Conseils pour rendre les professions en pénurie attrayantes

On associe souvent durabilité et écologie. Pourtant, la notion de durabilité est bien plus vaste que cela. Elle englobe aussi l’engagement social, par exemple, et c’est sur cet aspect qu’Iris, le leader du marché des revêtements industriels et des services d’installation, se concentre le plus. « Nos collaborateurs sont le moteur de l’entreprise. Créer un environnement de travail agréable dans lequel ils peuvent donner le meilleur d’eux-mêmes est notre priorité », commente Sandra de Kerckhove, CFO et Managing Director du groupe Iris.

Iris emploie plus de 50 nationalités, principalement dans le secteur du nettoyage, et notamment dans de grandes entreprises, des hôpitaux, des centrales nucléaires et des usines pétrochimiques. Il s’agit souvent de personnes peu qualifiées issues de milieux vulnérables. Elles s’engagent dans ce qui est de loin la principale profession en pénurie : le VDAB parle de plus de 8 500 postes vacants qui ne sont pas pourvus. L’intégration de toutes ces personnes sur le marché du travail belge et la création d’une cohésion mutuelle constituent un défi majeur. Un défi qu’ils relèvent chez Iris avec un réel engagement.

La satisfaction de voir les travailleurs s’épanouir dans leur travail n’a pas de prix Sandra de Kerckhove CFO & Managing Director du groupe Iris

Trois conseils pour créer un lien durable avec les travailleurs vulnérables et entre eux :

1. Investir dans l’humain

La pénurie de bons travailleurs sur le marché du travail n’est un secret pour personne. Iris transforme cette faiblesse en force en assurant elle-même la formation des travailleurs non qualifiés. Et on est loin d’une formation superficielle. Les travailleurs ne sont pas seulement formés techniquement, ils reçoivent aussi des cours de langue et, en engageant un dialogue à intervalles réguliers, leur bien-être mental est également pris en charge. Des projets sont aussi lancés pour combler les postes vacants difficiles à pourvoir. « Il y a quelques années, nous avons lancé un projet pilote dans le cadre duquel des réfugiés ont été formés, au terme d’un processus intensif, pour devenir des ouvriers travaillant en hauteur. Certains d’entre eux sont toujours employés par Iris aujourd’hui », explique Sandra de Kerckhove.

2. Vaincre les préjugés

« Ils n’ont pas la bonne mentalité de travail » : voilà bien un préjugé qui empêche les employeurs d’embaucher des personnes vulnérables. Pourtant, avec les bons conseils et une attitude empathique, ces personnes réussissent, comme le prouve Iris. « Il faut beaucoup de temps et d’énergie pour soutenir les travailleurs, mais la satisfaction de les voir s’épanouir dans leur travail n’a pas de prix. » Tout le monde y gagne : les travailleurs ont des perspectives et Iris peut se développer en tant qu’entreprise.

3. Accompagner le chef

Chez Iris, les collaborateurs travaillent en déplacement, chez les clients. Cette structure décentralisée éloigne la direction des travailleurs. Il est donc d’autant plus important de bien soutenir le supérieur direct afin qu’il dispose des outils nécessaires pour encadrer les personnes sur le terrain. Le sentiment de ne pas être seul est rassurant .

Sandra de Kerckhove, CFO & Managing Director du groupe Iris et Philippe Wallez, Head of ESG chez ING Belgique

Précurseur

Dans sa quête de durabilité, d’engagement social et de gouvernance, Iris est assistée par son partenaire financier ING. Cette collaboration repose sur une relation de confiance à long terme. « Iris joue un rôle de pionnier dans le domaine des ESG », estime Philippe Wallez, Head of ESG chez ING Belgique. « Bien avant que l’on ne s’intéresse tant aux ESG, Iris a pris des initiatives de grande envergure et nous l’avons toujours soutenue dans cette démarche. Cette approche porte ses fruits : là où d’autres entreprises sont confrontées à une tâche énorme pour répondre aux attentes imposées, Iris a déjà parcouru un long chemin. »

« Chez Iris, l’engagement social fait partie intégrante de la stratégie, il est présent à tous les niveaux de l’entreprise, ce qui n’est pas le cas dans toutes les sociétés », constate Philippe Wallez. « Ils sont une source d’inspiration pour les autres à cet égard. »

« Cela fait plaisir à entendre », réagit Sandra de Kerkhove. « Cela prouve que nos efforts ne passent pas inaperçus. »

Qu’en est-il de la durabilité écologique dans le secteur du nettoyage ?

Il va sans dire qu’Iris accorde une grande importance à l’impact écologique. L’entreprise respecte les normes les plus strictes et s’efforce de faire toujours mieux. Quelles sont les bonnes pratiques pour travailler dans le respect de l’environnement ?

1. Utiliser des produits de nettoyage écologiques

Les produits de nettoyage chimiques peuvent être nocifs tant pour l’environnement que pour la santé des employés. Choisissez des produits biodégradables et certifiés écologiques.

2. Réduire la consommation d’eau

Le secteur du nettoyage utilise de grandes quantités d’eau. Utilisez des chiffons et des serpillères en microfibres, qui nettoient efficacement avec moins d’eau, et des systèmes réutilisables de purification de l’eau pour le matériel de nettoyage.

3. Optimiser la consommation d’énergie

Remplacez progressivement les machines à forte intensité énergétique, telles que les aspirateurs et les autolaveuses, par des solutions économes en énergie portant le label A+++.

4. Encourager la réduction des déchets et le recyclage

Dans la mesure du possible, utilisez des alternatives durables aux matériaux jetables, comme les gants et les emballages en plastique. Vous réduirez ainsi le flux de déchets. Introduisez également le tri des déchets sur les sites des clients et élaborez un plan pour améliorer le recyclage.

5. Réduire l’empreinte du transport

De nombreux agents de nettoyage se rendent sur les sites des clients, ce qui entraîne souvent des émissions de CO₂ élevées. Le transport durable peut réduire l’impact. Envisagez l’utilisation de véhicules électriques ou hybrides, et travaillez autant que possible avec des employés locaux.

