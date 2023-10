« Submersion », le livre qui nous explique comment la connexion permanente nous engloutit et supprime nos nuits

J’adore lire les livres de Bruno Patino. J’adore encore plus les partager avec mes lecteurs. Bruno Patino est le président de la chaine de télévision ARTE et sans doute l’un des meilleurs connaisseurs de notre vie et économie digitale. Il vient de sortir un petit livre, une bonne centaine de pages et dont le titre « Submersion » est clair.

De manière très brillante, Bruno Patino nous explique comment notre smartphone que nous touchons plus de 600 fois par jour en moyenne est en train de nous engloutir, d’où le titre de son livre.

C’est une autre manière d’expliquer comment la révolution numérique nous épuise. Au fond, Bruno Patino explique et détaille ce que disait de manière plus brute l’acteur Fabrice Luchini dans une interview, à savoir que « la plus grande catastrophe après la guerre, c’est le portable ». Cet immense comédien pointait du doigt le danger de nous nous abreuver uniquement et quotidiennement de clashs, de colères. Avec le risque de devenir de plus en plus binaire. C’est d’ailleurs ce qui se passe en ce moment aux Etats-Unis, avec une société extrêmement polarisée.

Bruno Patino nous dit par exemple que la nuit a disparu. Elle avait déjà commencé à disparaitre avec l’invention de la bougie, puis de l’électricité et de manière plus irrémédiable avec l’invention de l’iPhone qui, je le rappelle aux distraits, n’existe que depuis 2007.

La nuit s’en allée, écrit-il, et nous sommes tous devenus en quelque sorte des rois fainéants. Nous avons une infinité de choix de contenu à lire, regarder et écouter, nous pouvons donc tout choisir, mais nous sommes fatigués à la simple idée de devoir le faire. Nous sommes comme des rois avec trop de divertissements, accablés. Même nos corps se sont modifiés écrit encore Bruno Patino. Nous sommes souvent tête baissée, la main collée à ce petit rectangle lumineux. Notre pouce agit tout seul comme s’il était indépendant du reste de la main. Quant à notre regard, ajoute Bruno Patino, il a disparu. Il sera bientôt absorbé et filtré par les casques de réalité mixte que veut imposer Apple sur le marché. Quant à nos oreilles, elles ont disparu sous les écouteurs.

L’arrivée fracassante de ChatGPT et de ses petits frères de l’intelligence artificielle va aggraver la production de contenu, selon certains experts. En 2024, demain donc, 95% du contenu en ligne produit dans le monde sera le fait de l’intelligence artificielle. On le voit déjà, mais c’est quasi une certitude. Face à cette économie de l’attention qui sera fabriquée et captée par des machines, vous verrez que les journalistes, photographes, consultants, professeurs, traders en Bourse et d’autres se lanceront dans une campagne d’interdiction de l’intelligence artificielle. Un label du genre : « conçu par des humains » deviendra obligatoire si toutes ces personnes lésées obtiennent gain de cause.

En attendant, Bruno Patino rappelle que nous serons de plus en plus submergés. Pour regarder uniquement la production annuelle de vidéos diffusées sur YouTube, il nous faudrait 30.000 ans par exemple. Une étude britannique montre que nous passons en moyenne 100 jours d’une vie à décider ce que l’on va regarder – 100 jours ! – et encore, l’étude ne tient pas compte de ce que l’on veut décider d’écouter ou lire.

Bref, l’économie de l’attention qui est mise en place par les géants du Net nous promet une belle vie d’indécision et de passivité. Et donc, oui, le titre du dernier livre de Bruno Patino, « Submersion » est très éloquent. Mais, peut-on construire des digues contre quelque chose qui nous attire et nous affaiblit en même temps ? Vous en pensez quoi ?