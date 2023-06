Banque Degroof Petercam : au-delà des investissements

Les Private Bankers ont pour habitude d’investir tout ou partie du patrimoine mobilier de leurs clients pour le protéger et lui assurer un rendement optimal. Dans ce cadre, les experts de Degroof Petercam font clairement la différence sur le plan financier, fiscal et juridique. Mais ils vont encore plus loin et mettent en place proactivement, outre leur expertise en investissement, d’autres services répondant aux ambitions spécifiques de leurs clients.

Les clients de Degroof Petercam, entrepreneurs ou non, travaillent sans cesse au développement de leur patrimoine. Et ils attendent à juste titre de leur Private Banker qu’il le gère, le protège et le fasse prospérer soigneusement.

Services juridiques et fiscaux

Outre l’investissement de patrimoines mobiliers, Degroof Petercam propose d’importants services d’accompagnement juridique et fiscal complémentaires dans le cadre de son service Estate Planning :

planification de patrimoine via donation, testament, régimes matrimoniaux, mandat extrajudiciaire, etc.

structuration de patrimoine via une société simple, une société, une fondation privée, etc.

fiscalité relative à l’impôt des personnes physiques et des sociétés, droits de donation et de succession, fiscalité internationale, etc.

Ces mêmes experts offrent également des services spécifiques tels que la gouvernance familiale, la philanthropie et les conseils en art.

Équilibre familial

La gestion d’un patrimoine ou d’une entreprise familial(e) peut être un défi en cas de conflit des générations ou de différences de visions d’avenir, de personnalités et de choix de vie. Pour un transfert réussi, il est important de discuter de certains thèmes et de définir les grandes lignes. Voilà pourquoi les experts de Degroof Petercam, en modérateurs indépendants, rapprochent les membres de la famille dans un parcours structuré autour de visions et valeurs partagées. L’objectif est double : d’une part, définir leurs rôles actuels et futurs afin d’harmoniser les attentes. Et d’autre part, former et impliquer la génération suivante. L’accent est mis sur l’identification des souhaits, l’anticipation des potentiels conflits, et sur les accords soutenus par tous les membres de la famille.

De nombreux clients de Degroof Petercam sont socialement engagés. S’estimant bien lotis, ils veulent faire quelque chose en retour. En même temps, ils souhaitent que leurs dons ne soient pas une goutte d’eau dans l’océan. C’est dans cette optique que les experts de Degroof Petercam traduisent ces efforts philanthropiques en les adaptant aux intérêts des clients, par exemple en mettant sur pied une fondation philanthropique. De cette manière, cela permet de développer davantage de vision et d’impact. En outre, la situation est claire concernant ce qu’il adviendra des dons dans la succession.

De plus en plus de clients constituent une collection d’art, par passion ou pour diversifier leur patrimoine. En dehors de l’Estate Planning, les experts de Degroof Petercam prodiguent des conseils sur la gestion, l’inventaire et la transmission de collections d’art ou leur apport dans une société simple. Ils sondent également les intérêts du client et visitent ensemble des musées ou des galeries d’art. Développer une collection d’art peut d’ailleurs commencer de façon très simple.

Degroof Petercam ne se limite pas à investir avec succès des patrimoines mobiliers. Grâce à son approche multidisciplinaire, ses experts veillent de manière plus large à la prospérité et au bien-être de leurs clients.

Intéressé(e) par un rendez-vous sans engagement pour évaluer vos ambitions et objectifs financiers ? Prenez contact avec l’un de nos Private Bankers.



www.degroofpetercam.com