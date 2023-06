L’or qui brille de mille feux est devenu une valeur « géopolitique »

Et si nous parlions de l’or ? Ne pas en parler serait d’ailleurs un crime, car pour le moment l’or brille de mille feux.

Cette relique barbare, comme la surnommait l’économiste Keynes, a de tout temps attiré notre regard. Il tourne aujourd’hui autour de 2000 dollars l’once, soit 1820 euros. Ce seuil n’est pas nouveau. C’est celui que l’or avait atteint lorsque le COVID a grippé nos économies. Ce seuil avait de nouveau été atteint lorsque notre ami Poutine a décidé d’envahir son voisin ukrainien. Mais cette envolée n’a duré que le temps de feu de paille.

Pourtant, aujourd’hui, le métal jaune est à nouveau en pleine forme. Et comme toujours, avant de poser la sempiternelle question de « est-ce que cela va durer », la première question à se poser, c’est pourquoi cette bonne tenue de l’or, alors que le défaut principal de l’or, c’est de ne pas rapporter d’intérêt, ni de dividende. Son seul intérêt, c’est donc la hausse de son cours. Comme toujours les explications pour justifier la bonne santé de l’or, c’est la mauvaise santé des autres, par exemple des banques. Je ne dis pas que les banques sont en mauvaise santé, que du contraire, leurs derniers bilans montrent qu’elles sont en pleines formes. Mais les faillites bancaires aux Etats-Unis et le rachat in extremis du Crédit suisse par son compatriote UBS montrent aux investisseurs qu’il y a encore des doutes sur la santé de certaines banques. Comme la prudence est la mère de la porcelaine, certains achètent de l’or, juste au cas où….

L’autre explication de la bonne tenue du métal jaune tient à l’effondrement du cours des cryptomonnaies. Les gourous de ces monnaies parallèles sont aujourd’hui sans le sou et leurs arguments selon lesquels les cryptomonnaies seraient insensibles à la hausse des taux d’intérêt et sont des alternatives aux monnaies officielles (tout ce storytelling) n’ont pas tenu très longtemps. Encore moins après quelques faillites de plateformes de cryptomonnaies. Je connais même des personnes qui ont essayé de se suicider par faute d’une trop grande crédulité. Ce sont généralement des personnes crédules et fainéantes qui pensent que la fortune tombe du ciel ou arrive en dormant. Ce qui est plus nouveau comme argument : c’est que l’or se porte bien grâce aux achats des banques centrales de nombreux pays qui essaient de diversifier leurs avoirs. Les financiers qui m’écoutent en ce moment se diront que Amid Faljaoui redécouvre l’eau chaude ou le fil à couper le beurre. Et c’est vrai que depuis des années, les banques centrales achètent de l’or pour diversifier leur portefeuille. Comme leurs achats portent sur des tonnes et des tonnes d’or, cela pousse le cours du métal jaune vers le haut.

Mais je dirai quand même à mes amis financiers que cette fois-ci, c’est un peu différent. A cause de la Russie, les autres pays (surtout ceux qu’on appelait avant les pays en voie de développement) ont compris qu’en cas de tension, l’Europe et surtout les Etats-Unis peuvent imposer des sanctions financières à l’égard d’un pays ou geler ses avoirs à l’étranger, comme c’est le cas pour la Russie qui a vu l’équivalent de 300 milliards de dollars d’avoirs libellés en dollars, en euros et en livres sterling être totalement gelé. Des pays comme la Chine et bien d’autres n’ont pas envie de vivre la même mésaventure demain ou après-demain. Et donc, que font les banques centrales de ces pays, elles se diversifient en achetant de l’or.

En résumé, c’est amusant de le dire comme cela, l’or était une valeur refuge, il est aussi devenu une valeur ou un « actif géopolitique ». Quant à savoir si cette hausse de l’or va perdurer ? Je botte en touche. La réponse triviale : c’est, si je le savais, je serai milliardaire. La réponse plus sympa et plus humoristique : c’est que Dieu seul le sait, et je n’ai hélas pas son numéro de portable.