui sont à la recherche d’une nouvelle voiture de société, par exemple. « D’un point de vue fiscal, les véhicules à zéro émission sont le choix le plus intéressant pour les entreprises. Aujourd’hui, 80 à 85 % des voitures de société commandées sont purement électriques », explique Frank Van Gool, CEO de la fédération automobile FEBIAC.

Frank Van Gool

« Au Salon, on peut découvrir toute la gamme et pas seulement les voitures électriques. Nous sommes très heureux que plus de 90 % des marques présentes sur le marché soient également présentes au Salon. » Audi, BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Renault : presque toutes les grandes marques de flottes sont présentes, ainsi que de nombreuses marques que vous ne connaissez peut-être pas encore. « Des sociétés de leasing seront également présentes pour vous informer », précise Frank Van Gool.

Zone consacrée aux camionnettes

Outre les voitures particulières, le Salon de l’Auto présentera également des véhicules utilitaires et de loisirs, tels que des camionnettes et des pick-up. « Au Palais 6, nous avons créé une zone distincte où vous pourrez découvrir les camionnettes et tout ce qui s’y rapporte. Les aménageurs ou transformateurs de véhicules utilitaires y sont également représentés. Par ailleurs, certaines marques présenteront aussi des camionnettes sur leurs stands de voitures particulières. »

« D’un point de vue fiscal, les véhicules à zéro émission sont le choix le plus intéressant pour les entreprises. »

Le marché des véhicules utilitaires sera de plus en plus électrifié dans les années à venir. « Les camionnettes sont toujours équipées de moteurs diesel, mais on voit maintenant beaucoup de camionnettes plug-in hybrides et électriques. Les entreprises doivent garder à l’esprit que nous nous dirigeons vers des villes avec des zones à faibles émissions. D’ailleurs, les camionnettes électriques s’améliorent de plus en plus. »

Une journée sympa pour tous

Le Salon se tiendra du 10 au 19 janvier 2025. « Le 10 janvier, les visiteurs B2B pourront découvrir le Salon dans une atmosphère plus calme grâce à un billet spécial. Un séminaire est également prévu pendant le Salon, où nous approfondirons des aspects tels que la fiscalité. » Bien sûr, il y aura aussi de la place pour le divertissement, comme une course virtuelle de Formule 1 ou des voitures de rêve dans lesquelles vous pourrez prendre place. « Nous tenons beaucoup à ce que chaque visiteur passe une journée agréable », conclut Frank Van Gool.

