Les robots envahissent Las Vegas : science-fiction ou réalité imminente ?

Les portes du célèbre salon de l’électronique de Las Vegas se sont refermées, laissant derrière elles ce qui ressemble au début d’un épisode de Black Mirror.

Et non, ce n’est pas une exagération. Cette année, la star du show n’était ni un téléviseur 16K ni une voiture volante, mais… des robots. Oui, des machines qui, jusqu’à récemment, n’étaient que des fantasmes de science-fiction et qui, aujourd’hui, font le ménage, la cuisine et même des cocktails mieux qu’un barman sous pression un samedi soir.

Depuis des décennies, l’humanité rêve de déléguer ses tâches ingrates, ennuyeuses, voire dangereuses, à des machines. Bonne nouvelle : ce rêve commence à prendre forme. Au salon de Las Vegas, les visiteurs ont pu découvrir des robots serveurs, domestiques, top-models qui posent mieux que Kate Moss, chiens qui ne salissent pas les tapis, tondeuses, et même robots piscines. Un véritable festival mécanique qui pourrait donner envie de renvoyer son aspirateur Roomba pour incompétence.

Pourtant, si l’on examine les chiffres, les robots humanoïdes restent une rareté. Selon la Fédération Internationale de la Robotique, il y aurait tout juste 4 millions de robots en circulation dans le monde, soit un pour 200 000 humains. Pas de quoi paniquer, me direz-vous. Pourquoi si peu ? Parce que, jusqu’à récemment, ces robots étaient limités. Oui, limités. Ils répétaient inlassablement les mêmes gestes, comme un stagiaire en mode automatique.

Mais l’intelligence artificielle a changé la donne. Grâce à des outils comme ChatGPT, ces machines disposent enfin d’une forme de “cerveau”. Ou du moins, d’une simulation capable de comprendre le monde, de dialoguer et de s’adapter à des situations complexes. Couplée à des avancées majeures en reconnaissance vocale et visuelle, cette technologie permet désormais aux robots non seulement de plier votre linge, mais aussi de discuter avec vous pendant qu’ils le font.

Les géants de l’électronique l’ont bien compris. Samsung, LG, TCL et consorts ont présenté à Las Vegas des robots domestiques équipés des derniers modèles de langage. Mais le chemin est encore long. Jensen Huang, PDG de NVIDIA, a rappelé qu’il faudra des robots non seulement intelligents, mais aussi robustes, économes en énergie, autonomes et abordables. Parce qu’un robot coûtant le prix d’une Tesla, c’est bien, mais ce n’est pas demain qu’il pliera vos chaussettes.

Alors, quand verrons-nous des robots massivement adoptés ? Pas avant 2030, estiment les experts. Contrairement à ChatGPT, qui a attiré 100 millions d’utilisateurs en deux mois, les robots auront besoin de temps. Mais ne vous y trompez pas : le marché est estimé à 100 000 milliards de dollars. Oui, vous avez bien lu : deux cents fois la fortune combinée de Jeff Bezos et Elon Musk. Pas étonnant que Tesla, Microsoft, NVIDIA, Apple, Google et les géants chinois s’y engagent avec autant d’enthousiasme.

Derrière cette ruée technologique se joue aussi une bataille géopolitique entre les États-Unis et la Chine. Les deux superpuissances investissent des milliards, soutiennent des startups et rivalisent d’innovations. Ce que l’on a vu à Las Vegas cette année n’est donc qu’un avant-goût.

Alors, chers lecteurs et lectrices, préparez-vous : les robots ne seront bientôt plus de simples gadgets. Ils seront partout. Et si vous pensez que ce futur est encore lointain, détrompez-vous. En attendant, savourez ces tâches du quotidien. Dans quelques années, elles seront peut-être exécutées par un robot… mais pas gratuitement.