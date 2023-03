Comment réaliser un hold-up bancaire de manière totalement légale?

Je vais vous expliquer quelque chose de totalement interdit, de totalement amoral. Je vais vous expliquer comment braquer une banque.

Vous ne devrez pas porter une cagoule pour masquer votre visage et, cerise sur le gâteau, vous ne risquerez même pas d’aller en prison, car c’est un hold-up totalement légal. C’est un peu technique, donc je vais vous demander de vous concentrer une ou deux minutes, et vous verrez qu’à la fin, il n’y a rien de plus simple en ce moment que de braquer une banque.

D’abord une petite précision, ce que je vais vous expliquer, c’est ce que font en ce moment des traders et des fonds spéculatifs sur les actions bancaires européennes. Si la Deutsche Bank a fait la UNE des médias ces derniers jours, c’est qu’elle a été, elle aussi, braquée par ces traders et ces fonds spéculatifs. Il semblerait d’ailleurs qu’une quinzaine de banques soient de dans le collimateur de ces excités de l’argent facile. Ces hold-up bancaires sont très rémunérateurs, les vendeurs à découvert ont déjà gagné 430 millions de dollars grâce à l’effondrement de l’action Crédit Suisse. Et les gendarmes financiers sont perdus les pauvres. Ils râlent, car ils viennent de comprendre qu’il suffit d’un petit 5 millions d’euros sur le marché des CDS pour faire perdre 1,6 milliard d’euros de valeur en bourse à une seule banque. Pas mal, non ?

Bon, allez zou, je vous explique le braquage actuel des banques avec l’aide de Marc Fiorentino (meilleur taux placements) qui a le mieux expliqué ce véritable hold-up légal. D’abord, choisissez une banque qui a des difficultés et puis vous vendez l’action de cette banque à découvert. Ca veut dire que vous vendez des actions d’une banque que vous n’avez pas, mais que vous empruntez. Le but de l’action, c’est que si l’action de cette banque chute, vous pourrez les racheter à vil prix et vous empocherez la différence. Deuxièmement, vous achetez en même temps des CDS de cette banque. Les CDS, c’est une assurance contre la faillite d’une banque. Plus une banque est menacée ou sous pression et plus ces CDS flambent sur le marché. C’est ce qui s’est passé avec la Deutsche Bank ces derniers jours. Comme on est plusieurs sur le coup à vendre l’action de cette banque, forcément le cours finit par baisser de 10 % par exemple. En même temps, les CDS de la Deutsche Bank s’envolent car les commentaires de la presse montrent que cette banque est sous pression. Et comme ils lisent les mêmes articles que moi, les déposants se barrent, et la banque est encore plus en difficulté. Et là, comme l’écrit Marc Fiorentino, le jackpot est à portée de main. En effet, cette panique des déposants engendre la faillite ou le sauvetage de la banque en question. Du coup, les actions ne valent plus rien et c’est le jackpot, car je rappelle que vous avez vendu ces actions à découvert. Et en plus, les CDS valent tout d’un coup une fortune. Voilà expliqué en quelques lignes comment aujourd’hui, on peut faire sauter une banque sans prendre aucun risque physique. C’est une véritable attaque à main armée qui ne dit pas son nom. C’est ça la spéculation. Sauf que ce hold-up légal n’est pas réprimé alors qu’il met en danger des millions d’entreprises et de ménages.

Il faudrait, comme le suggérait Michel Audiard, que la police se montre, car la police c’est comme la Vierge Marie, il faut qu’elle apparaisse de temps en temps sinon les gens perdent la foi !