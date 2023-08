L’action Nvidia et la vie du Roi Louis XIV : les leçons cachées

A priori, la vie du roi Louis XIV et la flambée en Bourse de l’action Nvidia n’ont aucun rapport. Et pourtant, je vais tenter de vous démontrer le contraire, et la conclusion est extrêmement positive pour nous tous.

D’abord, il y a Wall Street, le temple boursier mondial, tous les traders ont en ce moment les yeux de l’amour pour l’action Nvidia : Nvidia, c’est une boîte américaine fondée par trois jeunes ingénieurs américains dans un fast food. Au départ, Nvidia a été créée pour concevoir des puces graphiques pour les jeux vidéo. Le démarrage a été lent et l’entreprise a même frôlé la faillite. Mais aujourd’hui, avec l’irruption de l’intelligence artificielle, Nvidia se retrouve au-devant de la scène pour la simple raison que ses ingénieurs ont conçu une nouvelle puce dont la puissance de calcul permet justement de faire fonctionner tous ces outils d’intelligence artificielle. Résultat : cette boîte technologique est devenue l’entreprise de tous les records.

Depuis le début de l’année, le cours de l’action a grimpé de 200%. Et cela ne risque pas de s’arrêter, car depuis ce 23 août, on a aussi appris que cette entreprise a doublé son chiffre d’affaires en un an seulement. Quant à son bénéfice, il a explosé : + 843% en un an ! Bref, vous comprenez mieux pourquoi Nvidia a rejoint le club très fermé des entreprises cotées en Bourse et qui valent plus de 1.000 milliards de dollars.

Je partage l’information avec vous, car de l’avis des experts, ce n’est pas une bulle médiatique, mais simplement l’expression qu’un avenir radieux nous attend, sans doute, avec l’intelligence artificielle, notamment sur le plan médical.

Mais le souci, comme toujours, c’est que l’avenir fait peur et le passé est idéalisé par les marchands de peur. C’est là où j’en viens au livre « la guerre des intelligences au temps de ChatGPT » du docteur Laurent Alexandre. Il nous rappelle que si le roi Louis XIV était tout puissant à son époque, que s’il avait des domestiques et de magnifiques châteaux, il n’empêche, sa vie était difficile : « Il faisait très froid à Versailles en hiver, et le vin gelait à la table du roi. Le voyage du Roi pour aller se marier à Saint-Jean-de-Luz dura des semaines ». En comparaison, comme le rappelle judicieusement le docteur Laurent Alexandre : « un ouvrier peut faire Paris-Biarritz en soixante-quinze minutes en low cost pour 25 euros. Et quant à Louis XIV, malgré son titre de roi, il disposait de beaucoup moins d’informations et de distractions qu’un ouvrier de 2023 équipé d’un smartphone bas de gamme ».

Mais ce n’est pas tout ! Le docteur Laurent Alexandre rappelle que la dentition de Louis XIV était très tôt dans un état effroyable : « A 45 ans, il n’avait déjà plus de dents. Et d’ailleurs la dentisterie de l’époque se limitait à l’arrachage sans antalgiques des « dents pourries ». Et Laurent Alexandre ajoute que Louis XIV souffrait de multiples ennuis de santé « dont le traitement serait aujourd’hui indolore, immédiat et remboursé à 100% par la sécurité sociale. Et quant à l’interminable et atroce agonie du Roi Soleil par nécrose de la jambe, elle serait aujourd’hui évitée grâce à une banale opération de chirurgie vasculaire ».

Bref, ce que veut faire comprendre le docteur Laurent Alexandre, c’est de se méfier des médias et des politiques qui ont tendance à repeindre l’histoire en rose pour mieux noircir le présent. Bien entendu, tout n’est pas parfait, mais il est bon aussi de se souvenir qu’on vient de loin. Et cette explosion du cours de l’action Nvidia montre que l’avenir est en train de s’écrire devant nous. Comme le disait l’écrivain Paul Claudel, le pire n’est pas toujours certain.