Le business de la voix et la banane à 6 millions de dollars

Si l’on vous demandait quel sera l’événement majeur de 2025, beaucoup mentionneraient probablement le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Pourtant, le véritable bouleversement ne sera pas politique, mais technologique : la révolution de la voix. Votre voix, ma voix, nos voix seront au centre de nos vies, tant personnelles que professionnelles.

Depuis une décennie, les experts prédisent cette transformation, mais elle se faisait attendre. Elle a commencé timidement avec l’arrivée d’assistants vocaux comme Alexa d’Amazon, qui permet de contrôler des appareils domestiques uniquement grâce à la voix. Ces usages restaient toutefois limités. Cependant, grâce aux progrès spectaculaires de l’intelligence artificielle, cette révolution s’apprête à prendre une toute autre dimension en 2025, et encore davantage en 2026.

Que ce soit dans la santé, la distribution ou l’automobile, la voix pourrait bientôt remplacer le smartphone pour de nombreuses interactions. Pourquoi ? Tout simplement parce qu’écouter est quatre fois plus rapide que lire, comme le rappellent nos confrères du Figaro.

Prenons l’exemple des médecins : grâce à DAX Copilot, un logiciel développé par Microsoft, ils pourront désormais dicter leurs observations à voix haute pendant les consultations. Ce programme transcrit en temps réel leurs propos en compte rendu médical, que le praticien n’aura plus qu’à valider. Une avancée significative, car une grande partie du temps médical est encore consacré à des tâches administratives. Parler étant trois fois plus rapide que taper, cela représente un gain de temps considérable.

Dans les maisons de retraite, cette technologie pourrait aussi transformer le quotidien. Les résidents pourraient accéder au menu de la cafétéria ou engager des conversations avec des enceintes connectées, brisant ainsi l’isolement.

La voix dans l’industrie automobile

Dans l’automobile, la commande vocale s’impose peu à peu. Volkswagen, par exemple, intègre déjà un assistant vocal, IDA, dans ses véhicules de série. Cet outil peut répondre aux questions des conducteurs sur leur itinéraire, les commerces locaux ou même divertir les enfants à l’arrière du véhicule.

Grâce à l’IA, ces assistants vocaux reconnaissent désormais les accents et les intonations, rendant les interactions encore plus fluides. Cette avancée sera également précieuse pour les centres d’appels : l’intelligence artificielle pourra analyser l’état d’esprit d’un interlocuteur à travers sa voix et guider l’agent pour adapter sa réponse en temps réel.

Vers la fin des smartphones ?

La grande question reste de savoir si la voix, combinée à des appareils connectés, pourrait remplacer les smartphones. Selon le PDG d’Essilor Luxottica, cela semble inévitable. En partenariat avec Meta, l’entreprise développe des lunettes intelligentes capables de passer des appels, prendre des photos, diffuser du contenu en direct et bien plus encore. Ces lunettes incarnent un pari technologique de plusieurs dizaines de milliards de dollars.

Une banane à 6 millions de dollars

Enfin, pour illustrer à quel point la technologie et l’art peuvent atteindre des sommets inattendus, un événement surprenant s’est déroulé à New York : une simple banane, scotchée à un mur avec du ruban adhésif, a été vendue pour 6,2 millions de dollars. On imagine aisément l’acheteur dire à son conjoint : “Chérie, j’ai acheté une œuvre d’art ! Une banane à 6 millions !” Et si elle noircit ? Pas de souci, il suffira d’en faire un smoothie à 100 000 dollars le verre.

Ce texte montre bien que nous vivons à l’aube d’une nouvelle ère où la voix et l’innovation technologique redéfinissent nos habitudes. Et vous, êtes-vous prêt pour cette révolution ?