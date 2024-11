Comment faire ressortir ce qu’il y a de meilleur chez les gens ? « Une partie essentielle de la solution »

L’engagement, la reconnaissance et le bien-être des collaborateurs sont essentiels, comme le montre une nouvelle étude réalisée par Edenred, numéro un du marché des chèques électroniques. Ils font ressortir ce qu’il y a de meilleur chez les gens. « Nous voulons aider les entreprises à s’engager encore plus en faveur de ces critères grâce à notre nouvelle plateforme Edenred Engagement », explique Olivier Bouquet, managing director d’Edenred BeLux.

Commençons par quelques chiffres moins bons, mais ne vous inquiétez pas : (une partie essentielle de) la solution suit. Seuls 49 % des travailleurs belges pensent que leur entreprise fait suffisamment d’efforts pour promouvoir le bien-être au travail. Une personne sur cinq ne se sent pas impliquée et une personne sur quatre est démotivée à cause d’une mauvaise communication. Autant (ou aussi peu) de collaborateurs bénéficient souvent d’une reconnaissance de la part de leur supérieur hiérarchique direct. C’est ce qui ressort d’une étude menée par Edenred auprès de 5 500 collaborateurs et de plus de 575 employeurs en Belgique.

Pas moins de 80 % des collaborateurs souhaitent donc que leur employeur investisse dans une atmosphère de travail positive. « Et les entreprises veulent agir en ce sens », note Olivier Bouquet, managing director d’Edenred. « Mais elles ne savent pas toujours comment s’y prendre. »

« Il est évident qu’il est essentiel d’investir dans une culture de la reconnaissance et du bien-être pour que les collaborateurs soient engagés et motivés. Nous lançons donc Edenred Engagement, un élément fondamental de la solution. Il s’agit d’une nouvelle plateforme interactive en ligne, composée d’un à quatre modules, selon les besoins. »

« Les collaborateurs trouveront dans le premier module, Edenred Avantages, des centaines d’excellentes réductions sur plus de 400 marques, disponibles exclusivement par l’intermédiaire de Edenred. Vous augmentez ainsi leur pouvoir d’achat de pas moins de 1 500 à 1 700 euros par an. » Mais ce n’est pas tout.

Amélioration de la reconnaissance, de la communication et du bien-être

« Notre deuxième module vise à améliorer la communication interne », poursuit Olivier. « Les collègues communiquent à distance, entre eux et avec la direction, dans cet espace interactif. Les collaborateurs et responsables mettent par exemple en avant les nouveaux projets et initiatives de sorte que tout le monde s’y retrouve, se sente impliqué et moins stressé (en cas de changement) et puisse même apporter sa contribution avec enthousiasme. »

Olivier Bouquet, managing director d’Edenred BeLux.

« Le troisième module permet de créer une culture essentielle de la reconnaissance au sein de l’organisation. En tant que responsable ou collaborateur, vous pouvez très facilement reconnaître le travail de vos collègues, par exemple en publiant un message ou en leur envoyant une carte électronique. »

Enfin, le quatrième module est consacré au bien-être. « Nous publions souvent du contenu intéressant. Pensez aux savoureuses recettes pour une alimentation saine, mais aussi aux vidéos pour bouger davantage au travail, apprendre à méditer, mieux dormir… Bref, des conseils accessibles et réalistes pour des collègues en bonne santé, plus engagés, plus motivés et moins souvent absents grâce aux autres modules. »

Prêt(e) à motiver vos collaborateurs mieux que jamais ? Découvrez Edenred.