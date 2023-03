L’actualité économique, la perte de bon sens et le sexe des anges

Je lis peut-être trop, je suis peut-être trop informé, mais c’est un sentiment que j’ai souvent : le monde qui nous entoure est dingue et le bon sens a quitté notre planète depuis quelque temps déjà.

En Belgique, par exemple, notre dette est devenue insoutenable. Cinquante économistes l’ont encore dit sous forme d’une tribune publique et un homme politique de premier plan, nous explique que si nous ne bougeons pas, la Belgique sera en faillite d’ici 5 à 10 ans maximum. Pour toute réponse, notre magnifique gouvernement fédéral n’arrive pas à trouver un accord budgétaire. C’est comme si la maison était en feu et que l’on discutait sur la couleur de l’extincteur à utiliser.

En France, ce n’est guère mieux pour ne pas dire pire encore. C’est la gauche et l’extrême gauche qui ont finalement tué la retraite par répartition. Un produit de gauche vient d’être tué par la gauche. Et comme le gouvernement a échoué à imposer sa solution et que l’opposition politique et les syndicats n’ont pas proposé d’alternative cohérente, devinez qui va sortir gagnant de ce dialogue avorté ? Les banques et les compagnies d’assurances qui, elles, proposent, depuis de longues années, des produits de capitalisation pour la retraite de nos amis Français . C’est ce qu’on appelle le coup de pied de l’âne.

D’ailleurs, cette discussion n’a pas encore eu lieu vraiment en Belgique où l’on met les problèmes sous le tapis. Mais que ce soit en Belgique ou en France, cette discussion sur les retraites est dirigée et négociée par des gens qui sont un peu comme ces chrétiens de Byzance. Assiégés par l’ennemi à l’extérieur, ils n’avaient pas d’autre sujet de conversation que de connaitre le sexe des anges. Or, aujourd’hui, l’ennemi à l’extérieur, c’est l’intelligence artificielle. Pierre Bentata, un intellectuel que j’adore pour son franc-parler et son intelligence disait encore récemment à mes confrères d’Atlantico.fr, « cette réforme des retraites n’a pas vraiment de sens face à de tels bouleversements. Ne serait-ce que parce que ChatGPT va favoriser le travail indépendant, la possibilité de travailler en dehors des grandes villes, etc. Tout cela est passé sous silence, car nous sommes focalisés sur une demi-réforme qui nous fait perdre de vue l’essentiel ».

Le plus amusant dans cette actualité qui n’a ni queue ni tête, je l’ai laissé pour la fin. Même si vous viviez dans une grotte, vous avez entendu parler de la faillite de cette banque californienne, la Silicon Valley Bank qui a fait trembler le monde bancaire mondial. La presse économique américaine nous dévoile que juste avant la faillite, les dirigeants de cette banque avaient envoyé une convocation à leur assemblée générale dans laquelle, ils indiquaient fièrement que 45% de leurs administrateurs étaient des femmes, qu’il y a avait aussi des vétérans de guerre, des personnes de couleur noire, et des membres de la communauté LGBTQ+. Comme le faisaient remarquer mes confrères de la Chronique Agora, peut-on nous expliquer en quoi le statut militaire, la couleur de peau ou l’orientation sexuelle d’une personne l’aide ou pas à évaluer les risques bancaires ? C’est le mal de l’époque actuelle, la communication a remplacé le fond, donc la réflexion.