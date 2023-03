Des matières premières à chez vous : la durabilité en focus chez IKEA

C’est devenu évident : nos choix ont un impact sur l’environnement, ce qui nous pousse de plus en plus à opter pour des produits de qualité et durables. Une prise de conscience qui s‘accompagne aussi désormais avec de bonnes habitudes : réparer les objets plutôt qu’en acheter des neufs, et leur offrir une seconde vie en les recyclant.

#ChaqueGesteCompte

IKEA s’efforce de minimiser son impact sur la planète en mettant l’accent sur une production plus durable. Une approche qui se retrouve dès les étapes de création des articles, qui seront d’ici 2030, tous entièrement recyclables et/ou composés de matériaux renouvelables ou recyclés. La preuve par l’exemple avec différentes matières premières :

1/ Responsables

Le bois est l’un des matériaux privilégiés par IKEA car il permet de créer du mobilier résistant mais aussi d’acquérir ce matériel durable: en 2021, 99,5% du bois utilisé par IKEA était certifié FSC. Il s’agit d’un label de qualité garantissant qu’un produit provient de forêts gérées de manière responsable. La démarche est identique pour le coton, qui est soit recyclé, soit cultivé selon des pratiques plus durables, par exemple en utilisant moins d’eau.

2/ Recyclables

Après le bois, le métal est la matière première que l’on retrouve le plus dans les produits IKEA. Acier au carbone, acier inoxydable et aluminium (les 3 principaux métaux utilisés) sont en effet connus pour leur résistance tant à l’usure qu’à la rouille, et leur facilité à être recyclés. Ils sont d’ailleurs d’autant plus facilement recyclables car les meubles IKEA sont démontables en différentes parties.

3/ Renouvelables à l’infini

Le bambou est aussi un matériau extrêmement résistant, qui peut être travaillé en utilisant moins de matières premières. De plus, il repousse naturellement sans avoir besoin d’être replanté. Quant à la laine des plaids, coussins et tapis IKEA, difficile de faire plus renouvelable puisqu’elle ne cesse de repousser!

Réduire les déchets

C’est une autre préoccupation majeure de IKEA, qui fait le maximum pour les valoriser. Comme par exemple, les anciens uniformes de ses employés qui sont en cours de recyclage pour réutilisation. C’est l’une des nombreuses initiatives en faveur d’un avenir durable. Bénéfice : une empreinte environnementale bien plus faible que celle de matériaux créés à partir de ressources primaires.

Par ici le recyclage !

Vous ne savez pas quoi faire de vos ampoules, piles ou encore des fameuses clés Allen qui vous servent à monter vos meubles IKEA ? Déposez-les au point de collecte du service de recyclage du magasin IKEA, qui se chargera de les transformer en nouvelles matières premières. Pratique pour vous… et meilleur pour la planète.