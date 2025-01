Les ETF passifs: mode d’investissement ou vraie philosophie d’investissement?

Aujourd’hui, il existe plus de 11 000 ETF dans le monde. En Belgique, 16% des investisseurs belges investissent dans des ETF. Et en 2024, plus de 1400 milliards de dollars ont été investis dans des ETF dans le monde (année record), et près de 300 milliards de dollars ont été investis dans 3 ETF qui suivent le S&P 500 (et gérés par BlackRock, State Street et Vanguard) ce qui représente 20% des flux globaux.

Mais c’est quoi un ETF ? Est-ce une nouvelle mode d’investissement ? Ou est-ce vraiment une philosophie d’investissement ? Je vais tenter de décrypter cela avec vous.

Avant de répondre à la gestion, un peu d’Histoire en revenant en arrière. En 1971, John McQuown et son équipe ont créé la première structure passive au sein de la banque Wells Fargo, mais le succès de la stratégie initiale ne fut pas au rendez-vous. Apprenant de l’expérience de McQuown et consorts, John Bogle (qui créa la société Vanguard en 1974) décida de lancer, le 31 décembre 1975, un fonds indiciel répliquant l’indice S&P 500, qui représente les cinq cents plus grandes sociétés cotées en Bourse aux États-Unis. La première structure passive sous forme de fonds indiciels était née.

Ensuite, la première structure passive sous forme d’ETF (c’est-à-dire échangeable sur le marché secondaire) a été créée en 1990 au Canada, mais a été rendue célèbre en janvier 1993 par State Street avec l’ETF SPDR S&P 500. Avec 6.5 millions de dollars comme actifs sous gestion pour commencer, il est important de notifier qu’aujourd’hui, c’est le plus gros ETF du monde avec plus de 635 milliards $ d’actifs sous gestion.

Alors, vous l’avez compris. Dans la gestion passive, on parle parfois d’ETF, mais aussi de fonds indiciels.

Est-ce la même chose ? Non. Alors, regardons cela de plus près.

Ils ont le même objectif: répliquer la performance d’un indice boursier, mais leur mode de fonctionnement est différent.

Un ETF passif (Exchange-Traded Fund), également appelé « tracker », est un fonds d’investissement qui réplique la performance d’un indice boursier (comme le S&P 500, le MSCI World, le CAC 40 ou encore le MSCI Europe) et qui est coté sur les places boursières, comme une action. Cela signifie qu’il peut être échangé en continu pendant les heures d’ouverture de la Bourse. Si je souhaite acheter un ETF, je passe par mon courtier qui me permet de placer un ordre sur le marché secondaire (le marché secondaire est une structure complètement informatisée gérée par une entreprise de marché (comme Euronext) qui permet d’échanger toutes sortes de produits financiers, notamment des actions ou ETF entre vendeurs et acheteurs.

Quant au fonds indiciel, il s’agit d’un fonds d’investissement qui a pour objectif de répliquer la performance d’un indice boursier et qui n’est pas coté sur les places boursières (contrairement aux ETF). Le fonds indiciel a généralement une valeur nette d’inventaire quotidienne, à la fin de la journée. Si je souhaite acheter 10 parts d’un fonds indiciel, les parts de ce fonds vont être directement créées par le fonds lui-même. Il n’y a pas de marché secondaire pour les fonds indiciels. Au contraire, les parts d’un ETF peuvent être achetées et vendues sur le marché secondaire.

Maintenant qu’on a planté le décor, est-ce une mode d’investissement ou une vraie philosophie d’investissement ?

Je pense vraiment que la gestion passive est une vraie philosophie d’investissement pour trois raisons spécifiques.

Premièrement, comme expliqué précédemment, la gestion passive, dont les ETF sont un outil clé, a été développée dans les années 1970 par des pionniers comme John McQuown et John Bogle qui croyaient vraiment (déjà l’époque) qu’il était impossible de battre la Bourse et qui voulaient offrir aux investisseurs un moyen simple et efficace de participer aux marchés financiers sans avoir à sélectionner des actions individuelles ou à tenter de battre le marché. Une mode n’aurait duré que quelques mois ou années. Aujourd’hui, la gestion passive a plus de 50 ans et ce n’est pas une mode. Elle est juste plus médiatisée, tout simplement.

Ensuite, je pense vraiment que les ETF passifs s’inscrivent dans une philosophie d’investissement qui prône la simplicité, la transparence et la réduction des coûts. Les investisseurs aujourd’hui en ont assez des produits financiers complexes, des informations pas toujours compréhensibles dans le discours des banques ou encore banquiers qui leur prennent des frais de gestion, de droits de garde ou encore de courtage qui sont très élevés. Cette philosophie d’investissement, prônant des valeurs comme la simplicité ou encore la transparence, permet justement à des particuliers de devenir autonomes avec leurs investissements et de ne plus dépendre du système financier traditionnel qui nous a été inculqué par habitude.

Enfin, la gestion passive part du principe suivant : il est impossible de battre le marché. C’est l’idée que, sur le long terme, il est difficile pour la plupart des gestionnaires actifs et des investisseurs particuliers de battre le marché de manière consistante. Les études, comme celles de SPIVA (Standard & Poor’s Indices Versus Active), montrent que la majorité des fonds actifs sous-performent leur indice de référence sur des périodes de 10 ans ou plus. Par exemple, sur 20 ans aux États-Unis, 95% des fonds actifs n’arrivent pas à battre leur marché de référence. Les ETF passifs offrent donc une alternative fiable et peu coûteuse pour les investisseurs.

Les ETF passifs sont une vraie philosophie d’investissement et leur croissance devrait s’accélérer dans les prochaines années. À titre illustratif, la gestion passive représente aujourd’hui plus de 55% des encours sous gestion aux États-Unis et a dépassé la gestion active au premier trimestre 2024.