Le baby crash dont on ne parle pas

Et si nous parlions de bébés… sous l’angle statistique. C’est un peu froid comme approche, mais c’est aussi ça l’économie.

L’Europe ne fait plus assez de bébés pour assurer son train de vie. J’en parle parce que les médias évoquent à longueur de journée les problèmes d’immigration et les deux problèmes sont très liés. En Belgique, par exemple, le taux de fécondité par femme est de 1.55. Pour stabiliser notre population, il faudrait idéalement un taux de fécondité de 2.1 enfants par femme. La plupart des pays européens, y compris la France, sont en dessous de ce seuil de 2.1 enfants par femme. Le pire record au monde est détenu par la Corée du Sud avec 0.78 enfant par femme. Autant dire que le pays est en déclin démographique.

Je parle de ce baby crash pour au moins trois raisons. La première, c’est que ceux et celles qui ont peur d’une planète surpeuplée se trompent. Certes, on va encore grimper au niveau mondial autour des 9 milliards d’habitants, mais comme cette baisse de la natalité est mondiale, y compris dans un pays aussi surpeuplé comme l’Inde, le risque à terme – à la fin de ce siècle, c’est paradoxalement d’avoir une planète vide. Les raisons de cette dénatalité sont connues, les femmes ont leurs enfants plus tard que par le passé, et puis il y a aussi une forme d’individualisme et de souci de bien-être qui incitent les couples à avoir moins d’enfants.

La deuxième raison de parler de cette dénatalité, c’est que la réponse la plus évidente à ce problème, c’est l’apport de personnes étrangères. Mais en Europe, l’immigration extra-européenne est rejetée par une grande majorité de la population pour des questions de préservation de l’identité européenne. C’est un choix, mais en Italie, par exemple, d’ici 25 ans, il y aura un actif pour un retraité. D’où la question : comment vont faire les Italiens pour préserver leur modèle social et payer leurs pensions? Personne n’a la réponse. Le Japon qui est dans le même cas depuis longtemps a trouvé une réponse radicale à cette question. Le Japon est contre toute forme d’immigration. Les Japonais ne veulent même pas que des nounous d’origine étrangère s’occupent de leurs enfants. Donc, ce pays résout ce problème en robotisant un maximum et demain, ce sera l’intelligence artificielle qui compensera le manque de bébés japonais.

A moins de faire 11 bébés comme Elon Musk (qui lui est obsédé par cette dénatalité mondiale), il faut bien constater que les budgets concoctés par nos gouvernements sont des leurres complets. En Belgique, je parle aussi bien du fédéral que des 3 régions, les budgets dont on vous parle ces derniers jours ne valent rien, car ils ne tiennent pas compte de cette réalité démographique. Or, en économie, la seule branche qui est certaine à 100% et pour laquelle il n’y a aucune discussion ni aucune erreur, c’est bien la démographie. C’est bien cela qui me chagrine, les politiques passent au bleu la démographie. Autrement dit, les budgets à l’équilibre ou quasi à l’équilibre dont les médias vont vous parler sont des budgets erronés, tronqués. Dormez donc tranquilles, chers compatriotes, les vrais problèmes, c’est pour demain.