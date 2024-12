Sora: et si demain le vrai luxe était que ce soit fait par un humain ?

Sora peut créer une vidéo de 20 secondes à partir d’un simple texte. De quoi révolutionner le monde des vidéos commerciales. Et si, demain, le vrai signe de luxe était le label « fait par un être humain » ?

Nous avons « célébré » les deux années d’existence de ChatGPT il y a quelques jours à peine. Cependant, OpenAI, sa maison-mère, a compris qu’en dépit de ce succès, elle ne pouvait pas se reposer sur ses lauriers. La concurrence est féroce dans le domaine de l’intelligence artificielle. C’est pour cette raison que, hier, OpenAI a dévoilé ce qui est sans doute l’annonce la plus marquante depuis le lancement de ChatGPT : SORA, son IA générative de vidéos, est désormais disponible partout dans le monde… sauf en Europe.

Rien de surprenant là-dedans. En raison de la législation européenne très stricte concernant la protection des données privées, la plupart des géants du numérique – que ce soit Google, Meta ou Apple – introduisent leurs nouvelles fonctionnalités avec du retard sur notre continent.

Pourtant il s’agit ici d’une véritable révolution. À partir d’un simple prompt, c’est-à-dire un court texte souvent sous forme de question qui sert à formuler une requête pour l’IA, Sora permet de générer non pas un texte ou une image, mais une vidéo de 20 secondes maximum. Et l’effet est franchement époustouflant.

Sans la moindre formation en réalisation, vous obtenez une vidéo plus vraie que nature en quelques secondes. Une vidéo idéale pour illustrer ou magnifier un texte.

Vous pouvez même adopter le rôle d’un réalisateur en précisant des instructions comme « zoomer sur une partie du corps humain » ou « mettre l’accent sur un détail d’un paysage ». Tapez simplement “Sora” sur Google, et vous découvrirez des exemples de vidéos particulièrement bluffantes.

Autant dire que ce n’est pas qu’un gadget pour influenceurs. C’est, au contraire, le point de départ d’une vague de vidéos commerciales, notamment pour les PME. Celles-ci n’avaient jusqu’à présent pas les budgets nécessaires pour produire des vidéos publicitaires.

Mais Jean qui rit, Jean qui pleure. Et ceux qui pleurent en ce moment, ce sont ces professionnels ayant étudié des années l’art de la vidéo. Ils voient arriver avec inquiétude cette IA capable de générer des vidéos en quelques secondes.

Une transformation à plusieurs niveaux

D’autant plus que ce n’est pas que Sora qui alimente cette transformation.

La nouvelle publicité de Coca-Cola a ainsi provoqué une vive polémique dans le milieu publicitaire. En regardant attentivement la traditionnelle publicité de Noël, les experts ont remarqué que les ours polaires et les camions rouges avaient des allures étranges, avec un rendu final imparfait. Cela montre que même une multinationale avec les moyens de produire une publicité classique – avec de vrais humains – a préféré passer par l’IA.

Et, selon Les Échos, Amazon et Meta se sont déjà emparés de cette technologie de génération vidéo pour la proposer à leurs clients. Prenons Amazon: avec cette innovation, une simple image d’un produit, comme une théière, peut être animée, en ajoutant par exemple de la vapeur pour rendre l’objet plus attrayant. Ce n’est qu’un exemple parmi des milliers d’autres, mais comme la vidéo génère davantage d’engagement qu’un texte ou une image, tout le monde y gagne : le commerçant capte mieux son public, et Amazon garde les internautes plus longtemps sur son site marchand.

Pour ceux qui sont impatients d’utiliser cette fonctionnalité pas encore disponible en Europe, il est possible de tricher en passant par un VPN. Quant aux autres, ils pourront réfléchir à ce nouveau monde qui arrive à toute vitesse. Aujourd’hui, l’anonymat est devenu un luxe. Et demain, sans doute, le label « fait par un être humain » sera perçu comme un autre signe de luxe.