Comment assurer le meilleur service client possible en 2025

En 2025, proposer un excellent service client n’est plus seulement un avantage compétitif pour les indépendants, c’est carrément devenu une nécessité. Dans le cadre du Trophée de l’Indépendant, organisé par Orange, découvrez comment vous pouvez faire la différence et vous démarquer de vos concurrents en proposant la meilleure expérience client grâce au digital.

Vos clients s’attendent à une disponibilité quasi instantanée de ce que vous proposez… et à une expérience personnalisée. Pour cela, il faut se mettre au digital, qu’on le veuille ou non ! Rassurez-vous : c’est plus simple que vous le pensez !

Service et expérience client à l’heure du digital

L’expérience client, c’est le ressenti de vos clients avant, pendant et après l’achat. Tout cela dépend évidemment de la qualité des produits et des services que vous proposez, mais également de votre capacité à comprendre, à satisfaire et parfois même à anticiper.

Il est loin le temps où les appels téléphoniques et les visites dans un point de vente avec une carte de fidélité de papier suffisaient à satisfaire ses clients.

Les nouveaux canaux sont les réseaux sociaux, les applications de messagerie et les plateformes qui permettent de laisser des avis. Les grandes entreprises appellent cela une “expérience omnicanale”, mais c’est devenu la réalité de la plupart des commerçants et des indépendants en Belgique.

L’année dernière, l’entreprise « 100 % Liégeois » a remporté le Trophée de l’Indépendant. Pour son cofondateur, Geoffrey Defize, c’est à la fois grâce à la passion et « l’envie de toujours satisfaire nos clients que nous avons réussi à séduire le jury et à émerger au milieu de 255 candidatures ». Vous vous reconnaissez ? Alors, inscrivez-vous dès maintenant au Trophée de l’Indépendant.

En 2025, un bon service client signifie être présent où vos clients se trouvent, et cela inclut autant le digital que les interactions humaines.

Les bonnes pratiques du service client en 2025

Aujourd’hui, les clients s’attendent à trouver des informations sur votre entreprise facilement. Pour cela, vous devez être le plus haut possible dans les résultats des moteurs de recherche comme Google. Un site web, même une simple page, peuvent vous y aider. Indiquez-y ce que vous faites, où vous trouver, comment vous contacter.

Un élément indispensable est une fiche Google My Business complète : elle doit inclure des horaires à jour, des photos, et des réponses aux questions fréquentes.

Vous n’avez pas le temps de vous occuper d’un site web ? Vous pouvez créer une page Facebook pour votre business. Pensez à y ajouter toutes les informations pour vous trouver, avec des images et des vidéos si possible. En effet, une présence active sur les réseaux sociaux permet à la fois de promouvoir vos offres, et d’interagir rapidement avec vos clients.

Si vous débutez, soyez proactif. Invitez vos clients satisfaits à partager leur expérience en ligne en laissant une bonne évaluation sur votre fiche Google ou votre page Facebook. Vous allez remonter dans les recherches et cela va vous aider pour la suite !

Vous avez déjà tout cela ? On dirait bien que vous avez tout ce qu’il faut pour vous inscrire maintenant au Trophée de l’Indépendant.

Oubliez la ligne fixe, passez à WhatsApp Business

Il est peu probable que vos clients appellent encore votre ligne fixe. Aujourd’hui, tout le monde veut pouvoir communiquer aussi facilement que par SMS. Voilà pourquoi les applications de messagerie sont devenues incontournables pour un service client rapide et direct.

Si vous utilisez une page Facebook, assurez-vous d’activer les notifications pour ne manquer aucun message. L’application que tout le monde adore, c’est WhatsApp. Pour différencier vos messages privés des messages liés à votre business, utilisez l’application gratuite WhatsApp Business. Elle permet, en effet, de gérer les demandes avec des messages préconfigurés, des catalogues produits et des réponses rapides.

Pour améliorer encore votre réactivité et l’expérience, pensez à configurer des réponses automatiques pour les heures de fermeture et proposez des options de contact alternatives, en cas d’urgence par exemple.

Les avis internet sont le nouveau bouche-à-oreille

Il faut faire avec, qu’on le veuille ou non. Les avis en ligne influencent fortement la décision d’achat. D’ailleurs, que faites-vous aujourd’hui quand vous réservez un hôtel ou cherchez des informations sur un bon resto ? Vous lisez les évaluations !

Bien les gérer peut transformer vos clients en ambassadeurs de votre marque. Répondez aux avis positifs et négatifs : remerciez pour les retours positifs et apportez des solutions aux critiques. Ne laissez jamais une mauvaise critique vous miner : tirez-en avantage en répondant avec tact et en proposant une solution.

Soyez prêt(e) pour un meilleur service client en 2025

En 2025, un service client réussi repose sur une combinaison d’outils digitaux bien à jour et d’une approche humaine attentive. Développez votre présence en ligne, tirez parti des applications de messagerie et soignez votre réputation sur internet. Ces efforts vous permettront non seulement de fidéliser vos clients, mais aussi d’en attirer de nouveaux.

Cela vous correspond ? Alors, n’hésitez pas une seule seconde, inscrivez-vous dès maintenant au Trophée de l’Indépendant avec Orange. Faites-le avant le 28 mars 2025. Dix finalistes seront sélectionnés à Bruxelles et en Wallonie. Ils bénéficieront tous d’une visibilité inestimable sur les différents canaux d’Orange Belgium, auprès de ses partenaires ainsi que dans la presse. Les trois premiers repartiront également avec un prix en espèces, un pack télécom d’un an et des prix offerts par les partenaires. Et le gagnant recevra bien sûr le Trophée de l’Indépendant. On parie que ce sera vous ?