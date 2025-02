L’Europe et l’intelligence artificielle: un grand saut… ou un saut dans le vide?

Aujourd’hui, parlons d’une bataille mondiale passionnante : celle de l’intelligence artificielle. L’Europe se retrousse les manches et annonce… 200 milliards d’euros pour rattraper son retard face aux États-Unis et à la Chine. Oui, 200 milliards ! Mais avant de crier victoire, creusons un peu, car tout n’est pas aussi simple qu’il n’y paraît.

L’Europe veut briller

C’est Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, qui a lancé la charge. “La course est loin d’être terminée” a-t-elle déclaré lors du sommet de l’IA à Paris. L’objectif ? Faire de l’Europe un leader mondial. Sur les 200 milliards annoncés, 50 milliards viennent des fonds publics européens, et 150 milliards de grandes entreprises comme Airbus, Siemens ou Spotify. Une alliance ambitieuse.

Et la France n’est pas en reste. Emmanuel Macron annonce 109 milliards d’euros d’investissement pour renforcer l’effort européen. On sent l’envie de rivaliser avec les géants américains et chinois.

Une vision trop belle ?

Mais voilà, tout le monde n’est pas convaincu. Eric Sadin, philosophe et auteur, a organisé en parallèle un contre-sommet intitulé “Pour un humanisme de notre temps”. Son objectif ? Montrer l’envers du décor. Selon lui, cette course à l’IA est une “gigantesque messe propagandiste” , orchestrée par les barons de la Tech pour gonfler leurs valeurs boursières.

Il accuse aussi les politiques européens d’être pris dans un “technopositivisme aveugle”. En clair : ils ne voient que les bénéfices économiques de l’IA et oublient tout le reste. Les impacts sociétaux, culturels, civilisationnels ? Aux oubliettes.

Sadin n’y va pas par quatre chemins : il compare ce sommet de l’IA à une réunion de lobbyistes du tabac. “ C’est comme si on nous vantait les vertus de la cigarette”, dit-il. Vous voyez le tableau.

Réguler ou innover : un défi européen

L’Europe veut se différencier avec une IA “éthique“. Son AI Act, un cadre réglementaire unique au monde, fait beaucoup parler. Mais est-il suffisant ? Certains, comme le vice-président américain J.D. Vance, estiment que cette régulation pourrait freiner l’innovation. D’autres, comme Sadin, jugent qu’elle est une simple illusion.

Alors, que fait-on ? L’Europe marche sur une ligne fine entre innovation et régulation. Un faux pas pourrait soit freiner son économie, soit laisser l’IA déshumaniser nos sociétés.

Que retenir ? D’un côté, c’est enthousiasmant. Ces 200 milliards représentent une chance unique pour l’Europe de se placer dans cette révolution technologique. De l’autre, le risque est grand : celui de céder à une course aveugle, sans réfléchir aux impacts humains.

L’Europe joue gros. Réussira-t-elle à équilibrer innovation et régulation ? Ou se perdra-t-elle dans une illusion technologique ?

La réponse est en construction. Et elle ne viendra pas que des ingénieurs ou des politiques. Elle viendra aussi de nous, citoyens, qui vivons cette révolution. Alors, restons vigilants et curieux. Affaire à suivre !