L’avènement de l’IA est bien plus qu’une simple révolution technologique, c’est une menace pour la valeur même du travail et de la cognition humaine.

Des multiples intelligences artificielles sont déployées à un rythme effréné, déchirant les fondations mêmes de notre société, tel un cataclysme économique sans précédent depuis le XIXe siècle.

Des emplois seront rendus obsolètes du jour au lendemain, engloutissant des vies entières de formation et d’études, tandis que la manipulation, la ruse et le mensonge se propageront comme une traînée de poudre, amplifiés par les nouvelles technologies. Dans un monde en suspension de lui-même, l’expérience, l’érudition, l’intuition et la création seront effacées, remplacées par une immédiateté sans âme.

Le parrain de l’IA, Geoffrey Hinton, a quitté Google pour mettre en garde contre les sinistres dangers de ces technologies, affirmant que l’IA va rendre un grand nombre d’emplois obsolètes et creuser les inégalités économiques. Dans un capitalisme qui valorise la cognition sur le travail, les riches deviendront plus riches, et les pauvres plus pauvres.

La prise de contrôle par des machines intelligentes ne pourra probablement pas être stoppée, selon Hinton. Nous sommes confrontés à une réalité incontournable et effrayante, où les systèmes de taxation et de parafiscalité fondés sur le travail sont désuets et inquiétants. Nous ne savons pas comment échapper aux conséquences désastreuses des développements futurs de l’IA sur notre société.

Il est urgent d’agir pour éviter une dystopie technologique où l’humain ne serait qu’une étape dans le développement ultime de l’intelligence artificielle, et où la vérité serait indiscernable du mensonge. Le temps presse, et le sort de notre société est entre nos mains.