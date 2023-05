Lotto : devenez scandaleusement irresponsable

Comment la Loterie nationale peut-elle continuer à diffuser des publicités aussi stupidement dépassées ?

« – Dis chou, qu’est-ce qu’on fait ce week-end ? – Et si on restait à la maison ? – Oh oui, mais laquelle : celle de New York, Tokyo ou Paris ? » Et de terminer le spot radio par le fameux slogan « devenez scandaleusement riches ».

Sur le fait de devenir rapidement riche, rien à dire… C’est le rêve de beaucoup et on comprend les joueurs qui tentent leur chance chaque semaine. Sur que faire d’intelligent avec une éventuelle manne d’argent qui vous tombe sur le coin de la tête, on repassera.

Avoir envie d’une seconde résidence, pourquoi pas ? Mais trois disséminées à la surface du globe, on s’interroge. En plus d’une inexplicable thésaurisation pathologique pour la brique, on se demande comment nos deux amoureux vont se rendre à New York ou à Tokyo pour passer le week-end ? En pédalo ? Même si les publicistes ont joué sur le second degré et les clichés, on ne peut s’empêcher de penser que cette publicité ne va pas aider les parents à expliquer à leurs progénitures qu’il n’est peut-être pas opportun, le temps d’un bref congé, de prendre un avion à bas prix pour aller siroter un mojito à l’une des terrasses branchées de Barcelone ou de Rome. Et dans la foulée, il sera difficile de leur faire comprendre que non, l’argent n’autorise pas tout et que la richesse ne rend pas obligatoirement irresponsable.

Dans un autre spot radio de la même campagne, la Loterie tente une approche plus altruiste, avec une brave manie qui offre, comme cadeau d’anniversaire, un véritable hélicoptère à son petit-fils. Mais un bleu cette fois-ci, car il a déjà reçu un jaune et un rouge les années précédentes. A la place de ce consumérisme bienveillant, on suggère à cette grand-mère d’investir dans un gaufrier et de confectionner des paquets de galettes à offrir à ses petits-enfants aux bonnes occasions. Et avec l’argent économisé, elle pourra soutenir la création d’écoles de devoirs pour les enfants qui rament à trouver un sens à leurs études. Ou, pourquoi pas, financer des formations pour des jeunes en décrochage de tout, ou encore organiser des camps d’été pour les marmots qui n’ont vu la mer et la montagne que sur le coin d’un écran. Ce ne sont pas les causes à soutenir qui manquent…

On nous répondra que la Loterie nationale est justement un des plus généreux mécènes du pays et qu’elle finance de nombreux projets sociétaux et sportifs qui favorisent le vivre ensemble. C’est vrai, mais cela ne la dédouane pas d’une communication plus en phase avec l’évolution de notre société et des défis climatiques actuels. Là, on fait juste miroiter aux joueurs l’espoir que l’on peut continuer à devenir scandaleusement irresponsables.