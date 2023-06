Mensonges politiques sur TikTok et claque boursière pour les vendeurs à découvert

Il y a un homme politique belge qui s’amuse sur TikTok à faire croire qu’il y a des gens qui ne font rien et qui gagnent de l’argent presque en dormant.

Cet homme politique belge vise bien entendu les personnes qui achètent et vendent des actions en Bourse et se font des gains de 2000 ou 3000 euros chaque jour, dit-il, et sans payer d’impôts puisqu’en Belgique, il n’y a pas d’impôt sur les plus-values. Ce qui pour lui est un scandale, car à côté de cela l’humble travailleur qui se lève à l’heure du laitier, et se tape les embouteillages matinaux est rapidement taxé sur son labeur à plus de 45%.

Je devine bien à qui est destiné ce genre de vidéo, mais son contenu est faux, archi faux, comme souvent sur TikTok, quand un homme politique n’a pas de contradicteur devant lui pour le ramener au cercle de la raison.

D’abord, je ne connais personne qui gagne systématiquement en Bourse. Ca se saurait si c’était le cas. En 2022, la plupart des indices étaient dans le rouge vif, et je n’ai pas vu de vidéo de cet homme politique plaindre ces citoyens rentiers comme il les appelle. Ensuite, cet argent, lorsqu’il est investi en Bourse, c’est de l’épargne, autrement dit, le résidu d’un revenu professionnel qui a déjà été taxé. Ce n’est pas de l’argent investi en Bourse qui tombe du ciel. Et dire qu’il n’y a pas de taxation, c’est faux. Il y a le précompte mobilier sur les dividendes de 30% et les taxes sur les opérations de Bourse qui ne sont pas négligeables. En cas de décès, les avoirs de ce vilain rentier comme l’appelle cet homme politique tombent dans la masse successorale et seront donc taxés. En résumé, cet homme politique a faux sur toute la ligne, mais sa vidéo continue de tourner.

C’est ça mon problème avec les réseaux asociaux. Un mensonge à force d’être répété devient une vérité et mine la démocratie, car les récepteurs de ce genre de message n’ont pas les codes pour déchiffrer le message biaisé. J’en parle aujourd’hui, car l’actualité récente me donne raison et montre que la Bourse n’est pas un temple dans lequel, à chaque coup, on gagne de l’argent. Sur le long terme oui, mais il faut avoir les reins solides et des nerfs d’acier. Réduire tous les épargnants à des sortes de spéculateurs est en quelque sorte indigne et faux. Et même le spéculateur n’est pas à l’abri de déconvenues. En ce moment, les spéculateurs, ceux et celles qui parient à la baisse sur les cours sont en train de se ramasser une déculottée mémorable. Ces spéculateurs sont des vendeurs à découvert. En clair, des gens qui parient sur la baisse des cours pour se faire de l’argent vite fait et facile comme nous le répète à l’envi cet homme politique. En fait, ces spéculateurs ont raisonné en pensant que 2023 sera une année difficile, que le crédit sera moins disponible, que l’inflation sera tenace, que la crise énergétique ne sera pas effacée d’un coup de baguette magique. Bref, un terrain idéal pour des investisseurs qui encaissent le pactole lorsque les cours baissent. Seulement voilà, la Bouse se porte bien, surtout à Wall Street.

Pas de chance donc pour ces spéculateurs qui voient leurs pertes s’accumuler à vue d’œil. L’envol stratosphérique d’une action comme Nvidia, spécialiste des puces électroniques utilisées dans l’intelligence artificielle, a pris de cours ces spéculateurs. Et le résultat, c’est qu’ils ont perdu 9.5 milliards de dollars depuis le mois de janvier dernier. Le pire, c’est que ces vendeurs à découvert s’entêtent et malgré ces pertes très élevées, ils continuent de parier à la baisser sur des valeurs comme Nvidia que je viens de citer ou sur les actions de Meta ou de Tesla.

Je dirai donc en conclusion à cet homme politique féru de vidéos sur TikTok : laissez tranquille le citoyen qui investit en Bourse son épargne durement gagnée et qui a déjà été taxé. Quant aux vrais spéculateurs, ce sont des pros, ils savent qu’ils peuvent tout perdre. On est loin du discours de ce politique qui consiste à dire que la Bourse ne peut que monter. Au contraire, ils osent prendre des paris insensés que 99% de la population n’oserait pas faire. S’ils perdent, ils iront à la soupe populaire et s’ils gagnent pour quoi faudrait-il les blâmer? A croire que pour cet homme politique, la vie, c’est pile, je gagne et face tu perds !