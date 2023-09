Scandale ou hypocrisie : Elon Musk a empêché une attaque de l’Ukraine contre la Russie

S’il y a bien une biographie que vous devez lire absolument en ce moment, c’est celle consacrée à Elon Musk par le journaliste américain Walter Isaacson.

C’est simple : oubliez toutes les autres biographies et ne lisez que celle-ci. Car, à l’inverse des autres biographes, Walter Isaacson a pu suivre comme son ombre Elon Musk pendant deux ans. Il lui a permis d’interviewer ses ex-épouses et même d’interroger Bill Gates et Jeff Bezos, deux hommes d’affaires de génie avec lesquels il a des relations assez tendues. Et puis, surtout, Walter Isaacson est un journaliste hors-norme, c’est lui qui a signé la meilleure biographie consacrée à Steve Jobs, le fondateur d’Apple.

Les génies des affaires qui sont soit adulés soit détestés, Walter Isaacson sait comment les dépeindre sans concession. Cerise sur le gâteau, cette biographie n’a pas été relue par Elon Musk, elle n’est donc pas censurée ou édulcorée. C’est ainsi qu’on y apprend qu’Elon Musk a empêché une attaque de drones ukrainiens sur la flotte russe en Crimée en refusant d’activer la connectivité Starlink dans cette région. Je rappelle que Starlink est le réseau de satellites qui appartient à Musk.

Depuis que cette biographie est sortie avec cette révélation, c’est la polémique en Ukraine, aux Etats-Unis et ailleurs. Elon Musk a justifié avoir débranché son réseau satellitaire pour ne pas être complice d’un autre mini « Pearl Harbour» avec le risque d’une riposte nucléaire tactique de la part des Russes. Cette éventuelle riposte, Elon Musk ne l’a pas sucée de son doigt, mais lui a été soufflée à l’oreille par l’ambassadeur russe à Washington.

Musk a aussi prévenu l’Etat-Major américain qu’il ne voulait pas que sa technologie soit utilisée à des fins offensives par les Ukraniens. Voilà l’une des révélations de cette biographie qui va se vendre comme des petits pains, notamment par tous ceux qui détestent Musk. D’abord, parce ces derniers estiment qu’il a détruit leur joujou Twitter et parce qu’il vient de démontrer qu’il a trop de pouvoir. Qu’un homme seul – parce qu’il est l’homme le plus riche du monde – possède des infrastructures que n’ont pas les Etats en profite pour interférer dans une guerre cruciale pour le monde, c’est une vision. Mais, il y a aussi moyen de voir les choses autrement. En rappelant, par exemple, que si les Ukrainiens ont été aussi résistants et vaillants, c’est grâce à leur propre courage, mais aussi grâce à Elon Musk qui leur a mis à disposition son réseau satellitaire Starlink. Il leur a permis d’améliorer leurs communications, de connaitre précisément les dispositifs ennemis, mais aussi de préciser les tirs ukrainiens chargés de capacités offensives russes, etc,…

En fait, comme l’explique bien l’écrivain Thierry Wolton, dans cette histoire d’indignation contre Elon Musk, il y a beaucoup d’hypocrisie de l’Ukraine qui a oublié ce qu’il a fait pour elle avec Starlink. Mais, aussi que de la part des militaires occidentaux qui étaient très contents de voir une entreprise privée compenser leur propre défaillance technologique.

Quant aux gouvernements, ils reprochent à Musk d’avoir succombé au chantage de l’ambassadeur russe qui a dit que son pays était prêt à utiliser l’arme nucléaire. Chacun sait aussi que l’Europe et les Etats-Unis ne livrent pas certaines armes à l’Ukraine car les Russes ont indiqué qu’ils ne toléreraient pas qu’on livre des armes susceptibles d’atteindre le territoire russe.

En clair, des gouvernements et des militaires bien informés ont le droit, en principe, d’être prudents, mais pas Elon Musk. En fait, le vrai débat est ailleurs : est-il normal que des économies puissantes occidentales en soient réduites à s’en remettre à la technologie d’un particulier, fût-il l’homme le plus riche du monde ?