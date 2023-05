Les économistes, ces cerveaux de l’ombre

Les travaux des économistes seront utilisés, souvent sans prendre le soin de les nommer, par les décideurs pour étayer leurs politiques.

La compréhension de la structure et du fonctionnement d’une économie est quelque chose de complexe. Il existe en effet de très nombreux facteurs influençant ne fût-ce que les variables de base que sont l’activité économique, l’emploi ou l’inflation. Par complexité, il faut entendre que les intuitions peuvent être trompeuses et les effets croisés entre les variables dépassent ce que le calcul mental d’une personne, aussi brillante ou expérimentée soit-elle, peut envisager. Lorsque des chocs plus importants frappent une économie et que ces chocs affectent tant le cycle que la structure de l’économie, la complexité augmente encore d’un cran. Toute intuition devient alors hasardeuse.

Alors que fait-on? Faut-il déclarer forfait et accepter qu’on ne sait rien dire sur les conséquences à court terme des événements que nous vivons? Non! Heureusement, les travaux théoriques et quantitatifs permettent de surmonter cette complexité. Les modèles, les simulations et les travaux économétriques réalisés sur les données passées sont les fondements du raisonnement économique, et ce à deux niveaux.

D’une part, la recherche fondamentale offre les outils de base du raisonnement économique. Même si les systèmes d’équations théoriques peuvent paraître barbares, ils sont indispensables à la bonne compréhension des phénomènes économiques. Soyons clairs: ces modèles n’ont pas pour ambition de représenter la réalité. Il s’agit d’une caricature de la réalité, omettant certaines choses, mais permettant de ne pas se perdre dans des intuitions ou des convictions. Prenez le modèle économique comme votre GPS: il vous indique le chemin, mais, c’est vrai, ne connaît pas la couleur de chaque maison à côté de laquelle vous passez. Cela ne le rend pas moins utile.

D’autre part, des armées de chercheurs vont mettre en pratique ces modélisations pour obtenir des estimations, des résultats par rapport à des situations particulières. On les retrouve à la Commission européenne, à la Banque centrale européenne (BCE), à la Banque nationale, au Bureau du Plan ou dans de nombreuses autres institutions. Leur travail est essentiel, car il s’agit de la courroie de transmission entre la recherche fondamentale et la réalité de chaque jour. Prenons un exemple: nous venons de faire face à une vague inédite d’inflation qui a connu différentes sources. En réaction, la politique monétaire a fortement relevé ses taux. Mais il existe un délai important entre les décisions de politique monétaire et leurs effets sur l’économie. Alors, peut-on estimer l’impact des décisions de politique monétaire prises jusqu’ici sur l’activité et sur l’inflation? Sans modélisation, c’est impossible. Mais la recherche fondamentale offre différents outils. Encore faut-il réaliser les simulations et en sortir des conclusions. C’est ce à quoi six économistes se sont attachés dans le numéro de mars du Bulletin économique de la BCE: l’impact de la hausse des taux devrait baisser l’inflation de 2 points de pour cent en 2023 et de près de 3 points en 2024 et 2025. Et des exemples comme cela, il y en a des milliers.

C’est aussi un travail ingrat, car leurs travaux n’auront jamais l’attention médiatique qu’ils méritent, et seuls quelques spécialistes et autres passionnés d’économie les liront. Mais leurs travaux seront utilisés, souvent sans prendre le soin de les nommer, par les décideurs pour étayer leurs politiques et par les experts et les observateurs avertis pour améliorer leur compréhension de situations complexes. Sans ces travaux, l’économie, c’est au mieux de la rhétorique politique, au pire du blabla de comptoir. Alors que ces cerveaux de l’ombre qui nous livrent chaque jour des balises, des mises en perspective et des arguments solides soient ici remerciés.