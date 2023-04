Degroof Petercam mise sur la prospérité responsable

L’année 2022 a marqué la société européenne de son empreinte. Non seulement par la guerre en Ukraine et la crise énergétique qui s’en est découlée, mais également par un nombre important de nouvelles réglementations en matière de développement durable. A cela s’ajoute un nombre croissant de parties prenantes préoccupées par le changement climatique, ainsi que par les questions environnementales, sociales ou de gouvernance (ESG) au sens large. Créer une prospérité responsable est la raison d’être de Degroof Petercam depuis sa création, explique Jo Wuytack, Group Sustainability Manager.

Quel rôle Degroof Petercam peut-elle jouer sur la voie d’une prospérité durable et responsable ?

Jo Wuytack : « Depuis notre création en 1871, nous avons pour ambition de créer une prospérité responsable.

La prospérité fait référence à la richesse financière, au patrimoine, à la valeur ajoutée et au succès, autant d’éléments qui constituent la base de nos activités, mais elle se réfère également à la prospérité économique et, par conséquent, à la prospérité collective.

‘Responsable’ signifie que nous assumons notre responsabilité non seulement pour prévenir les dommages, mais aussi pour avoir un impact positif. Nous sommes là pour le long terme et cherchons des solutions durables par-delà les générations. »

Degroof Petercam s’engage-t-elle depuis longtemps en faveur de la durabilité ?

« Absolument. Nous adoptons une mentalité inclusive, avec une empreinte qui va au-delà du simple profit. Nous nous soucions de l’environnement, des valeurs sociales et d’une saine gouvernance, c’est pourquoi nous intégrons ces considérations dans notre offre et nos processus. »

« Nous avons commencé notre voyage durable il y a deux décennies, avec le lancement de notre premier fonds durable. C’était cinq ans avant que le documentaire d’Al Gore, Une vérité qui dérange (An inconvenient truth), ne secoue le monde.

Depuis lors, nous intégrons systématiquement notre politique durable dans toutes nos activités commerciales et tous nos services de soutien. Le fait qu’un Sustainability Manager interne coordonne et mette en œuvre une feuille de route en matière de durabilité au niveau du groupe constitue un signal fort de notre engagement en faveur de la durabilité. »

« Nous voulons avoir un impact durable à trois niveaux : en tant qu’entreprise en joignant le geste à la parole, en accompagnant les personnes dans leur transition durable et en proposant à nos clients des solutions ESG et durables. »

« Tout d’abord, nous voulons ainsi montrer le bon exemple en inscrivant nos propres activités et investissements dans un processus durable. Sans cette crédibilité, nous ne pouvons jouer aucun rôle important à cet égard. »

« Deuxièmement, nous apportons le soutien nécessaire à toutes nos parties prenantes – clients, collaborateurs, entreprises dans lesquelles nous investissons et autres partenaires – et discutons activement avec elles de la question de la durabilité afin de les aider à atteindre leurs objectifs. Des initiatives de sensibilisation et des formations approfondies nous aident dans cette démarche. »

« Enfin, c’est par le biais de nos services d’investissement que nous avons le plus d’impact sur la durabilité, c’est pourquoi nous intégrons systématiquement une approche durable dans nos activités commerciales, nos conseils et nos solutions de gestion. »

« Ainsi, nous développons ensemble des solutions durables et ESG qui permettent à d’autres de réaliser leurs ambitions. L’annonce de DPAM, notre gestionnaire patrimonial pour le compte de clients institutionnels, concernant son engagement Net Zero en avril 2022 marque d’ores et déjà un nouveau jalon inspirant pour notre groupe. »

Quels sont les défis et les étapes à venir pour Degroof Petercam ?

« Aujourd’hui, grâce à une gouvernance solide et saine ainsi qu’à l’engagement fort de nos équipes, nous voulons créer un impact dans tous les aspects de nos activités et services de soutien. Marquer la société de notre empreinte constitue un objectif clair, porté par l’ensemble de l’entreprise et soutenu activement jusqu’au niveau du conseil d’administration.

Cet objectif est explicitement inclus dans notre feuille de route stratégique pour les trois prochaines années. Il nous incombe maintenant de le traduire en KPI clairs et orientés vers l’avenir, de concrétiser les idées novatrices et de progresser dans un environnement en constante évolution. À cet égard, les deux grands défis à relever sont l’accès à des données fiables, nécessaires pour répondre aux exigences de plus en plus complexes en matière de reporting, ainsi que l’évolution du cadre réglementaire. »

« Ma conclusion est claire : malgré les nombreux défis qui subsistent, chacun est convaincu de notre ambition en matière de durabilité. Cela nous donne la responsabilité et l’enthousiasme nécessaires pour obtenir des résultats tangibles, ce qui constitue précisément notre intention. »

